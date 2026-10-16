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Сельта - Ювентус 15 октября обзор матча

Дата публикации: 16-10-2026

Сельта - Ювентус

События матча Сельта - Ювентус
18'
Уго Альварес (1 - 0)
39'
Виллиот Сведберг
54'
Ллойд Келли
58'
Ник Вольтемаде (1 - 1)
62'
Кухайб Дриуш / Виллиот Сведберг
64'
Николас Гонсалес / Франсишку Консейсан
64'
Рандаль Коло-Муани / Керим Алайбегович
70'
Джон Лукуми / Ллойд Келли
70'
Глейсон Бремер / Федерико Гатти
72'
Джон Лукуми
75'
Уго Бурсио / Алейкс Фебас
75'
Яго Аспас / Ферран Жутгла
82'
Дуглас Луис / Тён Копмейнерс
84'
Илайш Мориба
85'
Альваро Нуньес / Хавьер Руэда
85'
Уго Гонсалес / Уго Альварес
90'
Рандаль Коло-Муани (1 - 2)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сельта - Ювентус, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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