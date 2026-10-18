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Лидс - Манчестер Юнайтед 18 октября обзор матча

Дата публикации: 18-10-2026

Лидс - Манчестер Юнайтед 18.10.2026 АПЛ

События матча Лидс Юнайтед - Манчестер Юнайтед
17'
Бруну Фернандеш
19'
Габриэль Гудмундссон
35'
Бриан Мбемо (0 - 1)
46'
Нуссаир Мазрауи / Лисандро Мартинес
51'
Доминик Калверт-Льюин (1 - 1)
74'
Лукас Нмеча / Ноа Окафор
74'
Мейсон Маунт / Карлос Балеба
81'
Шон Лонгстафф / Танака Ао
84'
Матеус Кунья / Юри Тилеманс
90'
Итан Ампаду
90'
Андрей Сантос

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лидс - Манчестер Юнайтед, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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