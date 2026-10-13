Ковентри Сити - Ньюкасл 12 октября обзор матча
Дата публикации: 13-10-2026
События матча Ковентри Сити - Ньюкасл Юнайтед
6'
⚽
Джек Рудони (1 - 0)Пенальти
48'
⚽
Сидики Шериф (2 - 0)
59'
⇄
Амар Дедич / Льюис Майли
59'
⇄
Базумана Туре / Джейкоб Мерфи
59'
⇄
Жоэлинтон / Джо Уиллок
61'
⇄
Тацухиро Сакамото / Эфрон Мейсон-Кларк
66'
Милан ван Эвейк
70'
⚽
Свен Ботман (2 - 1)
78'
⇄
Фрэнк Оньека / Калеб Йиренкий
78'
⇄
Эллис Симмс / Сидики Шериф
78'
⇄
Уильям Осула / Йоан Висса
81'
⚽
Эллис Симмс (3 - 1)
81'
Жоэлинтон
83'
⇄
Виктор Торп / Джек Рудони
83'
⇄
Стивен Мфуни / Мэтт Граймс
86'
⚽
Стивен Мфуни (4 - 1)
90'
⇄
Дэн Бёрн / Базумана Туре
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ковентри Сити - Ньюкасл, который состоялся 12 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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