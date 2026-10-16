Бенфика - Селтик 15 октября обзор матча
Дата публикации: 16-10-2026
События матча Бенфика - Селтик
5'
⚽
Джон Дуран (1 - 0)Пенальти
23'
⚽
Александер Ба (2 - 0)
36'
⚽
Джон Дуран (3 - 0)
44'
Сэмюэл Даль
46'
⇄
Айсем Хассан / Каспер Хёг
46'
⇄
Каллум Осман / Себастьян Тунекти
57'
⇄
Бенджамин Нюгрен / Оливер Сёренсен
57'
⇄
Алекс Окслейд-Чемберлен / Мика Баур
63'
⚽
Камило Дуран (3 - 1)
64'
⇄
Клаудио Эчеверри / Георгий Судаков
64'
⇄
Суффиан Эль-Каруани / Сэмюэл Даль
67'
⇄
Вангелис Павлидис / Джон Дуран
68'
⇄
Андреас Шельдеруп / Доди Лукебакио
69'
Александер Ба
77'
⇄
Жордан Лотомба / Колби Донован
80'
⇄
Алессандро Чиркати / Александер Ба
85'
Жуан Пальинья
89'
⚽
Вангелис Павлидис (4 - 1)
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бенфика - Селтик, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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