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Торино - Удинезе 12 октября обзор матча

Дата публикации: 13-10-2026

Торино - Удинезе 12.10.2026 Серия А

События матча Торино - Удинезе
36'
Даниэл Браганса (1 - 0)
43'
Юрген Эккеленкамп (1 - 1)
46'
Ардиан Исмайли / Рикардо Родригес
54'
Никола Влашич / Гаэтано Ористанио
54'
Эмирхан Ильхан / Даниэл Браганса
60'
Николо Бертола / Джеймс Абанква
64'
Сандро Куленович / Че Адамс
67'
Сандро Куленович (2 - 1)
72'
Лазар Йованович / Ойер Саррага
72'
Кинан Дэвис / Унаи Гомес
72'
Давид Алаба / Мергим Войвода
77'
Гвидас Гинейтис / Эмирхан Ильхан
81'
Хуан Арисала / Ассан Камара
89'
Николо Бертола

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Торино - Удинезе, который состоялся 12 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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