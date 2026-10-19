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Балтика - Ростов 18 октября обзор матча

Дата публикации: 19-10-2026

Балтика - Ростов 18.10.2026 РПЛ

События матча Балтика (Калининград) - ФК Ростов
60'
Сергей Варатынов / Эдуардо Андерсон
60'
Максим Петров / Егор Голенков
62'
Роналдо / Иван Комаров
74'
Ннамди Чинонсо Оффор / Брайан Хиль
74'
Михаил Рядно / Эльдар Чивич
77'
Данила Прохин
83'
Имран Азнауров / Олакунле Олусегун
83'
Антон Шамонин / Тимур Сулейманов
90'
Стефан Ковач / Константин Шильцов

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Балтика - Ростов, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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