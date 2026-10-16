Родина - Спартак Москва 15 октября обзор матча Дата публикации: 16-10-2026 События матча Родина Москва - ФК Спартак Москва 23' Руслан Фищенко 25' ⚽ Жозе Маркос Маркиньос (0 - 1) 40' ⚽ Магомедхабиб Абдусаламов (1 - 1) 42' ⚽ Герман Онугха (2 - 1) 46' ⇄ Дмитрий Тананеев / Солтмурад Бакаев 46' ⇄ Астемир Гордюшенко / Родриго Бекао 49' ⚽ Мирлинд Даку (2 - 2) 57' Наиль Умяров 62' Гедсон Фернандеш 62' ⇄ Артур Гарибян / Герман Онугха 64' ⚽ Мирлинд Даку (2 - 3) 67' ⇄ Роман Зобнин / Наиль Умяров 67' ⇄ Пабло Солари / Эсекьель Барко 67' ⇄ Срджан Бабич / Виктор Парада 73' Игорь Дмитриев 79' ⇄ Манфред Угальде / Мирлинд Даку 84' ⇄ Владислав Саус / Даниил Денисов 90' Манфред Угальде 90' Астемир Гордюшенко 90' ⚽ Манфред Угальде (2 - 4)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Родина - Спартак Москва, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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