Левый Берег - Заря 12 октября обзор матча
Дата публикации: 12-10-2026
Левый Берег
0 : 2
Заря
События матча ФК Левый Берег Киев - Заря Луганск
34'
⚽
Иван Нестеренко (0 - 1)
40'
Андерсон Джордан
45'
⚽
Артём Мачелюк (0 - 2)
46'
⇄
Диего Энрике Соуза да Силва / Викентий Волошин
46'
⇄
Венделл Флоренсио Брито / Папе Малик Фолл
65'
⇄
Горбач Игорь Владимирович / Домагой Елавич
67'
⇄
Артём Челядин / Евгений Банада
69'
⚽
Горбач Игорь Владимирович (0 - 3)
73'
⚽
Венделл Флоренсио Брито (1 - 3)
74'
⇄
Роман Гереш / Дмитрий Шастал
78'
⇄
Владлен Юрченко / Саллиу Ба
78'
⇄
Яков Башич / Кирилл Дрышлюк
88'
⇄
Илья Квасница / Назарий Воробчак
88'
⇄
Габриэль Эскинья / Игорь Пердута
88'
⇄
Антон Глущенко / Иван Нестеренко
Составы команд
Левый Берег
Киев
Заря
|12
|вр
|Роман Жмурко
|2
|зщ
|Oleg Sokolov
|97
|зщ
|Andriy Yakymiv
|13
|зщ
|Ilya Kovalenko
|6
|зщ
|Sidnney
|44
|пз
|Евгений Банада
|8
|пз
|Oleg Krivoruchko
|17
|пз
|Назарий Воробчак
|15
|пз
|Викентий Волошин
|
46'
|7
|нп
|Дмитрий Шастал
|20
|нп
|Pape Malik Fall
|
46'
|10
|пз
|Diego Henrique
|
46'
|9
|нп
|Wendell
|
46'
|1
|вр
|Александр Сапутин
|44
|зщ
|Игорь Пердута
|55
|зщ
|Жордан
|77
|пз
|Богдан Кушниренко
|39
|пз
|Артём Мачелюк
|8
|пз
|Кирилл Дришлюк
|18
|пз
|Максим Бойко
|88
|пз
|Sallieu Bah
|30
|пз
|Иван Нестеренко
|28
|пз
|Филипп Будковский
|27
|нп
|Domagoj Jelavic
Запасные
|74
|вр
|Денис Игнатенко
|4
|зщ
|Валерий Бондаренко
|3
|зщ
|Ivan Kotukha
|14
|зщ
|Северин Татолна
|25
|пз
|Сергей Косовский
|38
|пз
|Cheliadin Artem Hennadiiovych
|90
|пз
|Nicholas Osei Bonsu
|11
|нп
|Илья Квасница
|21
|нп
|Nazar Voloshyn
|37
|Roman Geresh
|25
|вр
|Владислав Рыбак
|23
|вр
|Илья Караващенко
|10
|зщ
|Жуниньо
|21
|зщ
|Яков Башич
|5
|зщ
|Андрия Яньич
|4
|зщ
|Габриэль Эскинья
|6
|пз
|Деян Попара
|80
|пз
|Владлен Юрченко
|14
|пз
|Антон Глущенко
|11
|нп
|Игорь Горбач
|40
|Italo
Главные тренеры
|Александр Дмитриевич Рябоконь
|Виктор Анатольевич Скрипник
Голы
Иван Нестеренко
0:1
34'
Артём Мачелюк
Sallieu Bah
0:2
45+1'
Наказания
Жордан
40'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Левый Берег - Заря, который состоялся 12 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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