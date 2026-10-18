Спартак Москва - Рубин 18 октября обзор матча
Дата публикации: 18-10-2026
События матча ФК Спартак Москва - Рубин Казань
4'
Жахонгир Урозов
5'
Манфред Угальде
18'
⚽
Пабло Солари (1 - 0)
36'
Виктор Парада
43'
⚽
Манфред Угальде (2 - 0)
46'
⇄
Назми Грипши / Ульви Бабаев
63'
⇄
Игорь Дмитриев / Виктор Парада
63'
⇄
Даниил Денисов / Жозе Маркос Маркиньос
64'
⇄
Мирлинд Даку / Манфред Угальде
65'
⚽
Мирлинд Даку (3 - 0)
69'
⇄
Егор Тесленко / Жахонгир Урозов
69'
⇄
Игнасио Сааведра / Велдин Ходжа
69'
⇄
Руслан Безруков / Жак Сиве
74'
⇄
Никита Масалыга / Пабло Солари
79'
⇄
Даниил Моторин / Эдди Сальседо
83'
⇄
Иван Сорокин / Эсекьель Барко
86'
Иван Сорокин
90'
⚽
Мирлинд Даку (4 - 0)
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спартак Москва - Рубин, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Ноттингем Форест - Арсенал 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Боруссия М - Хоффенхайм 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Карпаты - Эпицентр 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...
Лорьян - Монако 17 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Париж - Ренн 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...