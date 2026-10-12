Левый Берег - Заря 12 октября обзор матча Дата публикации: 12-10-2026 Левый Берег 0 : 2 Заря События матча ФК Левый Берег Киев - Заря Луганск 34' ⚽ Иван Нестеренко (0 - 1) 40' Андерсон Джордан 45' ⚽ Артём Мачелюк (0 - 2) 46' ⇄ Диего Энрике Соуза да Силва / Викентий Волошин 46' ⇄ Венделл Флоренсио Брито / Папе Малик Фолл 65' ⇄ Горбач Игорь Владимирович / Домагой Елавич 67' ⇄ Артём Челядин / Евгений Банада 69' ⚽ Горбач Игорь Владимирович (0 - 3) 73' ⚽ Венделл Флоренсио Брито (1 - 3) 74' ⇄ Роман Гереш / Дмитрий Шастал 78' ⇄ Владлен Юрченко / Саллиу Ба 78' ⇄ Яков Башич / Кирилл Дрышлюк 88' ⇄ Илья Квасница / Назарий Воробчак 88' ⇄ Габриэль Эскинья / Игорь Пердута 88' ⇄ Антон Глущенко / Иван Нестеренко Составы команд Левый Берег Киев Заря 12 вр Роман Жмурко 2 зщ Oleg Sokolov 97 зщ Andriy Yakymiv 13 зщ Ilya Kovalenko 6 зщ Sidnney 44 пз Евгений Банада 8 пз Oleg Krivoruchko 17 пз Назарий Воробчак 15 пз Викентий Волошин 46' 7 нп Дмитрий Шастал 20 нп Pape Malik Fall 46' 10 пз Diego Henrique 46' 9 нп Wendell 46' 1 вр Александр Сапутин 44 зщ Игорь Пердута 55 зщ Жордан 77 пз Богдан Кушниренко 39 пз Артём Мачелюк 8 пз Кирилл Дришлюк 18 пз Максим Бойко 88 пз Sallieu Bah 30 пз Иван Нестеренко 28 пз Филипп Будковский 27 нп Domagoj Jelavic Запасные 74 вр Денис Игнатенко 4 зщ Валерий Бондаренко 3 зщ Ivan Kotukha 14 зщ Северин Татолна 25 пз Сергей Косовский 38 пз Cheliadin Artem Hennadiiovych 90 пз Nicholas Osei Bonsu 11 нп Илья Квасница 21 нп Nazar Voloshyn 37 Roman Geresh 25 вр Владислав Рыбак 23 вр Илья Караващенко 10 зщ Жуниньо 21 зщ Яков Башич 5 зщ Андрия Яньич 4 зщ Габриэль Эскинья 6 пз Деян Попара 80 пз Владлен Юрченко 14 пз Антон Глущенко 11 нп Игорь Горбач 40 Italo Главные тренеры Александр Дмитриевич Рябоконь Виктор Анатольевич Скрипник Голы Иван Нестеренко 0:1 34' Артём Мачелюк Sallieu Bah 0:2 45+1' Наказания Жордан 40'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Левый Берег - Заря, который состоялся 12 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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