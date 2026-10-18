Боруссия М - Хоффенхайм 18 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 События матча Боруссия Мёнхенгладбах - Хоффенхайм 11' ⚽ Бамбасе Конте (0 - 1) 45' Кевин Дикс 45' Фисник Аслани 49' ⚽ Ваэль Мохья (1 - 1) 51' ⇄ Шуто Мачино / Исак Лидберг 54' ⚽ Александр Прасс (1 - 2) 60' ⇄ Дайки Хасиока / Флориан Нойхаус 69' ⇄ Адам Дагим / Фисник Аслани 78' ⇄ Озан Кабак / Тим Лемперле 78' ⇄ Андрей Крамарич / Адам Гложек 78' ⇄ Робин Хак / Хуго Болин 78' ⇄ Иаиа Манко Данфа / Фабио Кьяродия 79' ⇄ Матьё Нгефак / Зенто Уно 89' Александр Прасс 89' Робин Хак

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Боруссия М - Хоффенхайм, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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