Байер - Фрайбург 18 октября обзор матча
Дата публикации: 18-10-2026
События матча Байер 04 - Фрайбург
14'
⚽
Дерри Шерхант (0 - 1)
19'
⚽
Ибрагим Маза (1 - 1)
39'
Филипп Трой
59'
⇄
Нейтан Телла / Афонсу Морейра
64'
⇄
Лукас Кюблер / Филипп Трой
65'
⇄
Лукас Хёлер / Кэйсукэ Гото
73'
⇄
Малик Тиллман / Мусса Диаби
76'
⚽
Патрик Шик (2 - 1)
77'
⇄
Патрик Остерхаге / Янник Энгельхардт
77'
⇄
Сириак Ирье / Ян-Никлас Бесте
84'
⇄
Йонас Хофманн / Ибрагим Маза
89'
⇄
Винченцо Грифо / Дерри Шерхант
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Байер - Фрайбург, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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