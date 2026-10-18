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Милан - Аталанта 18 октября обзор матча

Дата публикации: 18-10-2026

Милан - Аталанта 18.10.2026 Серия А

События матча Милан - Аталанта
20'
Релья Обрич / Сеад Колашинац
24'
Гонсалу Рамуш (1 - 0)Пенальти
41'
Адриен Рабьо
43'
Адриен Рабьо (2 - 0)
53'
Омари Хатчинсон / Самуэль Чуквуэзе
57'
Гонсалу РамушПенальти не забит
57'
Марио Хила (3 - 0)
59'
Джанлука Гаэтано / Марио Пашалич
59'
Никола Залевский / Джон Роу
66'
Джанлука Гаэтано (3 - 1)
68'
Эдерсон
75'
Джанлука Скамакка / Лазар Самарджич
75'
Давиде Дзаппакоста / Лоренцо Бернаскони
75'
Ардон Яшари / Кристиан Пулишич
75'
Первис Эступиньян / Юнус Муса
75'
Рубен Лофтус-Чик / Лука Модрич
78'
Релья Обрич
81'
Никола Крстович (3 - 2)
84'
Фикайо Томори / Марио Хила

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Милан - Аталанта, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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