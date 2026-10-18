Лорьян - Монако 17 октября обзор матча
Дата публикации: 18-10-2026
События матча Лорьян - АС Монако
52'
⇄
Эдан Диоп / Такуми Минамино
57'
Мохаммед Салису
60'
Денис Закария
60'
Назиньо
61'
⚽
Ноа Кадью (1 - 0)Пенальти
66'
⇄
Фоларин Балогун / Ансу Фати
66'
⇄
Матис Детюрбе / Денис Закария
66'
⇄
Кристиан Мависса / Мохаммед Салису
66'
Ноа Кадью
71'
⇄
Мамаду Коне / Ибраима Бальде
75'
⇄
Мика Бирет / Матис Аблен
76'
Кан Ги Арсен Куасси
79'
⇄
Сулейман Фай / Габен Бернардо
80'
Кристиан Мависса
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лорьян - Монако, который состоялся 17 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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