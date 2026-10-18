Борнмут - Сандерленд 18 октября обзор матча
Дата публикации: 18-10-2026
События матча Борнмут - Сандерленд
6'
⚽
Маркус Тавернье (1 - 0)
17'
Кевин ДансоПрямое удаление
26'
Антониу Силва
40'
Омар Альдерете
45'
Льюис Кук
48'
⚽
Эванилсон (2 - 0)
59'
⇄
Хабиб Диарра / Тимур Тутеров
59'
⇄
Люк О'Нин / Омар Альдерете
62'
⇄
Джастин Клюйверт / Льюис Кук
65'
Крис Ригг
65'
⇄
Жюль Ахока / Крис Ригг
79'
Райан Кристи
79'
⇄
Альваро Родригес / Эванилсон
79'
⇄
Амин Адли / Маркус Тавернье
89'
⇄
Бафоде Диаките / Тайлер Адамс
89'
⇄
Бен Доук / Раян
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Борнмут - Сандерленд, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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