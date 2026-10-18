Милан - Аталанта 18 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 События матча Милан - Аталанта 20' ⇄ Релья Обрич / Сеад Колашинац 24' ⚽ Гонсалу Рамуш (1 - 0) Пенальти 41' Адриен Рабьо 43' ⚽ Адриен Рабьо (2 - 0) 53' ⇄ Омари Хатчинсон / Самуэль Чуквуэзе 57' ✕ Гонсалу Рамуш Пенальти не забит 57' ⚽ Марио Хила (3 - 0) 59' ⇄ Джанлука Гаэтано / Марио Пашалич 59' ⇄ Никола Залевский / Джон Роу 66' ⚽ Джанлука Гаэтано (3 - 1) 68' Эдерсон 75' ⇄ Джанлука Скамакка / Лазар Самарджич 75' ⇄ Давиде Дзаппакоста / Лоренцо Бернаскони 75' ⇄ Ардон Яшари / Кристиан Пулишич 75' ⇄ Первис Эступиньян / Юнус Муса 75' ⇄ Рубен Лофтус-Чик / Лука Модрич 78' Релья Обрич 81' ⚽ Никола Крстович (3 - 2) 84' ⇄ Фикайо Томори / Марио Хила

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Милан - Аталанта, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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