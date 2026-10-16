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Марсель - Олимпиакос 15 октября обзор матча

Дата публикации: 16-10-2026

Марсель - Олимпиакос

События матча Олимпик Марсель - Олимпиакос
36'
Кейлиан Абдалла
42'
Сантьяго Эссе (0 - 1)
43'
Панайотис Рецос
60'
Оньемаэчи Бруно
62'
Амин Арит / Точукву Ннади
62'
Амин Гуири / Ниль Мопе
62'
Улиссес Гарсия / Эмерсон
67'
Ремо Фройлер / Густаво Пуэрта
67'
Армандо Гонсалес / Роман Яремчук
72'
Костас Фортунис / Жота Силва
73'
Наир Тикнизян / Оньемаэчи Бруно
75'
Фарис Мумбанья / Эйнджел Гомес
77'
Бамо Мейте
80'
Жоффре Кондогбья / Кейлиан Абдалла
82'
Густаво Са / Шикинью

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Марсель - Олимпиакос, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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