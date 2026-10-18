Байер - Фрайбург 18 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 События матча Байер 04 - Фрайбург 14' ⚽ Дерри Шерхант (0 - 1) 19' ⚽ Ибрагим Маза (1 - 1) 39' Филипп Трой 59' ⇄ Нейтан Телла / Афонсу Морейра 64' ⇄ Лукас Кюблер / Филипп Трой 65' ⇄ Лукас Хёлер / Кэйсукэ Гото 73' ⇄ Малик Тиллман / Мусса Диаби 76' ⚽ Патрик Шик (2 - 1) 77' ⇄ Патрик Остерхаге / Янник Энгельхардт 77' ⇄ Сириак Ирье / Ян-Никлас Бесте 84' ⇄ Йонас Хофманн / Ибрагим Маза 89' ⇄ Винченцо Грифо / Дерри Шерхант

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Байер - Фрайбург, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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