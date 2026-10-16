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Родина - Спартак Москва 15 октября обзор матча

Дата публикации: 16-10-2026

Родина - Спартак Москва

События матча Родина Москва - ФК Спартак Москва
23'
Руслан Фищенко
25'
Жозе Маркос Маркиньос (0 - 1)
40'
Магомедхабиб Абдусаламов (1 - 1)
42'
Герман Онугха (2 - 1)
46'
Дмитрий Тананеев / Солтмурад Бакаев
46'
Астемир Гордюшенко / Родриго Бекао
49'
Мирлинд Даку (2 - 2)
57'
Наиль Умяров
62'
Гедсон Фернандеш
62'
Артур Гарибян / Герман Онугха
64'
Мирлинд Даку (2 - 3)
67'
Роман Зобнин / Наиль Умяров
67'
Пабло Солари / Эсекьель Барко
67'
Срджан Бабич / Виктор Парада
73'
Игорь Дмитриев
79'
Манфред Угальде / Мирлинд Даку
84'
Владислав Саус / Даниил Денисов
90'
Манфред Угальде
90'
Астемир Гордюшенко
90'
Манфред Угальде (2 - 4)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Родина - Спартак Москва, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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