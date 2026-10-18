Динамо Москва - ЦСКА 18 октября обзор матча
Дата публикации: 18-10-2026
События матча Динамо Москва - ЦСКА Москва
27'
Лусиано Гонду
31'
⚽
Константин Тюкавин (1 - 0)
43'
⚽
Иван Обляков (1 - 1)Пенальти
45'
Даниил Фомин
67'
⇄
Матеус Алвес / Кирилл Глебов
68'
⇄
Максимилиано Гутьеррес / Артур Гомес
69'
⇄
Максим Осипенко / Дмитрий Скопинцев
69'
⇄
Максим Воронов / Лусиано Гонду
76'
⇄
Виктор Окишор / Ярослав Гладышев
80'
⇄
Имран Фиров / Иван Олейников
81'
⇄
Иван Сергеев / Константин Тюкавин
88'
⚽
Роберто Фернандес (2 - 1)
90'
Роберто Фернандес
90'
⚽
Виктор Окишор (3 - 1)
90'
Данил Глебов
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Москва - ЦСКА, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Лидс - Манчестер Юнайтед 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Борнмут - Сандерленд 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Брайтон - Кристал Пэлас 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Фиорентина - Комо 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Анже - Марсель 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...