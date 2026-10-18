Милан - Аталанта 18 октября обзор матча
Дата публикации: 18-10-2026
События матча Милан - Аталанта
20'
⇄
Релья Обрич / Сеад Колашинац
24'
⚽
Гонсалу Рамуш (1 - 0)Пенальти
41'
Адриен Рабьо
43'
⚽
Адриен Рабьо (2 - 0)
53'
⇄
Омари Хатчинсон / Самуэль Чуквуэзе
57'
✕
Гонсалу РамушПенальти не забит
57'
⚽
Марио Хила (3 - 0)
59'
⇄
Джанлука Гаэтано / Марио Пашалич
59'
⇄
Никола Залевский / Джон Роу
66'
⚽
Джанлука Гаэтано (3 - 1)
68'
Эдерсон
75'
⇄
Джанлука Скамакка / Лазар Самарджич
75'
⇄
Давиде Дзаппакоста / Лоренцо Бернаскони
75'
⇄
Ардон Яшари / Кристиан Пулишич
75'
⇄
Первис Эступиньян / Юнус Муса
75'
⇄
Рубен Лофтус-Чик / Лука Модрич
78'
Релья Обрич
81'
⚽
Никола Крстович (3 - 2)
84'
⇄
Фикайо Томори / Марио Хила
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Милан - Аталанта, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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