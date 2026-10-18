Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 18 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 Кривбасс 0 : 3 ЛНЗ Черкассы События матча ФК Кривбасс Кривой Рог - ЛНЗ Черкассы 7' ⚽ Теди Цара (0 - 1) 46' ⇄ Джовани Герберт / Денис Пидгурский 46' ⇄ Яксон Ривас / Бар Лин 58' ⇄ Кореде Адедойин / Денис Кузык 65' Ярослав Шевченко 67' ⇄ Ассане Сек / Александр Каменский 69' ⇄ Геннадий Пасич / Теди Цара 69' ⇄ Егор Твердохлеб / Таллес Бренер 71' ⚽ Папа Ндиага Яде (0 - 2) 85' ⚽ Кореде Адедойин (0 - 3) 90' ⇄ Владимир Мулык / Шейкун Сатчвелл Составы команд Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы Черкассы 12 вр Александр Кемкин 22 зщ Joao Machado 4 зщ Владимир Виливальд 3 зщ Jimmy Mpanzu 16 зщ Тиаго Боржес 6 пз Денис Пидгурский 46' 18 пз Бар Лин 46' 8 пз Ярослав Шевченко 17 пз Рой Нави 21 нп Александр Каменский 66' 9 нп Shakeone Satchwell 77' 10 пз Giovany Herbert 46' 7 пз Yackson Rivas 46' 14 нп Ассан Сек 66' 24 нп Владимир Мулик 77' 1 вр Дмитрий Ледвий 93 зщ Виталий Роман 25 зщ Олег Горин 92 зщ Богдан Слюбик 14 зщ Александр Драмбаев 17 зщ Денис Кузык 58' 29 зщ Роман Дидык 8 пз Adam Yakubu 87' 30 пз Таллес 70' 37 нп Папа Яд 87' 77 нп Теди Цара 70' 99 нп Кореде Адедойин 58' 11 зщ Геннадий Пасич 70' 9 нп Егор Твердохлеб 70' 49 Myroslav Donyk 87' 20 Maksym Tlumak 87' Запасные 1 вр Богдан Хома 28 зщ Santiago Cuiza 15 зщ Joseph Jones 5 зщ Vyacheslav Kulbachuk 2 зщ Алексей Товарницкий 27 нп Дмитрий Годя 41 Abdulmajeed Danladi 25 Tymur Butenko 12 вр Алексей Паламарчук 72 вр Кирилл Самойленко 4 зщ Айди Дайко 75 зщ Андрей Китела 90 нп Марк Ассинор Главные тренеры Патрик ван Леуэн Голы Теди Цара Виталий Роман 0:1 7' Папа Яд Кореде Адедойин 0:2 71' Кореде Адедойин Александр Драмбаев 0:3 85' Наказания Ярослав Шевченко 65'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кривбасс - ЛНЗ Черкассы, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Зенит - Ахмат 18 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...

Удинезе - Лечче 18 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...

Атланта Юнайтед - Интер Майами 18 Октября обзор матча

Футбол | МЛС 2026 | Видео... Футбол | МЛС 2026 | Видео...

Валенсия - Атлетик 17 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...