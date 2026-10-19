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Лион - Ницца 18 октября обзор матча

Дата публикации: 19-10-2026

Лион - Ницца 18.10.2026 ФПЛ

События матча Олимпик Лион - Ницца
10'
Нильс Нкунку
18'
Элье Ваи (0 - 1)
32'
Павел Шульц (1 - 1)
36'
Таннер Тессманн (2 - 1)
48'
Мохамед Абдельмонем
61'
Корентен Толиссо / Ноа Нартеи
61'
Кейто Накамура / Жюльен Дюранвиль
65'
Мохамед Эль-Амин Амура
70'
Кейто НакамураПрямое удаление
75'
Феликс Бахер / Каиль Будаш
81'
Алиду Сейду / Мохамед Абдельмонем
81'
Халис Мерах / Павел Шульц
81'
Рубен Клюйверт / Абнер Винисиус
87'
Софьян Диоп / Ксавье Мандза
87'
Морган Сансон / Аксель Витсель
87'
Исак Янссон / Готье Эйн
90'
Элье Ваи

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лион - Ницца, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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