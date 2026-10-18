Брайтон - Кристал Пэлас 18 октября обзор матча
Дата публикации: 18-10-2026
События матча Брайтон энд Хоув Альбион - Кристал Пэлас
4'
⚽
Джейди Канво (1 - 0)Автогол
7'
⚽
Диего Гомес (2 - 0)
10'
⚽
Ясин Аяри (3 - 0)
29'
Паскаль Гросс
46'
⇄
Дуайт Макнил / Квинтен Тимбер
49'
⚽
Харалампос Костулас (4 - 0)
51'
Даити Камада
53'
⇄
Джефферсон Лерма / Онест Аханор
61'
⇄
Жан-Филипп Матета / Йёрген Странд Ларсен
61'
⇄
Эдди Нкетия / Йереми Пино
64'
Чема Андрес
71'
⇄
Джек Хиншелвуд / Паскаль Гросс
71'
⇄
Джорджиньо Рюттер / Харалампос Костулас
81'
⇄
Уилл Хьюз / Даити Камада
81'
⇄
Жауэн Хаджам / Оливье Боскальи
81'
⇄
Малик Ялькуйе / Ясин Аяри
84'
⚽
Джек Хиншелвуд (5 - 0)
90'
⇄
Михаэль Свобода / Льюис Данк
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брайтон - Кристал Пэлас, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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