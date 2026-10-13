Торино - Удинезе 12 октября обзор матча
Дата публикации: 13-10-2026
События матча Торино - Удинезе
36'
⚽
Даниэл Браганса (1 - 0)
43'
⚽
Юрген Эккеленкамп (1 - 1)
46'
⇄
Ардиан Исмайли / Рикардо Родригес
54'
⇄
Никола Влашич / Гаэтано Ористанио
54'
⇄
Эмирхан Ильхан / Даниэл Браганса
60'
⇄
Николо Бертола / Джеймс Абанква
64'
⇄
Сандро Куленович / Че Адамс
67'
⚽
Сандро Куленович (2 - 1)
72'
⇄
Лазар Йованович / Ойер Саррага
72'
⇄
Кинан Дэвис / Унаи Гомес
72'
⇄
Давид Алаба / Мергим Войвода
77'
⇄
Гвидас Гинейтис / Эмирхан Ильхан
81'
⇄
Хуан Арисала / Ассан Камара
89'
Николо Бертола
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Торино - Удинезе, который состоялся 12 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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