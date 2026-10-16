Бенфика - Селтик 15 октября обзор матча Дата публикации: 16-10-2026 События матча Бенфика - Селтик 5' ⚽ Джон Дуран (1 - 0) Пенальти 23' ⚽ Александер Ба (2 - 0) 36' ⚽ Джон Дуран (3 - 0) 44' Сэмюэл Даль 46' ⇄ Айсем Хассан / Каспер Хёг 46' ⇄ Каллум Осман / Себастьян Тунекти 57' ⇄ Бенджамин Нюгрен / Оливер Сёренсен 57' ⇄ Алекс Окслейд-Чемберлен / Мика Баур 63' ⚽ Камило Дуран (3 - 1) 64' ⇄ Клаудио Эчеверри / Георгий Судаков 64' ⇄ Суффиан Эль-Каруани / Сэмюэл Даль 67' ⇄ Вангелис Павлидис / Джон Дуран 68' ⇄ Андреас Шельдеруп / Доди Лукебакио 69' Александер Ба 77' ⇄ Жордан Лотомба / Колби Донован 80' ⇄ Алессандро Чиркати / Александер Ба 85' Жуан Пальинья 89' ⚽ Вангелис Павлидис (4 - 1)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бенфика - Селтик, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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