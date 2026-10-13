Тенерифе - Жирона 12 октября обзор матча Дата публикации: 13-10-2026 События матча Тенерифе - Жирона 4' ⚽ Ясер Асприлья (0 - 1) 21' Давид Родригес Рамос 23' Изан Гонсалес 24' Фабрисио Ассис 26' ⚽ Энрик Гальего (1 - 1) 46' ⇄ Владислав Крапивцов / Пауло Гассанига 52' ⇄ Хесус Альварес / Фабрисио Ассис 53' Владислав Ванат 55' Холмс Хуниор Саморано Муньос 59' ⇄ Брайан Хиль / Абель Руис 59' ⇄ Донни ван де Бек / Ясер Асприлья 67' ⇄ Жерар Валентин / Дани Фернандес 71' ⇄ Унаи Эрнандес / Карлес Перес 76' ⇄ Ноэль Лопес / Начо Хиль 76' ⇄ Анес Крджалич / Мауро Питтон 76' ⇄ Грант-Леон Ранос / Кристиан Гомис 78' ⇄ Александр Пищур / Изан Гонсалес 88' Энрик Гальего 89' Донни ван де Бек

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Райо Тенерифе - Жирона, который состоялся 12 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, Сегунда, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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