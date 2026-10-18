Ноттингем Форест - Арсенал 18 октября обзор матча
Дата публикации: 18-10-2026
События матча Ноттингем Форрест - Арсенал
17'
Неко Уильямс
46'
⇄
Нони Мадуэке / Эберечи Эзе
53'
Нони Мадуэке
66'
⇄
Юрриен Тимбер / Бен Уайт
66'
⇄
Виктор Дьёкереш / Кай Хаверц
66'
⇄
Микель Мерино / Бруно Гимарайнс
73'
⇄
Арно Калимуэндо / Дан Ндойе
74'
⇄
Ибраим Сангаре / Николас Домингес
80'
⚽
Нони Мадуэке (0 - 1)
85'
⇄
Крис Вуд / Жаир
85'
⇄
Каллум Хадсон-Одои / Джеймс Макати
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ноттингем Форест - Арсенал, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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