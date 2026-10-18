Фиорентина - Комо 18 октября обзор матча
Дата публикации: 18-10-2026
События матча Фиорентина - Комо
14'
⇄
Хакобо Рамон / Трево Чалоба
28'
Алекс Валье
32'
⚽
Маттиа Либерали (0 - 1)
36'
⚽
Нико Пас (0 - 2)
39'
Нико Пас
42'
⚽
Марин Понграчич (1 - 2)
45'
Хакобо Рамон
46'
⇄
Кайки / Алекс Валье
56'
⚽
Анастасиос Дувикас (1 - 3)
61'
⇄
Максимо Перроне / Нико Пас
63'
⇄
Вильфред Ньонто / Педру Гонсалвеш
64'
⇄
Виктор Вальдепеньяс / Вьери
68'
Шер Ндур
69'
Франко Мастантуоно
69'
⇄
Марко Брешианини / Франко Мастантуоно
69'
⇄
Додо / Алехандро Хименес
79'
⇄
Бету / Шер Ндур
83'
⇄
Вилли Камбвала / Маттиа Либерали
83'
⇄
Самуэле Риччи / Лукас Да Кунья
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Фиорентина - Комо, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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