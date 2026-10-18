Брайтон - Кристал Пэлас 18 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 События матча Брайтон энд Хоув Альбион - Кристал Пэлас 4' ⚽ Джейди Канво (1 - 0) Автогол 7' ⚽ Диего Гомес (2 - 0) 10' ⚽ Ясин Аяри (3 - 0) 29' Паскаль Гросс 46' ⇄ Дуайт Макнил / Квинтен Тимбер 49' ⚽ Харалампос Костулас (4 - 0) 51' Даити Камада 53' ⇄ Джефферсон Лерма / Онест Аханор 61' ⇄ Жан-Филипп Матета / Йёрген Странд Ларсен 61' ⇄ Эдди Нкетия / Йереми Пино 64' Чема Андрес 71' ⇄ Джек Хиншелвуд / Паскаль Гросс 71' ⇄ Джорджиньо Рюттер / Харалампос Костулас 81' ⇄ Уилл Хьюз / Даити Камада 81' ⇄ Жауэн Хаджам / Оливье Боскальи 81' ⇄ Малик Ялькуйе / Ясин Аяри 84' ⚽ Джек Хиншелвуд (5 - 0) 90' ⇄ Михаэль Свобода / Льюис Данк

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брайтон - Кристал Пэлас, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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