Сельта - Ювентус 15 октября обзор матча Дата публикации: 16-10-2026 События матча Сельта - Ювентус 18' ⚽ Уго Альварес (1 - 0) 39' Виллиот Сведберг 54' Ллойд Келли 58' ⚽ Ник Вольтемаде (1 - 1) 62' ⇄ Кухайб Дриуш / Виллиот Сведберг 64' ⇄ Николас Гонсалес / Франсишку Консейсан 64' ⇄ Рандаль Коло-Муани / Керим Алайбегович 70' ⇄ Джон Лукуми / Ллойд Келли 70' ⇄ Глейсон Бремер / Федерико Гатти 72' Джон Лукуми 75' ⇄ Уго Бурсио / Алейкс Фебас 75' ⇄ Яго Аспас / Ферран Жутгла 82' ⇄ Дуглас Луис / Тён Копмейнерс 84' Илайш Мориба 85' ⇄ Альваро Нуньес / Хавьер Руэда 85' ⇄ Уго Гонсалес / Уго Альварес 90' ⚽ Рандаль Коло-Муани (1 - 2)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сельта - Ювентус, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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