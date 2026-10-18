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Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 18 октября обзор матча

Дата публикации: 18-10-2026
Кривбасс
Кривбасс
0 : 3
ЛНЗ Черкассы
ЛНЗ Черкассы
События матча ФК Кривбасс Кривой Рог - ЛНЗ Черкассы
7'
Теди Цара (0 - 1)
46'
Джовани Герберт / Денис Пидгурский
46'
Яксон Ривас / Бар Лин
58'
Кореде Адедойин / Денис Кузык
65'
Ярослав Шевченко
67'
Ассане Сек / Александр Каменский
69'
Геннадий Пасич / Теди Цара
69'
Егор Твердохлеб / Таллес Бренер
71'
Папа Ндиага Яде (0 - 2)
85'
Кореде Адедойин (0 - 3)
90'
Владимир Мулык / Шейкун Сатчвелл
Составы команд
Кривбасс
Кривой Рог
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
12 Украина вр Александр Кемкин
22 Португалия зщ Joao Machado
4 Украина зщ Владимир Виливальд
3 Португалия зщ Jimmy Mpanzu
16 Бразилия зщ Тиаго Боржес
6 Украина пз Денис Пидгурский
46'
18 Израиль пз Бар Лин
46'
8 Украина пз Ярослав Шевченко
17 Израиль пз Рой Нави
21 Украина нп Александр Каменский
66'
9 Ямайка нп Shakeone Satchwell
77'
10 Панама пз Giovany Herbert
46'
7 Венесуэла пз Yackson Rivas
46'
14 Сенегал нп Ассан Сек
66'
24 Украина нп Владимир Мулик
77'
1 Украина вр Дмитрий Ледвий
93 Украина зщ Виталий Роман
25 Украина зщ Олег Горин
92 Украина зщ Богдан Слюбик
14 Украина зщ Александр Драмбаев
17 Украина зщ Денис Кузык
58'
29 Украина зщ Роман Дидык
8 Нигерия пз Adam Yakubu
87'
30 Бразилия пз Таллес
70'
37 Мавритания нп Папа Яд
87'
77 Албания нп Теди Цара
70'
99 Нигерия нп Кореде Адедойин
58'
11 Украина зщ Геннадий Пасич
70'
9 Украина нп Егор Твердохлеб
70'
49 Украина Myroslav Donyk
87'
20 Украина Maksym Tlumak
87'
Запасные
1 Украина вр Богдан Хома
28 Боливия зщ Santiago Cuiza
15 Панама зщ Joseph Jones
5 Украина зщ Vyacheslav Kulbachuk
2 Украина зщ Алексей Товарницкий
27 Украина нп Дмитрий Годя
41 Нигерия Abdulmajeed Danladi
25 Украина Tymur Butenko
12 Украина вр Алексей Паламарчук
72 Украина вр Кирилл Самойленко
4 Албания зщ Айди Дайко
75 Украина зщ Андрей Китела
90 Гана нп Марк Ассинор
Главные тренеры
Нидерланды Патрик ван Леуэн
Голы
Теди Цара
Виталий Роман
0:1
7'
Папа Яд
Кореде Адедойин
0:2
71'
Кореде Адедойин
Александр Драмбаев
0:3
85'
Наказания
Ярослав Шевченко
65'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кривбасс - ЛНЗ Черкассы, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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