Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 18 октября обзор матча
Дата публикации: 18-10-2026
Кривбасс
0 : 3
ЛНЗ Черкассы
События матча ФК Кривбасс Кривой Рог - ЛНЗ Черкассы
7'
⚽
Теди Цара (0 - 1)
46'
⇄
Джовани Герберт / Денис Пидгурский
46'
⇄
Яксон Ривас / Бар Лин
58'
⇄
Кореде Адедойин / Денис Кузык
65'
Ярослав Шевченко
67'
⇄
Ассане Сек / Александр Каменский
69'
⇄
Геннадий Пасич / Теди Цара
69'
⇄
Егор Твердохлеб / Таллес Бренер
71'
⚽
Папа Ндиага Яде (0 - 2)
85'
⚽
Кореде Адедойин (0 - 3)
90'
⇄
Владимир Мулык / Шейкун Сатчвелл
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
|12
|вр
|Александр Кемкин
|22
|зщ
|Joao Machado
|4
|зщ
|Владимир Виливальд
|3
|зщ
|Jimmy Mpanzu
|16
|зщ
|Тиаго Боржес
|6
|пз
|Денис Пидгурский
|
46'
|18
|пз
|Бар Лин
|
46'
|8
|пз
|Ярослав Шевченко
|17
|пз
|Рой Нави
|21
|нп
|Александр Каменский
|
66'
|9
|нп
|Shakeone Satchwell
|
77'
|10
|пз
|Giovany Herbert
|
46'
|7
|пз
|Yackson Rivas
|
46'
|14
|нп
|Ассан Сек
|
66'
|24
|нп
|Владимир Мулик
|
77'
|1
|вр
|Дмитрий Ледвий
|93
|зщ
|Виталий Роман
|25
|зщ
|Олег Горин
|92
|зщ
|Богдан Слюбик
|14
|зщ
|Александр Драмбаев
|17
|зщ
|Денис Кузык
|
58'
|29
|зщ
|Роман Дидык
|8
|пз
|Adam Yakubu
|
87'
|30
|пз
|Таллес
|
70'
|37
|нп
|Папа Яд
|
87'
|77
|нп
|Теди Цара
|
70'
|99
|нп
|Кореде Адедойин
|
58'
|11
|зщ
|Геннадий Пасич
|
70'
|9
|нп
|Егор Твердохлеб
|
70'
|49
|Myroslav Donyk
|
87'
|20
|Maksym Tlumak
|
87'
Запасные
|1
|вр
|Богдан Хома
|28
|зщ
|Santiago Cuiza
|15
|зщ
|Joseph Jones
|5
|зщ
|Vyacheslav Kulbachuk
|2
|зщ
|Алексей Товарницкий
|27
|нп
|Дмитрий Годя
|41
|Abdulmajeed Danladi
|25
|Tymur Butenko
|12
|вр
|Алексей Паламарчук
|72
|вр
|Кирилл Самойленко
|4
|зщ
|Айди Дайко
|75
|зщ
|Андрей Китела
|90
|нп
|Марк Ассинор
Главные тренеры
|Патрик ван Леуэн
Голы
Теди Цара
Виталий Роман
0:1
7'
Папа Яд
Кореде Адедойин
0:2
71'
Кореде Адедойин
Александр Драмбаев
0:3
85'
Наказания
Ярослав Шевченко
65'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кривбасс - ЛНЗ Черкассы, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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