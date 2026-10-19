Ювентус - Лацио 18 октября обзор матча Дата публикации: 19-10-2026 Ювентус 0 : 3 Лацио События матча Ювентус - Лацио 37' ⚽ Оливер Провстгаард (0 - 1) 41' Кеннет Тейлор 46' ⇄ Ник Вольтемаде / Керим Алайбегович 48' Маттиа Дзакканьи 66' ⚽ Густав Исаксен (0 - 2) 67' ⇄ Франсишку Консейсан / Дуглас Луис 67' ⇄ Эдон Жегрова / Николас Гонсалес 69' ⇄ Фисайо Деле-Баширу / Кеннет Тейлор 69' ⇄ Андреа Пинамонти / Тиджани Нослин 74' ⇄ Андреа Камбьязо / Зеки Челик 79' ⇄ Мануэль Лаццари / Густав Исаксен 86' ⇄ Альфонсо Педраса / Маттиа Дзакканьи 87' ⇄ Жереми Бога / Пап Матар Сарр 89' ⚽ Фисайо Деле-Баширу (0 - 3) Составы команд Ювентус Турин Лацио Рим 25 вр Гульельмо Викарио 26 зщ Джон Лукуми 3 зщ Бремер 15 зщ Пьер Калюлю 2 зщ Зеки Челик 74' 12 пз Дуглас Луис 67' 29 пз Папе Матар Сарр 87' 22 пз Уэстон Маккенни 31 нп Николас Гонсалес 67' 9 нп Рандаль Коло Муани 17 нп Керим-Сэм Алайбегович 46' 27 нп Ник Вольтемаде 46' 7 пз Шику Консейсау 67' 11 нп Эдон Жегрова 67' 20 зщ Андреа Камбьязо 74' 13 пз Жереми Бога 87' 35 вр Христос Мандас 15 зщ Романо Флориани 25 зщ Оливер Нильсен 17 зщ Нуну Тавареш 37 зщ Йосип Шутало 16 пз Давиде Фраттези 21 пз Реда Белахьяне 24 пз Кеннет Тейлор 69' 11 нп Густав Исаксен 79' 14 нп Тейянни Нослин 69' 10 нп Маттиа Дзакканьи 85' 7 пз Фисайо Деле-Баширу 69' 9 нп Андреа Пинамонти 69' 29 пз Мануэль Лаццари 79' 23 зщ Альфонсо Педраса 85' Запасные 23 вр Карло Пинсольо 33 вр Нето 4 зщ Федерико Гатти 6 зщ Ллойд Келли 24 зщ Даниэле Ругани 32 зщ Хуан Давид Кабаль Мурильо 8 пз Тён Копмейнерс 40 вр Эдоардо Мотта 47 вр Давиде Ренцетти 2 зщ Диогу Лейте 3 зщ Лука Пеллегрини 5 зщ Данило Дуки 28 пз Адриан Пшиборек 32 пз Данило Катальди 71 пз Валерио Фаркомени 63 нп Федерико Серра Главные тренеры Лучано Спаллетти Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Голы Оливер Нильсен Маттиа Дзакканьи 0:1 37' Густав Исаксен Нуну Тавареш 0:2 66' Фисайо Деле-Баширу Андреа Пинамонти 0:3 89' Наказания Кеннет Тейлор 41' Маттиа Дзакканьи 48'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ювентус - Лацио, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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