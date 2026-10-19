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Родина - Оренбург 19 октября обзор матча

Дата публикации: 19-10-2026
Родина
Родина
2 : 2
Оренбург
Оренбург
События матча Родина Москва - Оренбург
5'
Дмитрий Рыбчинский
14'
Солтмурад Бакаев (1 - 0)
17'
Евгений Болотов
25'
Джорди Томпсон (1 - 1)Пенальти
26'
Джорди Томпсон
26'
Солтмурад Бакаев
50'
Артем Максименко
52'
Эмиль Ценов
60'
Артур Гарибян / Солтмурад Бакаев
60'
Магомедхабиб Абдусаламов / Артем Максименко
65'
Дамиан Пуэбла
67'
Родриго Бекао
68'
Алексей Татаев
69'
Ренат Голыбин / Дамиан Пуэбла
69'
Андрей Касаджиков / Евгений Болотов
70'
Егор Назаренко / Дмитрий Рыбчинский
71'
Сергей Волков
73'
Джорди Томпсон (1 - 2)Пенальти
75'
Игор Силва
75'
Иван Тимошенко / Андрей Егорычев
77'
Йорди Рейна
80'
Андрей Касаджиков
84'
Кирилл Ушатов / Леон Мусаев
89'
Антон Лукашов / Джорди Томпсон
89'
Егор Назаренко
90'
Иван Тимошенко (2 - 2)
90'
Данила Ведерников / Гедеон Гузина
Составы команд
Родина
Москва
Оренбург
Оренбург
13РоссияврСергей Волков
2БразилиязщИгор Кариока
50БразилиязщРодриго Бекао
75ФранциязщМикаэль Наде
20КолумбияпзДейвер Мачадо
5РоссияпзАндрей Егорычев
75'
38РоссияпзЛеон Мусаев
84'
10ПерунпЙорди Рейна
17РоссиянпСолтмурад Бакаев
60'
7РоссиянпГерман Онугха
9РоссиянпАртём Максименко
60'
77АрмениянпАртур Гарибян
60'
18РоссиянпМагомедхабиб Абдусаламов
60'
99РоссиянпИван Тимошенко
75'
23РоссияпзКирилл Ушатов
84'
1РоссияврБогдан Овсянников
5РоссиязщАлексей Татаев
6КолумбиязщДжон Паласиос
24ФранциязщМаксим Сивис
26БолгариязщЭмил Ценов
57РоссияпзЕвгений Болотов
69'
8АргентинапзДамиан Пуэбла
69'
20РоссияпзДмитрий Рыбчинский
70'
78РоссиянпРуслан Куль
10ЧилинпХорди Томпсон
89'
30Босния и ГерцеговинанпГедеон Гузина
90+4'
27РоссияпзРенат Голыбин
69'
77РоссиянпАндрей Касаджиков
69'
11РоссияпзЕгор Назаренко
70'
22БеларусьзщАнтон Лукашов
89'
3РоссиязщДанила Ведерников
90+4'
Запасные
1РоссияврСергей Айдаров
3РоссиязщЛео Гогличидзе
19РоссиязщДмитрий Тананеев
26РоссиязщАртём Мещанинов
80РоссиязщСтанислав Бессмертный
6РоссияпзРуслан Фищенко
72РоссияпзАстемир Гордюшенко
95ГвинеянпКерфала Сиссоко
35РоссияврАлександр Дёгтев
4РоссиязщДанила Хотулёв
38РоссиязщАртём Касимов
63РоссияпзОмар Минатулаев
80РоссияпзМихаил Пыхчеев
7КолумбияпзХерссон Гонсалес
21АргентинанпБенхамин Бош
Главные тренеры
ИспанияДжонатан Альба
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
Голы
Солтмурад Бакаев
Йорди Рейна
1:0
14'
Хорди Томпсон
1:1
25'
Хорди Томпсон
1:2
73'
Иван Тимошенко
2:2
90'
Наказания
Дмитрий Рыбчинский
5'
Евгений Болотов
17'
Солтмурад Бакаев
26'
Хорди Томпсон
26'
Артём Максименко
50'
Эмил Ценов
52'
Дамиан Пуэбла
65'
Родриго Бекао
67'
Алексей Татаев
68'
Сергей Волков
71'
Игор Кариока
75'
Йорди Рейна
77'
Андрей Касаджиков
80'
Егор Назаренко
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Родина - Оренбург, который состоялся 19 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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