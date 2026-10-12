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Левый Берег - Заря 12 октября обзор матча

Дата публикации: 12-10-2026
Левый Берег
Левый Берег
0 : 2
Заря
Заря
События матча ФК Левый Берег Киев - Заря Луганск
34'
Иван Нестеренко (0 - 1)
40'
Андерсон Джордан
45'
Артём Мачелюк (0 - 2)
46'
Диего Энрике Соуза да Силва / Викентий Волошин
46'
Венделл Флоренсио Брито / Папе Малик Фолл
65'
Горбач Игорь Владимирович / Домагой Елавич
67'
Артём Челядин / Евгений Банада
69'
Горбач Игорь Владимирович (0 - 3)
73'
Венделл Флоренсио Брито (1 - 3)
74'
Роман Гереш / Дмитрий Шастал
78'
Владлен Юрченко / Саллиу Ба
78'
Яков Башич / Кирилл Дрышлюк
88'
Илья Квасница / Назарий Воробчак
88'
Габриэль Эскинья / Игорь Пердута
88'
Антон Глущенко / Иван Нестеренко
Составы команд
Левый Берег
Киев
Заря
12 Украина вр Роман Жмурко
2 Украина зщ Oleg Sokolov
97 Украина зщ Andriy Yakymiv
13 Украина зщ Ilya Kovalenko
6 Бразилия зщ Sidnney
44 Украина пз Евгений Банада
8 Украина пз Oleg Krivoruchko
17 Украина пз Назарий Воробчак
15 Украина пз Викентий Волошин
46'
7 Украина нп Дмитрий Шастал
20 Сенегал нп Pape Malik Fall
46'
10 Бразилия пз Diego Henrique
46'
9 Бразилия нп Wendell
46'
1 Украина вр Александр Сапутин
44 Украина зщ Игорь Пердута
55 Бразилия зщ Жордан
77 Украина пз Богдан Кушниренко
39 Украина пз Артём Мачелюк
8 Украина пз Кирилл Дришлюк
18 Украина пз Максим Бойко
88 Сьерра-Леоне пз Sallieu Bah
30 Украина пз Иван Нестеренко
28 Украина пз Филипп Будковский
27 Хорватия нп Domagoj Jelavic
Запасные
74 Украина вр Денис Игнатенко
4 Украина зщ Валерий Бондаренко
3 Украина зщ Ivan Kotukha
14 ЦАР зщ Северин Татолна
25 Украина пз Сергей Косовский
38 Украина пз Cheliadin Artem Hennadiiovych
90 Гана пз Nicholas Osei Bonsu
11 Украина нп Илья Квасница
21 Украина нп Nazar Voloshyn
37 Украина Roman Geresh
25 Украина вр Владислав Рыбак
23 Украина вр Илья Караващенко
10 Бразилия зщ Жуниньо
21 Хорватия зщ Яков Башич
5 Босния и Герцеговина зщ Андрия Яньич
4 Австрия зщ Габриэль Эскинья
6 Босния и Герцеговина пз Деян Попара
80 Украина пз Владлен Юрченко
14 Украина пз Антон Глущенко
11 Украина нп Игорь Горбач
40 Бразилия Italo
Главные тренеры
Украина Александр Дмитриевич Рябоконь
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
Голы
Иван Нестеренко
0:1
34'
Артём Мачелюк
Sallieu Bah
0:2
45+1'
Наказания
Жордан
40'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Левый Берег - Заря, который состоялся 12 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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