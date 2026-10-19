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Ювентус - Лацио 18 октября обзор матча

Дата публикации: 19-10-2026
Ювентус
Ювентус
0 : 3
Лацио
Лацио
События матча Ювентус - Лацио
37'
Оливер Провстгаард (0 - 1)
41'
Кеннет Тейлор
46'
Ник Вольтемаде / Керим Алайбегович
48'
Маттиа Дзакканьи
66'
Густав Исаксен (0 - 2)
67'
Франсишку Консейсан / Дуглас Луис
67'
Эдон Жегрова / Николас Гонсалес
69'
Фисайо Деле-Баширу / Кеннет Тейлор
69'
Андреа Пинамонти / Тиджани Нослин
74'
Андреа Камбьязо / Зеки Челик
79'
Мануэль Лаццари / Густав Исаксен
86'
Альфонсо Педраса / Маттиа Дзакканьи
87'
Жереми Бога / Пап Матар Сарр
89'
Фисайо Деле-Баширу (0 - 3)
Составы команд
Ювентус
Турин
Лацио
Рим
25ИталияврГульельмо Викарио
26КолумбиязщДжон Лукуми
3Бразилиязщ Бремер
15ФранциязщПьер Калюлю
2ТурциязщЗеки Челик
74'
12БразилияпзДуглас Луис
67'
29СенегалпзПапе Матар Сарр
87'
22СШАпзУэстон Маккенни
31АргентинанпНиколас Гонсалес
67'
9ФранциянпРандаль Коло Муани
17Босния и ГерцеговинанпКерим-Сэм Алайбегович
46'
27ГерманиянпНик Вольтемаде
46'
7ПортугалияпзШику Консейсау
67'
11КосовонпЭдон Жегрова
67'
20ИталиязщАндреа Камбьязо
74'
13Кот-д&#039;ИвуарпзЖереми Бога
87'
35ГрецияврХристос Мандас
15ИталиязщРомано Флориани
25ДаниязщОливер Нильсен
17ПортугалиязщНуну Тавареш
37ХорватиязщЙосип Шутало
16ИталияпзДавиде Фраттези
21ФранцияпзРеда Белахьяне
24НидерландыпзКеннет Тейлор
69'
11ДаниянпГустав Исаксен
79'
14НидерландынпТейянни Нослин
69'
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
85'
7НигерияпзФисайо Деле-Баширу
69'
9ИталиянпАндреа Пинамонти
69'
29ИталияпзМануэль Лаццари
79'
23ИспаниязщАльфонсо Педраса
85'
Запасные
23ИталияврКарло Пинсольо
33Бразилиявр Нето
4ИталиязщФедерико Гатти
6АнглиязщЛлойд Келли
24ИталиязщДаниэле Ругани
32КолумбиязщХуан Давид Кабаль Мурильо
8НидерландыпзТён Копмейнерс
40ИталияврЭдоардо Мотта
47ИталияврДавиде Ренцетти
2ПортугалиязщДиогу Лейте
3ИталиязщЛука Пеллегрини
5НидерландызщДанило Дуки
28ПольшапзАдриан Пшиборек
32ИталияпзДанило Катальди
71ИталияпзВалерио Фаркомени
63ИталиянпФедерико Серра
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ИталияДженнаро Гаттузо
ИталияДженнаро Гаттузо
Голы
Оливер Нильсен
Маттиа Дзакканьи
0:1
37'
Густав Исаксен
Нуну Тавареш
0:2
66'
Фисайо Деле-Баширу
Андреа Пинамонти
0:3
89'
Наказания
Кеннет Тейлор
41'
Маттиа Дзакканьи
48'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ювентус - Лацио, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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