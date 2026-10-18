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Брайтон - Кристал Пэлас 18 октября обзор матча

Дата публикации: 18-10-2026

Брайтон - Кристал Пэлас 18.10.2026 АПЛ

События матча Брайтон энд Хоув Альбион - Кристал Пэлас
4'
Джейди Канво (1 - 0)Автогол
7'
Диего Гомес (2 - 0)
10'
Ясин Аяри (3 - 0)
29'
Паскаль Гросс
46'
Дуайт Макнил / Квинтен Тимбер
49'
Харалампос Костулас (4 - 0)
51'
Даити Камада
53'
Джефферсон Лерма / Онест Аханор
61'
Жан-Филипп Матета / Йёрген Странд Ларсен
61'
Эдди Нкетия / Йереми Пино
64'
Чема Андрес
71'
Джек Хиншелвуд / Паскаль Гросс
71'
Джорджиньо Рюттер / Харалампос Костулас
81'
Уилл Хьюз / Даити Камада
81'
Жауэн Хаджам / Оливье Боскальи
81'
Малик Ялькуйе / Ясин Аяри
84'
Джек Хиншелвуд (5 - 0)
90'
Михаэль Свобода / Льюис Данк

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брайтон - Кристал Пэлас, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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