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Борнмут - Сандерленд 18 октября обзор матча

Дата публикации: 18-10-2026

Борнмут - Сандерленд 18.10.2026 АПЛ

События матча Борнмут - Сандерленд
6'
Маркус Тавернье (1 - 0)
17'
Кевин ДансоПрямое удаление
26'
Антониу Силва
40'
Омар Альдерете
45'
Льюис Кук
48'
Эванилсон (2 - 0)
59'
Хабиб Диарра / Тимур Тутеров
59'
Люк О'Нин / Омар Альдерете
62'
Джастин Клюйверт / Льюис Кук
65'
Крис Ригг
65'
Жюль Ахока / Крис Ригг
79'
Райан Кристи
79'
Альваро Родригес / Эванилсон
79'
Амин Адли / Маркус Тавернье
89'
Бафоде Диаките / Тайлер Адамс
89'
Бен Доук / Раян

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Борнмут - Сандерленд, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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