Монца - Кальяри 19 октября обзор матча Дата публикации: 19-10-2026 Монца 4 : 0 Кальяри События матча Монца - Кальяри 39' ⚽ Эдди Куадио (1 - 0) 47' ⚽ Густаво Варела (2 - 0) 53' ⇄ Алиу Фадера / М'Бала Нзола 64' ⇄ Андреа Колпани / Дани Мота 66' ⚽ Джей Робинсон (3 - 0) 67' ⇄ Юкинари Сугавара / Зе Педру 67' ⇄ Кевин / Даниэль Мальдини 76' Гарри Уинкс 79' ⚽ Густаво Варела (4 - 0) 81' ⇄ Микаэль Фолоруншо / Эбенезер Акинсанмиро 81' ⇄ Патрик Кутроне / Густаво Варела 81' ⇄ Адам Бакуне / Эдди Куадио 81' ⇄ Алессандро Дейола / Алессандро Романо 81' ⇄ Джозеф Литета / Гарри Уинкс 82' Самуэле Биринделли 82' Алиу Фадера 87' ⇄ Омари Форсон / Джей Робинсон Составы команд Монца Монца Кальяри Кальяри 1 вр Ноэль Тёрнквист 60 зщ Эдди Куадио 80' 44 зщ Андреа Карбони 2 зщ Саба Гогличидзе 19 пз Самуэле Биринделли 14 пз Эбенезер Акинсанмиро 81' 7 пз Рикарду Мангаш 8 пз Манга Фоэ Ондоа 9 нп Гуштаву Варела 81' 46 нп Джей Робинсон 87' 47 нп Дани Мота 64' 28 пз Андреа Кольпани 64' 24 пз Adam Bakoune 80' 10 пз Патрик Кутроне 81' 90 пз Майкл Фолоруншо 81' 11 пз Омари Форсон 87' 1 вр Элия Каприле 2 зщ Зе Педру 67' 26 зщ Йерри Мина 33 зщ Адам Оберт 15 зщ Хуан Родригес 4 пз Алессандро Романо 81' 6 пз Гарри Уинкс 81' 70 пз Даниэль Мальдини 67' 8 пз Мишель Адопо 31 нп Поль Менди 18 нп М'бала Нзола 53' 39 нп Алиу Фадера 53' 28 зщ Юкинари Сугавара 67' 9 нп Кевин Карлос 67' 14 зщ Алессандро Дейола 81' 27 пз Джозеф Литета 81' Запасные 20 вр Демба Тиам 6 зщ Валентин Антов 21 пз Леонардо Коломбо 26 пз Патрик Чиурриа 80 пз Mathis Mout 16 нп Сириль Нгонж 43 Aljaz Strajnar 12 вр Ален Шерри 23 вр Борис Радунович 24 зщ Джузеппе Аурелио 10 пз Якопо Фаццини 21 пз Роберто Гальярдини 22 пз Raphael Kofler 32 пз Иван Сулев 79 пз Янис Массолен 20 нп Риккардо Черво Главные тренеры Иван Юрич Фабио Пизакане Голы Эдди Куадио Дани Мота 1:0 40' Гуштаву Варела Манга Фоэ Ондоа 2:0 47' Джей Робинсон Гуштаву Варела 3:0 66' Гуштаву Варела 4:0 79' Наказания Гарри Уинкс 76' Самуэле Биринделли 82' Алиу Фадера 82'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монца - Кальяри, который состоялся 19 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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