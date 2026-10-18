Сельта - Алавес 18 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 События матча Сельта - Алавес 15' Себастьян Касерес 45' Тони Мартинес 46' ⇄ Алейкс Фебас / Илайш Мориба 46' ⇄ Хавьер Руэда / Виллиот Сведберг 53' ⚽ Ферран Жутгла (1 - 0) 62' ⇄ Уго Новоа / Джонни Отто 62' ⇄ Мариано Диас / Тони Мартинес 62' ⇄ Денис Суарес / Карлес Аленья 70' ⇄ Яго Аспас / Кухайб Дриуш 70' ⇄ Андрес Антаньон / Уго Бурсио 71' ⚽ Хави Родригес (2 - 0) 77' ⇄ Маркос Алонсо / Себастьян Касерес 87' ⚽ Уго Новоа (2 - 1) 88' ⇄ Айтор Маньяс / Абдерраман Реббах 88' ⇄ Андер Гевара / Антонио Бланко

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сельта - Алавес, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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