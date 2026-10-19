Балтика - Ростов 18 октября обзор матча Дата публикации: 19-10-2026 События матча Балтика (Калининград) - ФК Ростов 60' ⇄ Сергей Варатынов / Эдуардо Андерсон 60' ⇄ Максим Петров / Егор Голенков 62' ⇄ Роналдо / Иван Комаров 74' ⇄ Ннамди Чинонсо Оффор / Брайан Хиль 74' ⇄ Михаил Рядно / Эльдар Чивич 77' Данила Прохин 83' ⇄ Имран Азнауров / Олакунле Олусегун 83' ⇄ Антон Шамонин / Тимур Сулейманов 90' ⇄ Стефан Ковач / Константин Шильцов

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Балтика - Ростов, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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