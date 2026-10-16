Рубин - Оренбург 15 октября обзор матча
Дата публикации: 16-10-2026
События матча Рубин Казань - Оренбург
6'
⚽
Егор Назаренко (0 - 1)
10'
⚽
Ренат Голыбин (0 - 2)
40'
Ренат Голыбин
46'
⇄
Евгений Болотов / Руслан Куль
46'
⇄
Эдди Сальседо / Угочукву Иву
46'
⇄
Даниил Кузнецов / Егор Тесленко
46'
⇄
Ульви Бабаев / Руслан Безруков
56'
⇄
Дамиан Пуэбла / Дмитрий Рыбчинский
59'
Егор Назаренко
62'
Андрей Касаджиков
67'
Жак Сиве
67'
Данила Хотулёв
69'
⚽
Данила Хотулёв (0 - 3)
70'
⇄
Илья Самошников / Илья Рожков
70'
⇄
Гедеон Гузина / Ренат Голыбин
70'
⇄
Максим Сивис / Михаил Пыхчеев
75'
⇄
Даниил Моторин / Жак Сиве
77'
⚽
Андрей Касаджиков (0 - 4)
80'
Андрей КасаджиковВторая желтая — удаление
88'
⇄
Джон Паласиос / Антон Лукашов
90'
⚽
Ульви Бабаев (1 - 4)
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рубин - Оренбург, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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