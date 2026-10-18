Зенит - Ахмат 18 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 События матча Зенит (Санкт-Петербург) - Ахмат 13' Турпал-Али Ибишев 22' Педро 25' ⚽ Лечи Садулаев (0 - 1) 30' Густаво Мантуан 46' ⇄ Джон Джон / Педро 47' ⚽ Арсен Адамов (1 - 1) Автогол 57' ⇄ Максим Самородов / Кирилл Щетинин 62' ⚽ Максим Глушенков (2 - 1) 67' ⇄ Мохамед Конате / Георгий Мелкадзе 68' ⇄ Мануэль Келиану / Турпал-Али Ибишев 71' Исмаэл Силва 72' ⇄ Алексей Касаджиков / Эгас Касинтура 78' Алексей Касаджиков 84' ⇄ Кевин Андраде / Нино 86' ⚽ Мохамед Конате (2 - 2) 90' ⚽ Джон Джон (3 - 2) 90' ⇄ Роман Вега / Максим Глушенков 90' ⇄ Фелипе Аугусто / Луис Энрике 90' Денис Адамов 90' Роман Вега 90' Александр Соболев

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зенит - Ахмат, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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