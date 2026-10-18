Спартак Москва - Рубин 18 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 События матча ФК Спартак Москва - Рубин Казань 4' Жахонгир Урозов 5' Манфред Угальде 18' ⚽ Пабло Солари (1 - 0) 36' Виктор Парада 43' ⚽ Манфред Угальде (2 - 0) 46' ⇄ Назми Грипши / Ульви Бабаев 63' ⇄ Игорь Дмитриев / Виктор Парада 63' ⇄ Даниил Денисов / Жозе Маркос Маркиньос 64' ⇄ Мирлинд Даку / Манфред Угальде 65' ⚽ Мирлинд Даку (3 - 0) 69' ⇄ Егор Тесленко / Жахонгир Урозов 69' ⇄ Игнасио Сааведра / Велдин Ходжа 69' ⇄ Руслан Безруков / Жак Сиве 74' ⇄ Никита Масалыга / Пабло Солари 79' ⇄ Даниил Моторин / Эдди Сальседо 83' ⇄ Иван Сорокин / Эсекьель Барко 86' Иван Сорокин 90' ⚽ Мирлинд Даку (4 - 0)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спартак Москва - Рубин, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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