Карпаты - Эпицентр 18 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 Карпаты 2 : 2 Эпицентр События матча Карпаты - ФК Эпицентр Дунаевцы 15' ⚽ Артем Козак (0 - 1) 36' ⚽ Ростислав Лях (1 - 1) 38' Ростислав Лях 39' ⚽ Карлос Рохас (1 - 2) 46' ⇄ Олег Билык / Никита Федотов 46' ⇄ Бруно Иглесиас / Ростислав Лях 54' ⇄ Иван Бендера / Вадим Сидун 69' ⇄ Эрики Даниэль Родригес Бенто / Моха Мухлисс 69' ⇄ Денис Мирошниченко / Иван Калеро 69' ⇄ Oleksandr Dyedov / Жозеф Сери 70' ⇄ Нене / Артем Козак 70' ⇄ Степан Григоращук / Владислав Мороз 78' ⇄ Ярослав Карабин / Феллипе Виейра Кардозу 83' ⇄ Андрей Липовуз / Евгений Запорожец 84' Серджан Репай 85' Даниил Ващенко 90' ⚽ Хебер Алькаин (2 - 2) Составы команд Карпаты Львов Эпицентр Дунаевцы 80 вр Роман Мысак 14 зщ Иван Калеро 68' 4 зщ Владислав Бабогло 47 зщ Жан Педрозо 73 зщ Ростислав Лях 46' 17 зщ Роман Вантух 8 пз Амбросий Чачуа 10 пз Моха Муклисс 69' 7 пз Fellipe Vieira 78' 70 нп Ксебер Алькаин 9 нп Joseph Sery 69' 21 Bruno Iglesias 46' 11 зщ Денис Мирошниченко 68' 18 пз Эрики 69' 28 Dedov Oleksandr 69' 19 нп Ярослав Карабин 78' 71 вр Nikita Fedotov 46' 13 зщ Serjan Repaj 4 зщ Vladyslav Moroz 69' 77 зщ Nil Coch 97 пз Александр Климец 5 пз Евгений Запорожец 27 пз Даниил Ващенко 8 пз Mykola Myronyuk 20 нп Vadym Sydun 54' 59 нп Артём Козак 69' 99 нп Carlos Rojas 31 вр Олег Билык 46' 17 пз Ivan Bendera 54' 3 зщ Stepan Grygorashchuk 69' 21 пз Nene 69' Запасные 1 вр Денис Марченко 36 вр Антон Жылкин 55 зщ Тимур Стецьков 22 зщ Юрий Кокодыняк 59 зщ Эрик Калинец 30 Sviatoslav Hlots 58 Volodymyr Antonyuk 25 зщ Vitaliy Gorin 7 пз Валерий Лучкевич 28 пз Andriy Lipovuz 14 пз Рауль Таварес 15 нп Maksym Yevpak 11 Andrii Boiko Главные тренеры Франсиско Фернандес Голы Артём Козак Mykola Myronyuk 0:1 15' Ростислав Лях Joseph Sery 1:1 35' Carlos Rojas Даниил Ващенко 1:2 39' Ксебер Алькаин Денис Мирошниченко 2:2 90+4' Наказания Ростислав Лях 37' Serjan Repaj 84' Даниил Ващенко 84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Карпаты - Эпицентр, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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