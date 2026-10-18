Фиорентина - Комо 18 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 События матча Фиорентина - Комо 14' ⇄ Хакобо Рамон / Трево Чалоба 28' Алекс Валье 32' ⚽ Маттиа Либерали (0 - 1) 36' ⚽ Нико Пас (0 - 2) 39' Нико Пас 42' ⚽ Марин Понграчич (1 - 2) 45' Хакобо Рамон 46' ⇄ Кайки / Алекс Валье 56' ⚽ Анастасиос Дувикас (1 - 3) 61' ⇄ Максимо Перроне / Нико Пас 63' ⇄ Вильфред Ньонто / Педру Гонсалвеш 64' ⇄ Виктор Вальдепеньяс / Вьери 68' Шер Ндур 69' Франко Мастантуоно 69' ⇄ Марко Брешианини / Франко Мастантуоно 69' ⇄ Додо / Алехандро Хименес 79' ⇄ Бету / Шер Ндур 83' ⇄ Вилли Камбвала / Маттиа Либерали 83' ⇄ Самуэле Риччи / Лукас Да Кунья

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фиорентина - Комо, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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