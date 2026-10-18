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Боруссия М - Хоффенхайм 18 октября обзор матча

Дата публикации: 18-10-2026

Боруссия М - Хоффенхайм 18.10.2026 Бундеслига

События матча Боруссия Мёнхенгладбах - Хоффенхайм
11'
Бамбасе Конте (0 - 1)
45'
Кевин Дикс
45'
Фисник Аслани
49'
Ваэль Мохья (1 - 1)
51'
Шуто Мачино / Исак Лидберг
54'
Александр Прасс (1 - 2)
60'
Дайки Хасиока / Флориан Нойхаус
69'
Адам Дагим / Фисник Аслани
78'
Озан Кабак / Тим Лемперле
78'
Андрей Крамарич / Адам Гложек
78'
Робин Хак / Хуго Болин
78'
Иаиа Манко Данфа / Фабио Кьяродия
79'
Матьё Нгефак / Зенто Уно
89'
Александр Прасс
89'
Робин Хак

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Боруссия М - Хоффенхайм, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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