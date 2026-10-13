Ковентри Сити - Ньюкасл 12 октября обзор матча Дата публикации: 13-10-2026 События матча Ковентри Сити - Ньюкасл Юнайтед 6' ⚽ Джек Рудони (1 - 0) Пенальти 48' ⚽ Сидики Шериф (2 - 0) 59' ⇄ Амар Дедич / Льюис Майли 59' ⇄ Базумана Туре / Джейкоб Мерфи 59' ⇄ Жоэлинтон / Джо Уиллок 61' ⇄ Тацухиро Сакамото / Эфрон Мейсон-Кларк 66' Милан ван Эвейк 70' ⚽ Свен Ботман (2 - 1) 78' ⇄ Фрэнк Оньека / Калеб Йиренкий 78' ⇄ Эллис Симмс / Сидики Шериф 78' ⇄ Уильям Осула / Йоан Висса 81' ⚽ Эллис Симмс (3 - 1) 81' Жоэлинтон 83' ⇄ Виктор Торп / Джек Рудони 83' ⇄ Стивен Мфуни / Мэтт Граймс 86' ⚽ Стивен Мфуни (4 - 1) 90' ⇄ Дэн Бёрн / Базумана Туре

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ковентри Сити - Ньюкасл, который состоялся 12 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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