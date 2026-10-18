Малага - Реал Сосьедад 18 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 События матча Малага КФ - Реал Сосьедад 3' ⚽ Такэфуса Кубо (0 - 1) 26' ⚽ Орри Оускарссон (0 - 2) 37' Джон Мартин 46' ⇄ Рамон Энрикес / Изан Мерино 46' ⇄ Адам Азну / Хосе Салинас 54' ⚽ Адриан Ниньо (1 - 2) 59' ⚽ Микель Оярсабаль (1 - 3) 61' ⇄ Гонсалу Гедеш / Андер Барренечеа 61' ⇄ Игор Субельдия / Эктор Фор 62' Мамаду Сарр 64' ⇄ Дани Лоренсо / Карлос Дотор 66' ⚽ Пабло Мартинес (2 - 3) 67' ⚽ Микель Оярсабаль (2 - 4) 68' ⇄ Хоакин Муньос / Давид Ларрубия 71' ⇄ Серхио Гомес / Айен Муньос 71' ⇄ Джоб Очиенг / Такэфуса Кубо 73' ⚽ Гонсалу Гедеш (2 - 5) 79' ⇄ Алекс Маршаль / Орри Оускарссон 82' ⇄ Карлос Пуга / Адриан Ниньо

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Малага - Реал Сосьедад, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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