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Рубин - Оренбург 15 октября обзор матча

Дата публикации: 16-10-2026

Рубин - Оренбург

События матча Рубин Казань - Оренбург
6'
Егор Назаренко (0 - 1)
10'
Ренат Голыбин (0 - 2)
40'
Ренат Голыбин
46'
Евгений Болотов / Руслан Куль
46'
Эдди Сальседо / Угочукву Иву
46'
Даниил Кузнецов / Егор Тесленко
46'
Ульви Бабаев / Руслан Безруков
56'
Дамиан Пуэбла / Дмитрий Рыбчинский
59'
Егор Назаренко
62'
Андрей Касаджиков
67'
Жак Сиве
67'
Данила Хотулёв
69'
Данила Хотулёв (0 - 3)
70'
Илья Самошников / Илья Рожков
70'
Гедеон Гузина / Ренат Голыбин
70'
Максим Сивис / Михаил Пыхчеев
75'
Даниил Моторин / Жак Сиве
77'
Андрей Касаджиков (0 - 4)
80'
Андрей КасаджиковВторая желтая — удаление
88'
Джон Паласиос / Антон Лукашов
90'
Ульви Бабаев (1 - 4)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рубин - Оренбург, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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