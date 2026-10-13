01:30 ()
Свернуть список

Ковентри Сити - Ньюкасл 12 октября обзор матча

Дата публикации: 13-10-2026

Ковентри Сити - Ньюкасл 12.10.2026 АПЛ

События матча Ковентри Сити - Ньюкасл Юнайтед
6'
Джек Рудони (1 - 0)Пенальти
48'
Сидики Шериф (2 - 0)
59'
Амар Дедич / Льюис Майли
59'
Базумана Туре / Джейкоб Мерфи
59'
Жоэлинтон / Джо Уиллок
61'
Тацухиро Сакамото / Эфрон Мейсон-Кларк
66'
Милан ван Эвейк
70'
Свен Ботман (2 - 1)
78'
Фрэнк Оньека / Калеб Йиренкий
78'
Эллис Симмс / Сидики Шериф
78'
Уильям Осула / Йоан Висса
81'
Эллис Симмс (3 - 1)
81'
Жоэлинтон
83'
Виктор Торп / Джек Рудони
83'
Стивен Мфуни / Мэтт Граймс
86'
Стивен Мфуни (4 - 1)
90'
Дэн Бёрн / Базумана Туре

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ковентри Сити - Ньюкасл, который состоялся 12 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Леванте - Севилья 12 октября обзор матча
    Леванте - Севилья 12 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
  • Тенерифе - Жирона 12 октября обзор матча
    Тенерифе - Жирона 12 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
  • Торино - Удинезе 12 октября обзор матча
    Торино - Удинезе 12 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
  • Аталанта - Венеция 12 октября обзор матча
    Аталанта - Венеция 12 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
  • Левый Берег - Заря 12 октября обзор матча
    Левый Берег - Заря 12 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close