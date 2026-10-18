01:00 ()
Свернуть список

Малага - Реал Сосьедад 18 октября обзор матча

Дата публикации: 18-10-2026

Малага - Реал Сосьедад 18.10.2026 Ла Лига

События матча Малага КФ - Реал Сосьедад
3'
Такэфуса Кубо (0 - 1)
26'
Орри Оускарссон (0 - 2)
37'
Джон Мартин
46'
Рамон Энрикес / Изан Мерино
46'
Адам Азну / Хосе Салинас
54'
Адриан Ниньо (1 - 2)
59'
Микель Оярсабаль (1 - 3)
61'
Гонсалу Гедеш / Андер Барренечеа
61'
Игор Субельдия / Эктор Фор
62'
Мамаду Сарр
64'
Дани Лоренсо / Карлос Дотор
66'
Пабло Мартинес (2 - 3)
67'
Микель Оярсабаль (2 - 4)
68'
Хоакин Муньос / Давид Ларрубия
71'
Серхио Гомес / Айен Муньос
71'
Джоб Очиенг / Такэфуса Кубо
73'
Гонсалу Гедеш (2 - 5)
79'
Алекс Маршаль / Орри Оускарссон
82'
Карлос Пуга / Адриан Ниньо

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Малага - Реал Сосьедад, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Милан - Аталанта 18 октября обзор матча
    Милан - Аталанта 18 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
  • Спартак Москва - Рубин 18 октября обзор матча
    Спартак Москва - Рубин 18 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
  • Ноттингем Форест - Арсенал 18 октября обзор матча
    Ноттингем Форест - Арсенал 18 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
  • Боруссия М - Хоффенхайм 18 октября обзор матча
    Боруссия М - Хоффенхайм 18 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Германии 2026/27 | Видео...
  • Карпаты - Эпицентр 18 октября обзор матча
    Карпаты - Эпицентр 18 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close