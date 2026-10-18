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Ноттингем Форест - Арсенал 18 октября обзор матча

Дата публикации: 18-10-2026

Ноттингем Форест - Арсенал 18.10.2026 АПЛ

События матча Ноттингем Форрест - Арсенал
17'
Неко Уильямс
46'
Нони Мадуэке / Эберечи Эзе
53'
Нони Мадуэке
66'
Юрриен Тимбер / Бен Уайт
66'
Виктор Дьёкереш / Кай Хаверц
66'
Микель Мерино / Бруно Гимарайнс
73'
Арно Калимуэндо / Дан Ндойе
74'
Ибраим Сангаре / Николас Домингес
80'
Нони Мадуэке (0 - 1)
85'
Крис Вуд / Жаир
85'
Каллум Хадсон-Одои / Джеймс Макати

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ноттингем Форест - Арсенал, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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