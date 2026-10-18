Борнмут - Сандерленд 18 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 События матча Борнмут - Сандерленд 6' ⚽ Маркус Тавернье (1 - 0) 17' Кевин Дансо Прямое удаление 26' Антониу Силва 40' Омар Альдерете 45' Льюис Кук 48' ⚽ Эванилсон (2 - 0) 59' ⇄ Хабиб Диарра / Тимур Тутеров 59' ⇄ Люк О'Нин / Омар Альдерете 62' ⇄ Джастин Клюйверт / Льюис Кук 65' Крис Ригг 65' ⇄ Жюль Ахока / Крис Ригг 79' Райан Кристи 79' ⇄ Альваро Родригес / Эванилсон 79' ⇄ Амин Адли / Маркус Тавернье 89' ⇄ Бафоде Диаките / Тайлер Адамс 89' ⇄ Бен Доук / Раян

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Борнмут - Сандерленд, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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