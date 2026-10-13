Тенерифе - Жирона 12 октября обзор матча
Дата публикации: 13-10-2026
События матча Тенерифе - Жирона
4'
⚽
Ясер Асприлья (0 - 1)
21'
Давид Родригес Рамос
23'
Изан Гонсалес
24'
Фабрисио Ассис
26'
⚽
Энрик Гальего (1 - 1)
46'
⇄
Владислав Крапивцов / Пауло Гассанига
52'
⇄
Хесус Альварес / Фабрисио Ассис
53'
Владислав Ванат
55'
Холмс Хуниор Саморано Муньос
59'
⇄
Брайан Хиль / Абель Руис
59'
⇄
Донни ван де Бек / Ясер Асприлья
67'
⇄
Жерар Валентин / Дани Фернандес
71'
⇄
Унаи Эрнандес / Карлес Перес
76'
⇄
Ноэль Лопес / Начо Хиль
76'
⇄
Анес Крджалич / Мауро Питтон
76'
⇄
Грант-Леон Ранос / Кристиан Гомис
78'
⇄
Александр Пищур / Изан Гонсалес
88'
Энрик Гальего
89'
Донни ван де Бек
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Райо Тенерифе - Жирона, который состоялся 12 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, Сегунда, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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