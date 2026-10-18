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Карпаты - Эпицентр 18 октября обзор матча

Дата публикации: 18-10-2026
Карпаты
Карпаты
2 : 2
Эпицентр
Эпицентр
События матча Карпаты - ФК Эпицентр Дунаевцы
15'
Артем Козак (0 - 1)
36'
Ростислав Лях (1 - 1)
38'
Ростислав Лях
39'
Карлос Рохас (1 - 2)
46'
Олег Билык / Никита Федотов
46'
Бруно Иглесиас / Ростислав Лях
54'
Иван Бендера / Вадим Сидун
69'
Эрики Даниэль Родригес Бенто / Моха Мухлисс
69'
Денис Мирошниченко / Иван Калеро
69'
Oleksandr Dyedov / Жозеф Сери
70'
Нене / Артем Козак
70'
Степан Григоращук / Владислав Мороз
78'
Ярослав Карабин / Феллипе Виейра Кардозу
83'
Андрей Липовуз / Евгений Запорожец
84'
Серджан Репай
85'
Даниил Ващенко
90'
Хебер Алькаин (2 - 2)
Составы команд
Карпаты
Львов
Эпицентр
Дунаевцы
80УкраинаврРоман Мысак
14ИспаниязщИван Калеро
68'
4МолдавиязщВладислав Бабогло
47БразилиязщЖан Педрозо
73УкраиназщРостислав Лях
46'
17УкраиназщРоман Вантух
8УкраинапзАмбросий Чачуа
10ИспанияпзМоха Муклисс
69'
7БразилияпзFellipe Vieira
78'
70ИспаниянпКсебер Алькаин
9ФранциянпJoseph Sery
69'
21ИспанияBruno Iglesias
46'
11УкраиназщДенис Мирошниченко
68'
18Бразилияпз Эрики
69'
28УкраинаDedov Oleksandr
69'
19УкраинанпЯрослав Карабин
78'
71УкраинаврNikita Fedotov
46'
13АлбаниязщSerjan Repaj
4УкраиназщVladyslav Moroz
69'
77ИспаниязщNil Coch
97УкраинапзАлександр Климец
5УкраинапзЕвгений Запорожец
27УкраинапзДаниил Ващенко
8УкраинапзMykola Myronyuk
20УкраинанпVadym Sydun
54'
59УкраинанпАртём Козак
69'
99ИспаниянпCarlos Rojas
31УкраинаврОлег Билык
46'
17УкраинапзIvan Bendera
54'
3УкраиназщStepan Grygorashchuk
69'
21Испанияпз Nene
69'
Запасные
1УкраинаврДенис Марченко
36УкраинаврАнтон Жылкин
55УкраиназщТимур Стецьков
22УкраиназщЮрий Кокодыняк
59УкраиназщЭрик Калинец
30УкраинаSviatoslav Hlots
58УкраинаVolodymyr Antonyuk
25УкраиназщVitaliy Gorin
7УкраинапзВалерий Лучкевич
28УкраинапзAndriy Lipovuz
14ИспанияпзРауль Таварес
15УкраинанпMaksym Yevpak
11УкраинаAndrii Boiko
Главные тренеры
ИспанияФрансиско Фернандес
Голы
Артём Козак
Mykola Myronyuk
0:1
15'
Ростислав Лях
Joseph Sery
1:1
35'
Carlos Rojas
Даниил Ващенко
1:2
39'
Ксебер Алькаин
Денис Мирошниченко
2:2
90+4'
Наказания
Ростислав Лях
37'
Serjan Repaj
84'
Даниил Ващенко
84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Карпаты - Эпицентр, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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