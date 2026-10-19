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Харьков - Левый Берег 19 октября обзор матча

Дата публикации: 19-10-2026
Харьков
Харьков
2 : 1
Левый Берег
Левый Берег
События матча ФК «Харьков» - ФК Левый Берег Киев
3'
Викентий Волошин (0 - 1)
13'
Олег Криворчучко
36'
Батон Заберджа (1 - 1)
44'
Венделл Флоренсио Брито
46'
Северин Татольна / Илья Квасница
55'
Александр Яцык / Карлос Парако
58'
Олег Соколов
62'
Артём Челядин
63'
Рамик Гаджиев (2 - 1)
71'
Эрмир Рашица / Питер Итодо
72'
Папе Малик Фолл / Артём Челядин
81'
Александр Мартынюк / Батон Заберджа
81'
Игорь Когут / Рамик Гаджиев
82'
Иван Калюжный
89'
Николас Осей Бонсу / Викентий Волошин
89'
Дмитрий Шастал / Венделл Флоренсио Брито
89'
Евгений Банада / Олег Криворчучко
Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Левый Берег
Киев
1УкраинаврГеоргий Ермаков
27УкраиназщИлья Крупский
13УкраиназщВладимир Салюк
31УкраиназщАртём Шабанов
29УкраиназщАртём Смоляков
18УкраиназщЕвгений Павлюк
5УкраинапзИван Калюжный
14УкраинанпРамик Гаджиев
81'
7КосовонпБатон Забергя
81'
10ВенесуэланпКарлос Парако
55'
98НигериянпПитер Итодо
8УкраинапзАлександр Яцык
55'
19АлбанияпзЭрмир Рашица
71'
24УкраиназщАлександр Мартынюк
81'
25УкраинапзИгорь Когут
81'
12УкраинаврРоман Жмурко
2УкраиназщOleg Sokolov
97УкраиназщAndriy Yakymiv
4УкраиназщВалерий Бондаренко
6Бразилиязщ Sidnney
8УкраинапзOleg Krivoruchko
38УкраинапзCheliadin Artem Hennadiiovych
72'
17УкраинапзНазарий Воробчак
15УкраинапзВикентий Волошин
11УкраинанпИлья Квасница
46'
9Бразилиянп Wendell
14ЦАРзщСеверин Татолна
46'
20СенегалнпPape Malik Fall
72'
Запасные
23УкраинаврЯрослав Проценко
30УкраинаврДаниил Варакута
37УкраиназщВалерий Дубко
11ВенесуэлапзSebastian Castillo
9УкраинанпДенис Антюх
64УкраинаDmytro Pushkalov
70Ivan Bagriy
74УкраинаврДенис Игнатенко
3УкраиназщIvan Kotukha
27УкраиназщЭрнест Астахов
13УкраиназщIlya Kovalenko
44УкраинапзЕвгений Банада
90ГанапзNicholas Osei Bonsu
25УкраинапзСергей Косовский
7УкраинанпДмитрий Шастал
21УкраинанпNazar Voloshyn
37УкраинаRoman Geresh
Главные тренеры
УкраинаАлександр Дмитриевич Рябоконь
Голы
Викентий Волошин
0:1
3'
Батон Забергя
Иван Калюжный
1:1
36'
Рамик Гаджиев
Илья Крупский
2:1
63'
Наказания
Oleg Krivoruchko
13'
Wendell
44'
Oleg Sokolov
58'
Cheliadin Artem Hennadiiovych
62'
Иван Калюжный
68'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Харьков - Левый Берег, который состоялся 19 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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