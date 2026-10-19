Реал Мадрид - Севилья 18 октября обзор матча
Дата публикации: 19-10-2026
Реал Мадрид
4 : 1
Севилья
События матча Реал Мадрид - Севилья
23'
Феликс Коррейя
23'
Дин Хёйсен
30'
⚽
Арда Гюлер (1 - 0)
37'
⚽
Килиан Мбаппе (2 - 0)
46'
⇄
Чидера Эджуке / Рубен Варгас
56'
⇄
Лукас Стассин / Робби Ур
56'
⇄
Ману Буэно / Пеке Фернандес
63'
⚽
Килиан Мбаппе (3 - 0)Пенальти
69'
Хуан Иглесиас
69'
⇄
Браим Диас / Эндрик
70'
⇄
Бернарду Силва / Джуд Беллингем
72'
⇄
Хосе Анхель Кармона / Хуан Иглесиас
73'
⇄
Альфон Гонсалес / Феликс Коррейя
73'
Марк Кукурелья
78'
⇄
Эдуарду Камавинга / Арда Гюлер
80'
⚽
Ману Буэно (3 - 1)
82'
⚽
Ян Диоманде (4 - 1)
85'
⇄
Карлос Эспи / Килиан Мбаппе
85'
⇄
Эдер Милитао / Федерико Вальверде
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Севилья
Севилья
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|16
|зщ
|Ибраима Конате
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Федерико Вальверде
85'
|15
|пз
|Арда Гюлер
78'
|5
|пз
|Джуд Беллингем
70'
|25
|пз
|Ян Диоманде
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
85'
|9
|нп
|Эндрик
69'
|21
|нп
|Браим Диас
69'
|20
|пз
|Бернарду Силва
70'
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
78'
|3
|зщ
|Эдер Милитао
85'
|19
|пз
|Карлос Эспи
85'
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хуан Иглесиас
72'
|5
|зщ
|Андрес Кастрин
|4
|зщ
|Кике Салас
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|6
|пз
|Люсьен Агуме
|24
|пз
|Юссуф Фофана
|20
|пз
|Фелиш Коррея
73'
|11
|пз
|Рубен Варгас
46'
|9
|нп
|Робби Юр
56'
|10
|нп
|Пеке
56'
|21
|нп
|Чидера Эджуке
46'
|14
|пз
|Мануэль Буэно
56'
|19
|нп
|Лукас Стассин
56'
|22
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
72'
|7
|нп
|Альфонсо Гонсалес
73'
Запасные
|13
|вр
|Андрей Лунин
|31
|вр
|Хавьер Наварро
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|18
|зщ
|Альваро Каррерас
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|24
|зщ
|Дензел Думфрис
|27
|пз
|Тьяго Питарч
|13
|вр
|Фран Гонсалес
|33
|вр
|Рафаэль Ромеро
|3
|зщ
|Хулио Диас
|12
|зщ
|Аруна Санганте
|15
|зщ
|Фабиу Кардозу
|27
|пз
|Нико Гильен
|29
|пз
|Хесус Крус
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Луис Гарсия Пласа
Голы
Арда Гюлер
Ян Диоманде
1:0
30'
Килиан Мбаппе
Джуд Беллингем
2:0
37'
Килиан Мбаппе
3:0
63'
Мануэль Буэно
Лукас Стассин
3:1
80'
Ян Диоманде
Орельен Тчуамени
4:1
82'
Наказания
Дин Хёйсен
23'
Фелиш Коррея
23'
Хуан Иглесиас
69'
Марк Кукурелья
73'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Мадрид - Севилья, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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