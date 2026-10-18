Зенит - Ахмат 18 октября обзор матча
Дата публикации: 18-10-2026
События матча Зенит (Санкт-Петербург) - Ахмат
13'
Турпал-Али Ибишев
22'
Педро
25'
⚽
Лечи Садулаев (0 - 1)
30'
Густаво Мантуан
46'
⇄
Джон Джон / Педро
47'
⚽
Арсен Адамов (1 - 1)Автогол
57'
⇄
Максим Самородов / Кирилл Щетинин
62'
⚽
Максим Глушенков (2 - 1)
67'
⇄
Мохамед Конате / Георгий Мелкадзе
68'
⇄
Мануэль Келиану / Турпал-Али Ибишев
71'
Исмаэл Силва
72'
⇄
Алексей Касаджиков / Эгас Касинтура
78'
Алексей Касаджиков
84'
⇄
Кевин Андраде / Нино
86'
⚽
Мохамед Конате (2 - 2)
90'
⚽
Джон Джон (3 - 2)
90'
⇄
Роман Вега / Максим Глушенков
90'
⇄
Фелипе Аугусто / Луис Энрике
90'
Денис Адамов
90'
Роман Вега
90'
Александр Соболев
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зенит - Ахмат, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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