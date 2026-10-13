Торино - Удинезе 12 октября обзор матча Дата публикации: 13-10-2026 События матча Торино - Удинезе 36' ⚽ Даниэл Браганса (1 - 0) 43' ⚽ Юрген Эккеленкамп (1 - 1) 46' ⇄ Ардиан Исмайли / Рикардо Родригес 54' ⇄ Никола Влашич / Гаэтано Ористанио 54' ⇄ Эмирхан Ильхан / Даниэл Браганса 60' ⇄ Николо Бертола / Джеймс Абанква 64' ⇄ Сандро Куленович / Че Адамс 67' ⚽ Сандро Куленович (2 - 1) 72' ⇄ Лазар Йованович / Ойер Саррага 72' ⇄ Кинан Дэвис / Унаи Гомес 72' ⇄ Давид Алаба / Мергим Войвода 77' ⇄ Гвидас Гинейтис / Эмирхан Ильхан 81' ⇄ Хуан Арисала / Ассан Камара 89' Николо Бертола

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Торино - Удинезе, который состоялся 12 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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