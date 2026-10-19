Монца - Кальяри 19 октября обзор матча
Дата публикации: 19-10-2026
Монца
4 : 0
Кальяри
События матча Монца - Кальяри
39'
⚽
Эдди Куадио (1 - 0)
47'
⚽
Густаво Варела (2 - 0)
53'
⇄
Алиу Фадера / М'Бала Нзола
64'
⇄
Андреа Колпани / Дани Мота
66'
⚽
Джей Робинсон (3 - 0)
67'
⇄
Юкинари Сугавара / Зе Педру
67'
⇄
Кевин / Даниэль Мальдини
76'
Гарри Уинкс
79'
⚽
Густаво Варела (4 - 0)
81'
⇄
Микаэль Фолоруншо / Эбенезер Акинсанмиро
81'
⇄
Патрик Кутроне / Густаво Варела
81'
⇄
Адам Бакуне / Эдди Куадио
81'
⇄
Алессандро Дейола / Алессандро Романо
81'
⇄
Джозеф Литета / Гарри Уинкс
82'
Самуэле Биринделли
82'
Алиу Фадера
87'
⇄
Омари Форсон / Джей Робинсон
Составы команд
Монца
Монца
Кальяри
Кальяри
|1
|вр
|Ноэль Тёрнквист
|60
|зщ
|Эдди Куадио
80'
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|19
|пз
|Самуэле Биринделли
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
81'
|7
|пз
|Рикарду Мангаш
|8
|пз
|Манга Фоэ Ондоа
|9
|нп
|Гуштаву Варела
81'
|46
|нп
|Джей Робинсон
87'
|47
|нп
|Дани Мота
64'
|28
|пз
|Андреа Кольпани
64'
|24
|пз
|Adam Bakoune
80'
|10
|пз
|Патрик Кутроне
81'
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
81'
|11
|пз
|Омари Форсон
87'
|1
|вр
|Элия Каприле
|2
|зщ
|Зе Педру
67'
|26
|зщ
|Йерри Мина
|33
|зщ
|Адам Оберт
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|4
|пз
|Алессандро Романо
81'
|6
|пз
|Гарри Уинкс
81'
|70
|пз
|Даниэль Мальдини
67'
|8
|пз
|Мишель Адопо
|31
|нп
|Поль Менди
|18
|нп
|М'бала Нзола
53'
|39
|нп
|Алиу Фадера
53'
|28
|зщ
|Юкинари Сугавара
67'
|9
|нп
|Кевин Карлос
67'
|14
|зщ
|Алессандро Дейола
81'
|27
|пз
|Джозеф Литета
81'
Запасные
|20
|вр
|Демба Тиам
|6
|зщ
|Валентин Антов
|21
|пз
|Леонардо Коломбо
|26
|пз
|Патрик Чиурриа
|80
|пз
|Mathis Mout
|16
|нп
|Сириль Нгонж
|43
|Aljaz Strajnar
|12
|вр
|Ален Шерри
|23
|вр
|Борис Радунович
|24
|зщ
|Джузеппе Аурелио
|10
|пз
|Якопо Фаццини
|21
|пз
|Роберто Гальярдини
|22
|пз
|Raphael Kofler
|32
|пз
|Иван Сулев
|79
|пз
|Янис Массолен
|20
|нп
|Риккардо Черво
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Фабио Пизакане
Голы
Эдди Куадио
Дани Мота
1:0
40'
Гуштаву Варела
Манга Фоэ Ондоа
2:0
47'
Джей Робинсон
Гуштаву Варела
3:0
66'
Гуштаву Варела
4:0
79'
Наказания
Гарри Уинкс
76'
Самуэле Биринделли
82'
Алиу Фадера
82'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монца - Кальяри, который состоялся 19 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Харьков - Левый Берег 19 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...
Реал Мадрид - Севилья 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Ювентус - Лацио 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Балтика - Ростов 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
Лион - Ницца 18 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Франции 2026/27 | Видео...