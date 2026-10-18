Париж - Ренн 18 октября обзор матча
Дата публикации: 18-10-2026
События матча Париж - Стад Ренне
-5'
Амари Траоре
14'
⚽
Максим Лопес (1 - 0)
23'
Пшемыслав Франковский
29'
⚽
Эстебан Леполь (1 - 1)Пенальти
32'
Джауи Сиссе
36'
Адриен Томассон
36'
Антони Руо
42'
Самир Шерги
45'
⚽
Максим Лопес (2 - 1)
46'
⇄
Валантен Ронжье / Адриен Томассон
46'
⇄
Муса Аль-Тамари / Людовик Блас
46'
⇄
Махамаду Нагида / Пшемыслав Франковский
62'
⇄
Махди Камара / Джауи Сиссе
67'
Илан Кеббаль
70'
⇄
Руди Матондо / Пабло Пагис
74'
⚽
Эстебан Леполь (2 - 2)Пенальти
76'
⚽
Лассин Синайоко (3 - 2)
79'
⇄
Отавио / Амари Траоре
79'
⇄
Булайе Диа / Исса Сумаре
79'
⇄
Мозес Саймон / Илан Кеббаль
86'
⇄
Мустафа Мбоу / Лука Колеошо
86'
⇄
Эммануэль Мбемба / Самир Шерги
88'
⚽
Эстебан Леполь (3 - 3)Пенальти
90'
⇄
/ Эстебан Леполь
90'
⚽
Лассин Синайоко (4 - 3)Пенальти
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Париж - Ренн, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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