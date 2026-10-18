Париж - Ренн 18 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 События матча Париж - Стад Ренне -5' Амари Траоре 14' ⚽ Максим Лопес (1 - 0) 23' Пшемыслав Франковский 29' ⚽ Эстебан Леполь (1 - 1) Пенальти 32' Джауи Сиссе 36' Адриен Томассон 36' Антони Руо 42' Самир Шерги 45' ⚽ Максим Лопес (2 - 1) 46' ⇄ Валантен Ронжье / Адриен Томассон 46' ⇄ Муса Аль-Тамари / Людовик Блас 46' ⇄ Махамаду Нагида / Пшемыслав Франковский 62' ⇄ Махди Камара / Джауи Сиссе 67' Илан Кеббаль 70' ⇄ Руди Матондо / Пабло Пагис 74' ⚽ Эстебан Леполь (2 - 2) Пенальти 76' ⚽ Лассин Синайоко (3 - 2) 79' ⇄ Отавио / Амари Траоре 79' ⇄ Булайе Диа / Исса Сумаре 79' ⇄ Мозес Саймон / Илан Кеббаль 86' ⇄ Мустафа Мбоу / Лука Колеошо 86' ⇄ Эммануэль Мбемба / Самир Шерги 88' ⚽ Эстебан Леполь (3 - 3) Пенальти 90' ⇄ / Эстебан Леполь 90' ⚽ Лассин Синайоко (4 - 3) Пенальти

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Париж - Ренн, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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