Ноттингем Форест - Арсенал 18 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 События матча Ноттингем Форрест - Арсенал 17' Неко Уильямс 46' ⇄ Нони Мадуэке / Эберечи Эзе 53' Нони Мадуэке 66' ⇄ Юрриен Тимбер / Бен Уайт 66' ⇄ Виктор Дьёкереш / Кай Хаверц 66' ⇄ Микель Мерино / Бруно Гимарайнс 73' ⇄ Арно Калимуэндо / Дан Ндойе 74' ⇄ Ибраим Сангаре / Николас Домингес 80' ⚽ Нони Мадуэке (0 - 1) 85' ⇄ Крис Вуд / Жаир 85' ⇄ Каллум Хадсон-Одои / Джеймс Макати

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ноттингем Форест - Арсенал, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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