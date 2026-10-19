Реал Мадрид - Севилья 18 октября обзор матча Дата публикации: 19-10-2026 Реал Мадрид 4 : 1 Севилья События матча Реал Мадрид - Севилья 23' Феликс Коррейя 23' Дин Хёйсен 30' ⚽ Арда Гюлер (1 - 0) 37' ⚽ Килиан Мбаппе (2 - 0) 46' ⇄ Чидера Эджуке / Рубен Варгас 56' ⇄ Лукас Стассин / Робби Ур 56' ⇄ Ману Буэно / Пеке Фернандес 63' ⚽ Килиан Мбаппе (3 - 0) Пенальти 69' Хуан Иглесиас 69' ⇄ Браим Диас / Эндрик 70' ⇄ Бернарду Силва / Джуд Беллингем 72' ⇄ Хосе Анхель Кармона / Хуан Иглесиас 73' ⇄ Альфон Гонсалес / Феликс Коррейя 73' Марк Кукурелья 78' ⇄ Эдуарду Камавинга / Арда Гюлер 80' ⚽ Ману Буэно (3 - 1) 82' ⚽ Ян Диоманде (4 - 1) 85' ⇄ Карлос Эспи / Килиан Мбаппе 85' ⇄ Эдер Милитао / Федерико Вальверде Составы команд Реал Мадрид Мадрид Севилья Севилья 1 вр Тибо Куртуа 4 зщ Дин Хёйсен 16 зщ Ибраима Конате 17 зщ Марк Кукурелья 14 зщ Орельен Тчуамени 8 пз Федерико Вальверде 85' 15 пз Арда Гюлер 78' 5 пз Джуд Беллингем 70' 25 пз Ян Диоманде 10 нп Килиан Мбаппе 85' 9 нп Эндрик 69' 21 нп Браим Диас 69' 20 пз Бернарду Силва 70' 6 пз Эдуарду Камавинга 78' 3 зщ Эдер Милитао 85' 19 пз Карлос Эспи 85' 1 вр Одиссеас Влаходимос 2 зщ Хуан Иглесиас 72' 5 зщ Андрес Кастрин 4 зщ Кике Салас 17 зщ Габриэль Суасо 6 пз Люсьен Агуме 24 пз Юссуф Фофана 20 пз Фелиш Коррея 73' 11 пз Рубен Варгас 46' 9 нп Робби Юр 56' 10 нп Пеке 56' 21 нп Чидера Эджуке 46' 14 пз Мануэль Буэно 56' 19 нп Лукас Стассин 56' 22 зщ Хосе Анхель Кармона 72' 7 нп Альфонсо Гонсалес 73' Запасные 13 вр Андрей Лунин 31 вр Хавьер Наварро 12 зщ Трент Александер-Арнольд 18 зщ Альваро Каррерас 22 зщ Антонио Рюдигер 24 зщ Дензел Думфрис 27 пз Тьяго Питарч 13 вр Фран Гонсалес 33 вр Рафаэль Ромеро 3 зщ Хулио Диас 12 зщ Аруна Санганте 15 зщ Фабиу Кардозу 27 пз Нико Гильен 29 пз Хесус Крус Главные тренеры Жозе Моуринью Луис Гарсия Пласа Голы Арда Гюлер Ян Диоманде 1:0 30' Килиан Мбаппе Джуд Беллингем 2:0 37' Килиан Мбаппе 3:0 63' Мануэль Буэно Лукас Стассин 3:1 80' Ян Диоманде Орельен Тчуамени 4:1 82' Наказания Дин Хёйсен 23' Фелиш Коррея 23' Хуан Иглесиас 69' Марк Кукурелья 73'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Реал Мадрид - Севилья, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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