Карпаты - Эпицентр 18 октября обзор матча
Дата публикации: 18-10-2026
Карпаты
2 : 2
Эпицентр
События матча Карпаты - ФК Эпицентр Дунаевцы
15'
⚽
Артем Козак (0 - 1)
36'
⚽
Ростислав Лях (1 - 1)
38'
Ростислав Лях
39'
⚽
Карлос Рохас (1 - 2)
46'
⇄
Олег Билык / Никита Федотов
46'
⇄
Бруно Иглесиас / Ростислав Лях
54'
⇄
Иван Бендера / Вадим Сидун
69'
⇄
Эрики Даниэль Родригес Бенто / Моха Мухлисс
69'
⇄
Денис Мирошниченко / Иван Калеро
69'
⇄
Oleksandr Dyedov / Жозеф Сери
70'
⇄
Нене / Артем Козак
70'
⇄
Степан Григоращук / Владислав Мороз
78'
⇄
Ярослав Карабин / Феллипе Виейра Кардозу
83'
⇄
Андрей Липовуз / Евгений Запорожец
84'
Серджан Репай
85'
Даниил Ващенко
90'
⚽
Хебер Алькаин (2 - 2)
Составы команд
Карпаты
Львов
Эпицентр
Дунаевцы
|80
|вр
|Роман Мысак
|14
|зщ
|Иван Калеро
68'
|4
|зщ
|Владислав Бабогло
|47
|зщ
|Жан Педрозо
|73
|зщ
|Ростислав Лях
46'
|17
|зщ
|Роман Вантух
|8
|пз
|Амбросий Чачуа
|10
|пз
|Моха Муклисс
69'
|7
|пз
|Fellipe Vieira
78'
|70
|нп
|Ксебер Алькаин
|9
|нп
|Joseph Sery
69'
|21
|Bruno Iglesias
46'
|11
|зщ
|Денис Мирошниченко
68'
|18
|пз
|Эрики
69'
|28
|Dedov Oleksandr
69'
|19
|нп
|Ярослав Карабин
78'
|71
|вр
|Nikita Fedotov
46'
|13
|зщ
|Serjan Repaj
|4
|зщ
|Vladyslav Moroz
69'
|77
|зщ
|Nil Coch
|97
|пз
|Александр Климец
|5
|пз
|Евгений Запорожец
|27
|пз
|Даниил Ващенко
|8
|пз
|Mykola Myronyuk
|20
|нп
|Vadym Sydun
54'
|59
|нп
|Артём Козак
69'
|99
|нп
|Carlos Rojas
|31
|вр
|Олег Билык
46'
|17
|пз
|Ivan Bendera
54'
|3
|зщ
|Stepan Grygorashchuk
69'
|21
|пз
|Nene
69'
Запасные
|1
|вр
|Денис Марченко
|36
|вр
|Антон Жылкин
|55
|зщ
|Тимур Стецьков
|22
|зщ
|Юрий Кокодыняк
|59
|зщ
|Эрик Калинец
|30
|Sviatoslav Hlots
|58
|Volodymyr Antonyuk
|25
|зщ
|Vitaliy Gorin
|7
|пз
|Валерий Лучкевич
|28
|пз
|Andriy Lipovuz
|14
|пз
|Рауль Таварес
|15
|нп
|Maksym Yevpak
|11
|Andrii Boiko
Главные тренеры
|Франсиско Фернандес
Голы
Артём Козак
Mykola Myronyuk
0:1
15'
Ростислав Лях
Joseph Sery
1:1
35'
Carlos Rojas
Даниил Ващенко
1:2
39'
Ксебер Алькаин
Денис Мирошниченко
2:2
90+4'
Наказания
Ростислав Лях
37'
Serjan Repaj
84'
Даниил Ващенко
84'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Карпаты - Эпицентр, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Лорьян - Монако 17 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Париж - Ренн 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Гавр - Осер 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Сельта - Алавес 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Байер - Фрайбург 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...