Лион - Ницца 18 октября обзор матча
Дата публикации: 19-10-2026
События матча Олимпик Лион - Ницца
10'
Нильс Нкунку
18'
⚽
Элье Ваи (0 - 1)
32'
⚽
Павел Шульц (1 - 1)
36'
⚽
Таннер Тессманн (2 - 1)
48'
Мохамед Абдельмонем
61'
⇄
Корентен Толиссо / Ноа Нартеи
61'
⇄
Кейто Накамура / Жюльен Дюранвиль
65'
Мохамед Эль-Амин Амура
70'
Кейто НакамураПрямое удаление
75'
⇄
Феликс Бахер / Каиль Будаш
81'
⇄
Алиду Сейду / Мохамед Абдельмонем
81'
⇄
Халис Мерах / Павел Шульц
81'
⇄
Рубен Клюйверт / Абнер Винисиус
87'
⇄
Софьян Диоп / Ксавье Мандза
87'
⇄
Морган Сансон / Аксель Витсель
87'
⇄
Исак Янссон / Готье Эйн
90'
Элье Ваи
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лион - Ницца, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Малага - Реал Сосьедад 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Милан - Аталанта 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Спартак Москва - Рубин 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
Ноттингем Форест - Арсенал 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Боруссия М - Хоффенхайм 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...