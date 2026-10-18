Сельта - Алавес 18 октября обзор матча
Дата публикации: 18-10-2026
События матча Сельта - Алавес
15'
Себастьян Касерес
45'
Тони Мартинес
46'
⇄
Алейкс Фебас / Илайш Мориба
46'
⇄
Хавьер Руэда / Виллиот Сведберг
53'
⚽
Ферран Жутгла (1 - 0)
62'
⇄
Уго Новоа / Джонни Отто
62'
⇄
Мариано Диас / Тони Мартинес
62'
⇄
Денис Суарес / Карлес Аленья
70'
⇄
Яго Аспас / Кухайб Дриуш
70'
⇄
Андрес Антаньон / Уго Бурсио
71'
⚽
Хави Родригес (2 - 0)
77'
⇄
Маркос Алонсо / Себастьян Касерес
87'
⚽
Уго Новоа (2 - 1)
88'
⇄
Айтор Маньяс / Абдерраман Реббах
88'
⇄
Андер Гевара / Антонио Бланко
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сельта - Алавес, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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