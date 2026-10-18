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Сельта - Алавес 18 октября обзор матча

Дата публикации: 18-10-2026

Сельта - Алавес 18.10.2026 Ла Лига

События матча Сельта - Алавес
15'
Себастьян Касерес
45'
Тони Мартинес
46'
Алейкс Фебас / Илайш Мориба
46'
Хавьер Руэда / Виллиот Сведберг
53'
Ферран Жутгла (1 - 0)
62'
Уго Новоа / Джонни Отто
62'
Мариано Диас / Тони Мартинес
62'
Денис Суарес / Карлес Аленья
70'
Яго Аспас / Кухайб Дриуш
70'
Андрес Антаньон / Уго Бурсио
71'
Хави Родригес (2 - 0)
77'
Маркос Алонсо / Себастьян Касерес
87'
Уго Новоа (2 - 1)
88'
Айтор Маньяс / Абдерраман Реббах
88'
Андер Гевара / Антонио Бланко

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сельта - Алавес, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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