Марсель - Олимпиакос 15 октября обзор матча Дата публикации: 16-10-2026 События матча Олимпик Марсель - Олимпиакос 36' Кейлиан Абдалла 42' ⚽ Сантьяго Эссе (0 - 1) 43' Панайотис Рецос 60' Оньемаэчи Бруно 62' ⇄ Амин Арит / Точукву Ннади 62' ⇄ Амин Гуири / Ниль Мопе 62' ⇄ Улиссес Гарсия / Эмерсон 67' ⇄ Ремо Фройлер / Густаво Пуэрта 67' ⇄ Армандо Гонсалес / Роман Яремчук 72' ⇄ Костас Фортунис / Жота Силва 73' ⇄ Наир Тикнизян / Оньемаэчи Бруно 75' ⇄ Фарис Мумбанья / Эйнджел Гомес 77' Бамо Мейте 80' ⇄ Жоффре Кондогбья / Кейлиан Абдалла 82' ⇄ Густаво Са / Шикинью

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Марсель - Олимпиакос, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Хоффенхайм - Бешикташ 15 октября обзор матча

Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео... Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...

Ренн - ОФИ 15 октября обзор матча

Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео... Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...

НЕК Неймеген - Левски 15 октября обзор матча

Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео... Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...

Ференцварош - Виктория Пльзень 15 октября обзор матча

Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео... Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...