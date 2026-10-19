Харьков - Левый Берег 19 октября обзор матча
Дата публикации: 19-10-2026
Харьков
2 : 1
Левый Берег
События матча ФК «Харьков» - ФК Левый Берег Киев
3'
⚽
Викентий Волошин (0 - 1)
13'
Олег Криворчучко
36'
⚽
Батон Заберджа (1 - 1)
44'
Венделл Флоренсио Брито
46'
⇄
Северин Татольна / Илья Квасница
55'
⇄
Александр Яцык / Карлос Парако
58'
Олег Соколов
62'
Артём Челядин
63'
⚽
Рамик Гаджиев (2 - 1)
71'
⇄
Эрмир Рашица / Питер Итодо
72'
⇄
Папе Малик Фолл / Артём Челядин
81'
⇄
Александр Мартынюк / Батон Заберджа
81'
⇄
Игорь Когут / Рамик Гаджиев
82'
Иван Калюжный
89'
⇄
Николас Осей Бонсу / Викентий Волошин
89'
⇄
Дмитрий Шастал / Венделл Флоренсио Брито
89'
⇄
Евгений Банада / Олег Криворчучко
Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Левый Берег
Киев
|1
|вр
|Георгий Ермаков
|27
|зщ
|Илья Крупский
|13
|зщ
|Владимир Салюк
|31
|зщ
|Артём Шабанов
|29
|зщ
|Артём Смоляков
|18
|зщ
|Евгений Павлюк
|5
|пз
|Иван Калюжный
|14
|нп
|Рамик Гаджиев
81'
|7
|нп
|Батон Забергя
81'
|10
|нп
|Карлос Парако
55'
|98
|нп
|Питер Итодо
|8
|пз
|Александр Яцык
55'
|19
|пз
|Эрмир Рашица
71'
|24
|зщ
|Александр Мартынюк
81'
|25
|пз
|Игорь Когут
81'
|12
|вр
|Роман Жмурко
|2
|зщ
|Oleg Sokolov
|97
|зщ
|Andriy Yakymiv
|4
|зщ
|Валерий Бондаренко
|6
|зщ
|Sidnney
|8
|пз
|Oleg Krivoruchko
|38
|пз
|Cheliadin Artem Hennadiiovych
72'
|17
|пз
|Назарий Воробчак
|15
|пз
|Викентий Волошин
|11
|нп
|Илья Квасница
46'
|9
|нп
|Wendell
|14
|зщ
|Северин Татолна
46'
|20
|нп
|Pape Malik Fall
72'
Запасные
|23
|вр
|Ярослав Проценко
|30
|вр
|Даниил Варакута
|37
|зщ
|Валерий Дубко
|11
|пз
|Sebastian Castillo
|9
|нп
|Денис Антюх
|64
|Dmytro Pushkalov
|70
|Ivan Bagriy
|74
|вр
|Денис Игнатенко
|3
|зщ
|Ivan Kotukha
|27
|зщ
|Эрнест Астахов
|13
|зщ
|Ilya Kovalenko
|44
|пз
|Евгений Банада
|90
|пз
|Nicholas Osei Bonsu
|25
|пз
|Сергей Косовский
|7
|нп
|Дмитрий Шастал
|21
|нп
|Nazar Voloshyn
|37
|Roman Geresh
Главные тренеры
|Александр Дмитриевич Рябоконь
Голы
Викентий Волошин
0:1
3'
Батон Забергя
Иван Калюжный
1:1
36'
Рамик Гаджиев
Илья Крупский
2:1
63'
Наказания
Oleg Krivoruchko
13'
Wendell
44'
Oleg Sokolov
58'
Cheliadin Artem Hennadiiovych
62'
Иван Калюжный
68'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Харьков - Левый Берег, который состоялся 19 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Реал Мадрид - Севилья 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Ювентус - Лацио 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Балтика - Ростов 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
Лион - Ницца 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Малага - Реал Сосьедад 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...