Анже - Марсель 18 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 События матча Анже - Олимпик Марсель 14' ⚽ Лильян Раолизоа (1 - 0) 37' ⚽ Имад Абделли (1 - 1) 43' ⚽ Нухум Камиссоко (1 - 2) 57' ⇄ Проспер Питер / Луи Мутон 59' ✕ Амин Гуири Пенальти не забит 60' ⚽ Амин Гуири (1 - 3) 60' ⇄ Найеф Агерд / Жоффре Кондогбья 68' Эммануэль Бюмла 72' ⇄ Жозеф Калулу Кьятенгва / Эммануэль Бюмла 72' ⇄ Джибирин Харуна / Джим Аллевина 74' Точукву Ннади 75' ⚽ Амин Эль Уаззани (2 - 3) Пенальти 80' ⇄ Эйнджел Гомес / Нухум Камиссоко 80' ⇄ Кейлиан Абдалла / Имад Абделли 83' ⚽ Амин Арит (2 - 4) 85' ⚽ Игор Пайшао (2 - 5) 89' ⇄ Бане Диатта / Амин Эль Уаззани 89' ⇄ Антони Бермон / Амин Сбаи 90' ⇄ Ниль Мопе / Точукву Ннади 90' ⇄ Улиссес Гарсия / Амин Арит

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Анже - Марсель, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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