Лион - Ницца 18 октября обзор матча Дата публикации: 19-10-2026 События матча Олимпик Лион - Ницца 10' Нильс Нкунку 18' ⚽ Элье Ваи (0 - 1) 32' ⚽ Павел Шульц (1 - 1) 36' ⚽ Таннер Тессманн (2 - 1) 48' Мохамед Абдельмонем 61' ⇄ Корентен Толиссо / Ноа Нартеи 61' ⇄ Кейто Накамура / Жюльен Дюранвиль 65' Мохамед Эль-Амин Амура 70' Кейто Накамура Прямое удаление 75' ⇄ Феликс Бахер / Каиль Будаш 81' ⇄ Алиду Сейду / Мохамед Абдельмонем 81' ⇄ Халис Мерах / Павел Шульц 81' ⇄ Рубен Клюйверт / Абнер Винисиус 87' ⇄ Софьян Диоп / Ксавье Мандза 87' ⇄ Морган Сансон / Аксель Витсель 87' ⇄ Исак Янссон / Готье Эйн 90' Элье Ваи

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лион - Ницца, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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