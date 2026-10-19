Родина - Оренбург 19 октября обзор матча Дата публикации: 19-10-2026 Родина 2 : 2 Оренбург События матча Родина Москва - Оренбург 5' Дмитрий Рыбчинский 14' ⚽ Солтмурад Бакаев (1 - 0) 17' Евгений Болотов 25' ⚽ Джорди Томпсон (1 - 1) Пенальти 26' Джорди Томпсон 26' Солтмурад Бакаев 50' Артем Максименко 52' Эмиль Ценов 60' ⇄ Артур Гарибян / Солтмурад Бакаев 60' ⇄ Магомедхабиб Абдусаламов / Артем Максименко 65' Дамиан Пуэбла 67' Родриго Бекао 68' Алексей Татаев 69' ⇄ Ренат Голыбин / Дамиан Пуэбла 69' ⇄ Андрей Касаджиков / Евгений Болотов 70' ⇄ Егор Назаренко / Дмитрий Рыбчинский 71' Сергей Волков 73' ⚽ Джорди Томпсон (1 - 2) Пенальти 75' Игор Силва 75' ⇄ Иван Тимошенко / Андрей Егорычев 77' Йорди Рейна 80' Андрей Касаджиков 84' ⇄ Кирилл Ушатов / Леон Мусаев 89' ⇄ Антон Лукашов / Джорди Томпсон 89' Егор Назаренко 90' ⚽ Иван Тимошенко (2 - 2) 90' ⇄ Данила Ведерников / Гедеон Гузина Составы команд Родина Москва Оренбург Оренбург 13 вр Сергей Волков 2 зщ Игор Кариока 50 зщ Родриго Бекао 75 зщ Микаэль Наде 20 пз Дейвер Мачадо 5 пз Андрей Егорычев 75' 38 пз Леон Мусаев 84' 10 нп Йорди Рейна 17 нп Солтмурад Бакаев 60' 7 нп Герман Онугха 9 нп Артём Максименко 60' 77 нп Артур Гарибян 60' 18 нп Магомедхабиб Абдусаламов 60' 99 нп Иван Тимошенко 75' 23 пз Кирилл Ушатов 84' 1 вр Богдан Овсянников 5 зщ Алексей Татаев 6 зщ Джон Паласиос 24 зщ Максим Сивис 26 зщ Эмил Ценов 57 пз Евгений Болотов 69' 8 пз Дамиан Пуэбла 69' 20 пз Дмитрий Рыбчинский 70' 78 нп Руслан Куль 10 нп Хорди Томпсон 89' 30 нп Гедеон Гузина 90+4' 27 пз Ренат Голыбин 69' 77 нп Андрей Касаджиков 69' 11 пз Егор Назаренко 70' 22 зщ Антон Лукашов 89' 3 зщ Данила Ведерников 90+4' Запасные 1 вр Сергей Айдаров 3 зщ Лео Гогличидзе 19 зщ Дмитрий Тананеев 26 зщ Артём Мещанинов 80 зщ Станислав Бессмертный 6 пз Руслан Фищенко 72 пз Астемир Гордюшенко 95 нп Керфала Сиссоко 35 вр Александр Дёгтев 4 зщ Данила Хотулёв 38 зщ Артём Касимов 63 пз Омар Минатулаев 80 пз Михаил Пыхчеев 7 пз Херссон Гонсалес 21 нп Бенхамин Бош Главные тренеры Джонатан Альба Ильдар Раушанович Ахметзянов Голы Солтмурад Бакаев Йорди Рейна 1:0 14' Хорди Томпсон 1:1 25' Хорди Томпсон 1:2 73' Иван Тимошенко 2:2 90' Наказания Дмитрий Рыбчинский 5' Евгений Болотов 17' Солтмурад Бакаев 26' Хорди Томпсон 26' Артём Максименко 50' Эмил Ценов 52' Дамиан Пуэбла 65' Родриго Бекао 67' Алексей Татаев 68' Сергей Волков 71' Игор Кариока 75' Йорди Рейна 77' Андрей Касаджиков 80' Егор Назаренко 89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Родина - Оренбург, который состоялся 19 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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