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Анже - Марсель 18 октября обзор матча

Дата публикации: 18-10-2026

Анже - Марсель 18.10.2026 ФПЛ

События матча Анже - Олимпик Марсель
14'
Лильян Раолизоа (1 - 0)
37'
Имад Абделли (1 - 1)
43'
Нухум Камиссоко (1 - 2)
57'
Проспер Питер / Луи Мутон
59'
Амин ГуириПенальти не забит
60'
Амин Гуири (1 - 3)
60'
Найеф Агерд / Жоффре Кондогбья
68'
Эммануэль Бюмла
72'
Жозеф Калулу Кьятенгва / Эммануэль Бюмла
72'
Джибирин Харуна / Джим Аллевина
74'
Точукву Ннади
75'
Амин Эль Уаззани (2 - 3)Пенальти
80'
Эйнджел Гомес / Нухум Камиссоко
80'
Кейлиан Абдалла / Имад Абделли
83'
Амин Арит (2 - 4)
85'
Игор Пайшао (2 - 5)
89'
Бане Диатта / Амин Эль Уаззани
89'
Антони Бермон / Амин Сбаи
90'
Ниль Мопе / Точукву Ннади
90'
Улиссес Гарсия / Амин Арит

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Анже - Марсель, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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