Рубин - Оренбург 15 октября обзор матча Дата публикации: 16-10-2026 События матча Рубин Казань - Оренбург 6' ⚽ Егор Назаренко (0 - 1) 10' ⚽ Ренат Голыбин (0 - 2) 40' Ренат Голыбин 46' ⇄ Евгений Болотов / Руслан Куль 46' ⇄ Эдди Сальседо / Угочукву Иву 46' ⇄ Даниил Кузнецов / Егор Тесленко 46' ⇄ Ульви Бабаев / Руслан Безруков 56' ⇄ Дамиан Пуэбла / Дмитрий Рыбчинский 59' Егор Назаренко 62' Андрей Касаджиков 67' Жак Сиве 67' Данила Хотулёв 69' ⚽ Данила Хотулёв (0 - 3) 70' ⇄ Илья Самошников / Илья Рожков 70' ⇄ Гедеон Гузина / Ренат Голыбин 70' ⇄ Максим Сивис / Михаил Пыхчеев 75' ⇄ Даниил Моторин / Жак Сиве 77' ⚽ Андрей Касаджиков (0 - 4) 80' Андрей Касаджиков Вторая желтая — удаление 88' ⇄ Джон Паласиос / Антон Лукашов 90' ⚽ Ульви Бабаев (1 - 4)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рубин - Оренбург, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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