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Реал Мадрид - Севилья 18 октября обзор матча

Дата публикации: 19-10-2026
Реал Мадрид
Реал Мадрид
4 : 1
Севилья
Севилья
События матча Реал Мадрид - Севилья
23'
Феликс Коррейя
23'
Дин Хёйсен
30'
Арда Гюлер (1 - 0)
37'
Килиан Мбаппе (2 - 0)
46'
Чидера Эджуке / Рубен Варгас
56'
Лукас Стассин / Робби Ур
56'
Ману Буэно / Пеке Фернандес
63'
Килиан Мбаппе (3 - 0)Пенальти
69'
Хуан Иглесиас
69'
Браим Диас / Эндрик
70'
Бернарду Силва / Джуд Беллингем
72'
Хосе Анхель Кармона / Хуан Иглесиас
73'
Альфон Гонсалес / Феликс Коррейя
73'
Марк Кукурелья
78'
Эдуарду Камавинга / Арда Гюлер
80'
Ману Буэно (3 - 1)
82'
Ян Диоманде (4 - 1)
85'
Карлос Эспи / Килиан Мбаппе
85'
Эдер Милитао / Федерико Вальверде
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Севилья
Севилья
1БельгияврТибо Куртуа
4ИспаниязщДин Хёйсен
16ФранциязщИбраима Конате
17ИспаниязщМарк Кукурелья
14ФранциязщОрельен Тчуамени
8УругвайпзФедерико Вальверде
85'
15ТурцияпзАрда Гюлер
78'
5АнглияпзДжуд Беллингем
70'
25Кот-д&#039;ИвуарпзЯн Диоманде
10ФранциянпКилиан Мбаппе
85'
9Бразилиянп Эндрик
69'
21МарокконпБраим Диас
69'
20ПортугалияпзБернарду Силва
70'
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
78'
3БразилиязщЭдер Милитао
85'
19ИспанияпзКарлос Эспи
85'
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
2ИспаниязщХуан Иглесиас
72'
5ИспаниязщАндрес Кастрин
4ИспаниязщКике Салас
17ЧилизщГабриэль Суасо
6ФранцияпзЛюсьен Агуме
24ФранцияпзЮссуф Фофана
20ПортугалияпзФелиш Коррея
73'
11ШвейцарияпзРубен Варгас
46'
9ШотландиянпРобби Юр
56'
10Испаниянп Пеке
56'
21НигериянпЧидера Эджуке
46'
14ИспанияпзМануэль Буэно
56'
19БельгиянпЛукас Стассин
56'
22ИспаниязщХосе Анхель Кармона
72'
7ИспаниянпАльфонсо Гонсалес
73'
Запасные
13УкраинаврАндрей Лунин
31ИспанияврХавьер Наварро
12АнглиязщТрент Александер-Арнольд
18ИспаниязщАльваро Каррерас
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
24НидерландызщДензел Думфрис
27ИспанияпзТьяго Питарч
13ИспанияврФран Гонсалес
33ИспанияврРафаэль Ромеро
3ИспаниязщХулио Диас
12СенегалзщАруна Санганте
15ПортугалиязщФабиу Кардозу
27ИспанияпзНико Гильен
29ИспанияпзХесус Крус
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
Голы
Арда Гюлер
Ян Диоманде
1:0
30'
Килиан Мбаппе
Джуд Беллингем
2:0
37'
Килиан Мбаппе
3:0
63'
Мануэль Буэно
Лукас Стассин
3:1
80'
Ян Диоманде
Орельен Тчуамени
4:1
82'
Наказания
Дин Хёйсен
23'
Фелиш Коррея
23'
Хуан Иглесиас
69'
Марк Кукурелья
73'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Мадрид - Севилья, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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