Малага - Реал Сосьедад 18 октября обзор матча
Дата публикации: 18-10-2026
События матча Малага КФ - Реал Сосьедад
3'
⚽
Такэфуса Кубо (0 - 1)
26'
⚽
Орри Оускарссон (0 - 2)
37'
Джон Мартин
46'
⇄
Рамон Энрикес / Изан Мерино
46'
⇄
Адам Азну / Хосе Салинас
54'
⚽
Адриан Ниньо (1 - 2)
59'
⚽
Микель Оярсабаль (1 - 3)
61'
⇄
Гонсалу Гедеш / Андер Барренечеа
61'
⇄
Игор Субельдия / Эктор Фор
62'
Мамаду Сарр
64'
⇄
Дани Лоренсо / Карлос Дотор
66'
⚽
Пабло Мартинес (2 - 3)
67'
⚽
Микель Оярсабаль (2 - 4)
68'
⇄
Хоакин Муньос / Давид Ларрубия
71'
⇄
Серхио Гомес / Айен Муньос
71'
⇄
Джоб Очиенг / Такэфуса Кубо
73'
⚽
Гонсалу Гедеш (2 - 5)
79'
⇄
Алекс Маршаль / Орри Оускарссон
82'
⇄
Карлос Пуга / Адриан Ниньо
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Малага - Реал Сосьедад, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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