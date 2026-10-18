Динамо Москва - ЦСКА 18 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 События матча Динамо Москва - ЦСКА Москва 27' Лусиано Гонду 31' ⚽ Константин Тюкавин (1 - 0) 43' ⚽ Иван Обляков (1 - 1) Пенальти 45' Даниил Фомин 67' ⇄ Матеус Алвес / Кирилл Глебов 68' ⇄ Максимилиано Гутьеррес / Артур Гомес 69' ⇄ Максим Осипенко / Дмитрий Скопинцев 69' ⇄ Максим Воронов / Лусиано Гонду 76' ⇄ Виктор Окишор / Ярослав Гладышев 80' ⇄ Имран Фиров / Иван Олейников 81' ⇄ Иван Сергеев / Константин Тюкавин 88' ⚽ Роберто Фернандес (2 - 1) 90' Роберто Фернандес 90' ⚽ Виктор Окишор (3 - 1) 90' Данил Глебов

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Москва - ЦСКА, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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