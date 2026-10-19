Ювентус - Лацио 18 октября обзор матча
Дата публикации: 19-10-2026
Ювентус
0 : 3
Лацио
События матча Ювентус - Лацио
37'
⚽
Оливер Провстгаард (0 - 1)
41'
Кеннет Тейлор
46'
⇄
Ник Вольтемаде / Керим Алайбегович
48'
Маттиа Дзакканьи
66'
⚽
Густав Исаксен (0 - 2)
67'
⇄
Франсишку Консейсан / Дуглас Луис
67'
⇄
Эдон Жегрова / Николас Гонсалес
69'
⇄
Фисайо Деле-Баширу / Кеннет Тейлор
69'
⇄
Андреа Пинамонти / Тиджани Нослин
74'
⇄
Андреа Камбьязо / Зеки Челик
79'
⇄
Мануэль Лаццари / Густав Исаксен
86'
⇄
Альфонсо Педраса / Маттиа Дзакканьи
87'
⇄
Жереми Бога / Пап Матар Сарр
89'
⚽
Фисайо Деле-Баширу (0 - 3)
Составы команд
Ювентус
Турин
Лацио
Рим
|25
|вр
|Гульельмо Викарио
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|3
|зщ
|Бремер
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|2
|зщ
|Зеки Челик
74'
|12
|пз
|Дуглас Луис
67'
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
87'
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|31
|нп
|Николас Гонсалес
67'
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
|17
|нп
|Керим-Сэм Алайбегович
46'
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
46'
|7
|пз
|Шику Консейсау
67'
|11
|нп
|Эдон Жегрова
67'
|20
|зщ
|Андреа Камбьязо
74'
|13
|пз
|Жереми Бога
87'
|35
|вр
|Христос Мандас
|15
|зщ
|Романо Флориани
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|21
|пз
|Реда Белахьяне
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
69'
|11
|нп
|Густав Исаксен
79'
|14
|нп
|Тейянни Нослин
69'
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
85'
|7
|пз
|Фисайо Деле-Баширу
69'
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
69'
|29
|пз
|Мануэль Лаццари
79'
|23
|зщ
|Альфонсо Педраса
85'
Запасные
|23
|вр
|Карло Пинсольо
|33
|вр
|Нето
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|40
|вр
|Эдоардо Мотта
|47
|вр
|Давиде Ренцетти
|2
|зщ
|Диогу Лейте
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|5
|зщ
|Данило Дуки
|28
|пз
|Адриан Пшиборек
|32
|пз
|Данило Катальди
|71
|пз
|Валерио Фаркомени
|63
|нп
|Федерико Серра
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
|Дженнаро Гаттузо
|Дженнаро Гаттузо
Голы
Оливер Нильсен
Маттиа Дзакканьи
0:1
37'
Густав Исаксен
Нуну Тавареш
0:2
66'
Фисайо Деле-Баширу
Андреа Пинамонти
0:3
89'
Наказания
Кеннет Тейлор
41'
Маттиа Дзакканьи
48'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ювентус - Лацио, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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