02:39 ()
Свернуть список

Бенфика - Селтик 15 октября обзор матча

Дата публикации: 16-10-2026

Бенфика - Селтик

События матча Бенфика - Селтик
5'
Джон Дуран (1 - 0)Пенальти
23'
Александер Ба (2 - 0)
36'
Джон Дуран (3 - 0)
44'
Сэмюэл Даль
46'
Айсем Хассан / Каспер Хёг
46'
Каллум Осман / Себастьян Тунекти
57'
Бенджамин Нюгрен / Оливер Сёренсен
57'
Алекс Окслейд-Чемберлен / Мика Баур
63'
Камило Дуран (3 - 1)
64'
Клаудио Эчеверри / Георгий Судаков
64'
Суффиан Эль-Каруани / Сэмюэл Даль
67'
Вангелис Павлидис / Джон Дуран
68'
Андреас Шельдеруп / Доди Лукебакио
69'
Александер Ба
77'
Жордан Лотомба / Колби Донован
80'
Алессандро Чиркати / Александер Ба
85'
Жуан Пальинья
89'
Вангелис Павлидис (4 - 1)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бенфика - Селтик, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Марсель - Олимпиакос 15 октября обзор матча
    Марсель - Олимпиакос 15 октября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • Хоффенхайм - Бешикташ 15 октября обзор матча
    Хоффенхайм - Бешикташ 15 октября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • Ренн - ОФИ 15 октября обзор матча
    Ренн - ОФИ 15 октября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • НЕК Неймеген - Левски 15 октября обзор матча
    НЕК Неймеген - Левски 15 октября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • Ференцварош - Виктория Пльзень 15 октября обзор матча
    Ференцварош - Виктория Пльзень 15 октября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close