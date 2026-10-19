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Монца - Кальяри 19 октября обзор матча

Дата публикации: 19-10-2026
Монца
Монца
4 : 0
Кальяри
Кальяри
События матча Монца - Кальяри
39'
Эдди Куадио (1 - 0)
47'
Густаво Варела (2 - 0)
53'
Алиу Фадера / М'Бала Нзола
64'
Андреа Колпани / Дани Мота
66'
Джей Робинсон (3 - 0)
67'
Юкинари Сугавара / Зе Педру
67'
Кевин / Даниэль Мальдини
76'
Гарри Уинкс
79'
Густаво Варела (4 - 0)
81'
Микаэль Фолоруншо / Эбенезер Акинсанмиро
81'
Патрик Кутроне / Густаво Варела
81'
Адам Бакуне / Эдди Куадио
81'
Алессандро Дейола / Алессандро Романо
81'
Джозеф Литета / Гарри Уинкс
82'
Самуэле Биринделли
82'
Алиу Фадера
87'
Омари Форсон / Джей Робинсон
Составы команд
Монца
Монца
Кальяри
Кальяри
1ШвецияврНоэль Тёрнквист
60ИталиязщЭдди Куадио
80'
44ИталиязщАндреа Карбони
2ГрузиязщСаба Гогличидзе
19ИталияпзСамуэле Биринделли
14НигерияпзЭбенезер Акинсанмиро
81'
7ПортугалияпзРикарду Мангаш
8ФранцияпзМанга Фоэ Ондоа
9ПортугалиянпГуштаву Варела
81'
46АнглиянпДжей Робинсон
87'
47ПортугалиянпДани Мота
64'
28ИталияпзАндреа Кольпани
64'
24ИталияпзAdam Bakoune
80'
10ИталияпзПатрик Кутроне
81'
90ИталияпзМайкл Фолоруншо
81'
11АнглияпзОмари Форсон
87'
1ИталияврЭлия Каприле
2Португалиязщ Зе Педру
67'
26КолумбиязщЙерри Мина
33СловакиязщАдам Оберт
15УругвайзщХуан Родригес
4ИталияпзАлессандро Романо
81'
6АнглияпзГарри Уинкс
81'
70ИталияпзДаниэль Мальдини
67'
8ФранцияпзМишель Адопо
31СенегалнпПоль Менди
18АнголанпМ'бала Нзола
53'
39ГамбиянпАлиу Фадера
53'
28ЯпониязщЮкинари Сугавара
67'
9ИспаниянпКевин Карлос
67'
14ИталиязщАлессандро Дейола
81'
27ЗамбияпзДжозеф Литета
81'
Запасные
20СенегалврДемба Тиам
6БолгариязщВалентин Антов
21ИталияпзЛеонардо Коломбо
26ИталияпзПатрик Чиурриа
80ИталияпзMathis Mout
16БельгиянпСириль Нгонж
43СловенияAljaz Strajnar
12АлбанияврАлен Шерри
23СербияврБорис Радунович
24ИталиязщДжузеппе Аурелио
10ИталияпзЯкопо Фаццини
21ИталияпзРоберто Гальярдини
22ИталияпзRaphael Kofler
32БолгарияпзИван Сулев
79ФранцияпзЯнис Массолен
20ИталиянпРиккардо Черво
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ИталияФабио Пизакане
Голы
Эдди Куадио
Дани Мота
1:0
40'
Гуштаву Варела
Манга Фоэ Ондоа
2:0
47'
Джей Робинсон
Гуштаву Варела
3:0
66'
Гуштаву Варела
4:0
79'
Наказания
Гарри Уинкс
76'
Самуэле Биринделли
82'
Алиу Фадера
82'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монца - Кальяри, который состоялся 19 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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