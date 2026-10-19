Харьков - Левый Берег 19 октября обзор матча Дата публикации: 19-10-2026 Харьков 2 : 1 Левый Берег События матча ФК «Харьков» - ФК Левый Берег Киев 3' ⚽ Викентий Волошин (0 - 1) 13' Олег Криворчучко 36' ⚽ Батон Заберджа (1 - 1) 44' Венделл Флоренсио Брито 46' ⇄ Северин Татольна / Илья Квасница 55' ⇄ Александр Яцык / Карлос Парако 58' Олег Соколов 62' Артём Челядин 63' ⚽ Рамик Гаджиев (2 - 1) 71' ⇄ Эрмир Рашица / Питер Итодо 72' ⇄ Папе Малик Фолл / Артём Челядин 81' ⇄ Александр Мартынюк / Батон Заберджа 81' ⇄ Игорь Когут / Рамик Гаджиев 82' Иван Калюжный 89' ⇄ Николас Осей Бонсу / Викентий Волошин 89' ⇄ Дмитрий Шастал / Венделл Флоренсио Брито 89' ⇄ Евгений Банада / Олег Криворчучко Составы команд Металлист 1925 Харьков Левый Берег Киев 1 вр Георгий Ермаков 27 зщ Илья Крупский 13 зщ Владимир Салюк 31 зщ Артём Шабанов 29 зщ Артём Смоляков 18 зщ Евгений Павлюк 5 пз Иван Калюжный 14 нп Рамик Гаджиев 81' 7 нп Батон Забергя 81' 10 нп Карлос Парако 55' 98 нп Питер Итодо 8 пз Александр Яцык 55' 19 пз Эрмир Рашица 71' 24 зщ Александр Мартынюк 81' 25 пз Игорь Когут 81' 12 вр Роман Жмурко 2 зщ Oleg Sokolov 97 зщ Andriy Yakymiv 4 зщ Валерий Бондаренко 6 зщ Sidnney 8 пз Oleg Krivoruchko 38 пз Cheliadin Artem Hennadiiovych 72' 17 пз Назарий Воробчак 15 пз Викентий Волошин 11 нп Илья Квасница 46' 9 нп Wendell 14 зщ Северин Татолна 46' 20 нп Pape Malik Fall 72' Запасные 23 вр Ярослав Проценко 30 вр Даниил Варакута 37 зщ Валерий Дубко 11 пз Sebastian Castillo 9 нп Денис Антюх 64 Dmytro Pushkalov 70 Ivan Bagriy 74 вр Денис Игнатенко 3 зщ Ivan Kotukha 27 зщ Эрнест Астахов 13 зщ Ilya Kovalenko 44 пз Евгений Банада 90 пз Nicholas Osei Bonsu 25 пз Сергей Косовский 7 нп Дмитрий Шастал 21 нп Nazar Voloshyn 37 Roman Geresh Главные тренеры Александр Дмитриевич Рябоконь Голы Викентий Волошин 0:1 3' Батон Забергя Иван Калюжный 1:1 36' Рамик Гаджиев Илья Крупский 2:1 63' Наказания Oleg Krivoruchko 13' Wendell 44' Oleg Sokolov 58' Cheliadin Artem Hennadiiovych 62' Иван Калюжный 68'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Харьков - Левый Берег, который состоялся 19 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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