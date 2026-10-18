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Спартак Москва - Рубин 18 октября обзор матча

Дата публикации: 18-10-2026

Спартак Москва - Рубин 18.10.2026 РПЛ

События матча ФК Спартак Москва - Рубин Казань
4'
Жахонгир Урозов
5'
Манфред Угальде
18'
Пабло Солари (1 - 0)
36'
Виктор Парада
43'
Манфред Угальде (2 - 0)
46'
Назми Грипши / Ульви Бабаев
63'
Игорь Дмитриев / Виктор Парада
63'
Даниил Денисов / Жозе Маркос Маркиньос
64'
Мирлинд Даку / Манфред Угальде
65'
Мирлинд Даку (3 - 0)
69'
Егор Тесленко / Жахонгир Урозов
69'
Игнасио Сааведра / Велдин Ходжа
69'
Руслан Безруков / Жак Сиве
74'
Никита Масалыга / Пабло Солари
79'
Даниил Моторин / Эдди Сальседо
83'
Иван Сорокин / Эсекьель Барко
86'
Иван Сорокин
90'
Мирлинд Даку (4 - 0)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спартак Москва - Рубин, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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