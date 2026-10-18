Лорьян - Монако 17 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 События матча Лорьян - АС Монако 52' ⇄ Эдан Диоп / Такуми Минамино 57' Мохаммед Салису 60' Денис Закария 60' Назиньо 61' ⚽ Ноа Кадью (1 - 0) Пенальти 66' ⇄ Фоларин Балогун / Ансу Фати 66' ⇄ Матис Детюрбе / Денис Закария 66' ⇄ Кристиан Мависса / Мохаммед Салису 66' Ноа Кадью 71' ⇄ Мамаду Коне / Ибраима Бальде 75' ⇄ Мика Бирет / Матис Аблен 76' Кан Ги Арсен Куасси 79' ⇄ Сулейман Фай / Габен Бернардо 80' Кристиан Мависса

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лорьян - Монако, который состоялся 17 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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