Боруссия М - Хоффенхайм 18 октября обзор матча
Дата публикации: 18-10-2026
События матча Боруссия Мёнхенгладбах - Хоффенхайм
11'
⚽
Бамбасе Конте (0 - 1)
45'
Кевин Дикс
45'
Фисник Аслани
49'
⚽
Ваэль Мохья (1 - 1)
51'
⇄
Шуто Мачино / Исак Лидберг
54'
⚽
Александр Прасс (1 - 2)
60'
⇄
Дайки Хасиока / Флориан Нойхаус
69'
⇄
Адам Дагим / Фисник Аслани
78'
⇄
Озан Кабак / Тим Лемперле
78'
⇄
Андрей Крамарич / Адам Гложек
78'
⇄
Робин Хак / Хуго Болин
78'
⇄
Иаиа Манко Данфа / Фабио Кьяродия
79'
⇄
Матьё Нгефак / Зенто Уно
89'
Александр Прасс
89'
Робин Хак
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Боруссия М - Хоффенхайм, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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