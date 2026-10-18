Лидс - Манчестер Юнайтед 18 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 События матча Лидс Юнайтед - Манчестер Юнайтед 17' Бруну Фернандеш 19' Габриэль Гудмундссон 35' ⚽ Бриан Мбемо (0 - 1) 46' ⇄ Нуссаир Мазрауи / Лисандро Мартинес 51' ⚽ Доминик Калверт-Льюин (1 - 1) 74' ⇄ Лукас Нмеча / Ноа Окафор 74' ⇄ Мейсон Маунт / Карлос Балеба 81' ⇄ Шон Лонгстафф / Танака Ао 84' ⇄ Матеус Кунья / Юри Тилеманс 90' Итан Ампаду 90' Андрей Сантос

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лидс - Манчестер Юнайтед, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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