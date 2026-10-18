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Байер - Фрайбург 18 октября обзор матча

Дата публикации: 18-10-2026

Байер - Фрайбург 18.10.2026 Бундеслига

События матча Байер 04 - Фрайбург
14'
Дерри Шерхант (0 - 1)
19'
Ибрагим Маза (1 - 1)
39'
Филипп Трой
59'
Нейтан Телла / Афонсу Морейра
64'
Лукас Кюблер / Филипп Трой
65'
Лукас Хёлер / Кэйсукэ Гото
73'
Малик Тиллман / Мусса Диаби
76'
Патрик Шик (2 - 1)
77'
Патрик Остерхаге / Янник Энгельхардт
77'
Сириак Ирье / Ян-Никлас Бесте
84'
Йонас Хофманн / Ибрагим Маза
89'
Винченцо Грифо / Дерри Шерхант

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Байер - Фрайбург, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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