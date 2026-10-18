Гавр - Осер 18 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 События матча Гавр - Осер 40' ⚽ Данни Намасо (0 - 1) 43' Клеман Акпа 50' Науиру Ахамада 54' Мухамед Н'Диайе 61' ⚽ Данни Намасо (0 - 2) 62' ⇄ Раян Фофана / Сота Накамура 62' ⇄ Хаким Донгопанджи / Джош Маджа 62' ⇄ Энцо Коффи / Мухамед Н'Диайе 66' ⚽ Раян Фофана (1 - 2) 80' ⚽ Ромен Февр (1 - 3) 82' ⇄ Артур Пьефор / Науиру Ахамада 84' ⇄ Кайто Мидзута / Джибриль Узиад 85' ⇄ Ги-Ноэль Зоури / Рассул Ндиай 89' ⇄ Эликья Легро / Ламин Си

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Гавр - Осер, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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