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Динамо Москва - ЦСКА 18 октября обзор матча

Дата публикации: 18-10-2026

Динамо Москва - ЦСКА 18.10.2026 РПЛ

События матча Динамо Москва - ЦСКА Москва
27'
Лусиано Гонду
31'
Константин Тюкавин (1 - 0)
43'
Иван Обляков (1 - 1)Пенальти
45'
Даниил Фомин
67'
Матеус Алвес / Кирилл Глебов
68'
Максимилиано Гутьеррес / Артур Гомес
69'
Максим Осипенко / Дмитрий Скопинцев
69'
Максим Воронов / Лусиано Гонду
76'
Виктор Окишор / Ярослав Гладышев
80'
Имран Фиров / Иван Олейников
81'
Иван Сергеев / Константин Тюкавин
88'
Роберто Фернандес (2 - 1)
90'
Роберто Фернандес
90'
Виктор Окишор (3 - 1)
90'
Данил Глебов

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Москва - ЦСКА, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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