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Фиорентина - Комо 18 октября обзор матча

Дата публикации: 18-10-2026

Фиорентина - Комо 18.10.2026 Серия А

События матча Фиорентина - Комо
14'
Хакобо Рамон / Трево Чалоба
28'
Алекс Валье
32'
Маттиа Либерали (0 - 1)
36'
Нико Пас (0 - 2)
39'
Нико Пас
42'
Марин Понграчич (1 - 2)
45'
Хакобо Рамон
46'
Кайки / Алекс Валье
56'
Анастасиос Дувикас (1 - 3)
61'
Максимо Перроне / Нико Пас
63'
Вильфред Ньонто / Педру Гонсалвеш
64'
Виктор Вальдепеньяс / Вьери
68'
Шер Ндур
69'
Франко Мастантуоно
69'
Марко Брешианини / Франко Мастантуоно
69'
Додо / Алехандро Хименес
79'
Бету / Шер Ндур
83'
Вилли Камбвала / Маттиа Либерали
83'
Самуэле Риччи / Лукас Да Кунья

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фиорентина - Комо, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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