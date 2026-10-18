Гавр - Осер 18 октября обзор матча
Дата публикации: 18-10-2026
События матча Гавр - Осер
40'
⚽
Данни Намасо (0 - 1)
43'
Клеман Акпа
50'
Науиру Ахамада
54'
Мухамед Н'Диайе
61'
⚽
Данни Намасо (0 - 2)
62'
⇄
Раян Фофана / Сота Накамура
62'
⇄
Хаким Донгопанджи / Джош Маджа
62'
⇄
Энцо Коффи / Мухамед Н'Диайе
66'
⚽
Раян Фофана (1 - 2)
80'
⚽
Ромен Февр (1 - 3)
82'
⇄
Артур Пьефор / Науиру Ахамада
84'
⇄
Кайто Мидзута / Джибриль Узиад
85'
⇄
Ги-Ноэль Зоури / Рассул Ндиай
89'
⇄
Эликья Легро / Ламин Си
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Гавр - Осер, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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