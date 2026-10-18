19:43 ()
Свернуть список

Полесье - Динамо Киев 18 октября обзор матча

Дата публикации: 18-10-2026
Полесье
Полесье
3 : 1
Динамо К
Динамо К
События матча Полесье Житомир - Динамо (Киев)
7'
Олег КудрикПрямое удаление
8'
Илир Красники / Леандро Андраде
8'
Евгений Волынец / Владислав Велетен
19'
Тарас Михавко (0 - 1)
25'
Игор Краснопир (1 - 1)
39'
Владислав Дубинчак
45'
Георгий Маисурадзе
45'
Андрус Араухо
50'
Богдан Михайличенко
53'
Валентин Рубчинский
58'
Джастин Лонвейк / Николай Шапаренко
58'
Кессе Ба / Владислав Кабаев
60'
Руслан Бабенко / Александр Андриевский
61'
Борис Крушинский / Максим Брагару
68'
Эдуард Сарапий (2 - 1)Пенальти
70'
Андрей Ярмоленко / Назар Волошин
76'
Игор Краснопир (3 - 1)
81'
Николай Гайдучик / Игор Краснопир
83'
Николай Михайленко / Валентин Рубчинский
Составы команд
Полесье
Житомир
Динамо К
Киев
1 Украина вр Олег Кудрик
31 Грузия зщ Георгий Майсурадзе
44 Украина зщ Сергей Чоботенко
5 Украина зщ Эдуард Сарапий
15 Украина зщ Богдан Михайличенко
22 Венесуэла зщ Андрусв Араухо
18 Украина пз Александр Андриевский
60'
10 Украина пз Владислав Велетень
8'
11 Кабо-Верде нп Леандру Андраде
8'
45 Украина нп Максим Брагару
60'
95 Украина нп Игорь Краснопир
81'
23 Украина вр Евгений Волынец
8'
16 Косово зщ Илир Красники
8'
8 Украина пз Руслан Бабенко
60'
55 Украина нп Борис Крушинский
60'
89 Украина нп Николай Гайдучик
81'
35 Украина вр Руслан Нещерет
5 Украина зщ Алексей Сыч
94 Польша зщ Томаш Кендзёра
32 Украина зщ Тарас Михавко
44 Украина зщ Владислав Дубинчак
6 Украина пз Владимир Бражко
9 Украина пз Назар Волошин
70'
15 Украина пз Валентин Рубчинский
83'
10 Украина пз Николай Шапаренко
58'
22 Украина нп Владислав Кабаев
58'
11 Украина нп Матвей Пономаренко
21 Суринам пз Джастин Лонвейк
58'
42 Кот-д&#039;Ивуар Keasse Bah
58'
7 Украина пз Андрей Ярмоленко
70'
91 Украина пз Николай Михайленко
83'
Запасные
77 Украина вр Назар Макаренко
4 Украина зщ Никита Кравченко
14 Косово пз Линдон Эмерлаху
27 Украина пз Олег Федор
7 Украина пз Александр Назаренко
19 Украина пз Владимир Шепелев
9 Украина нп Александр Филиппов
43 Украина вр Илья Ольховый
66 Сенегал зщ Алиу Тьяре
18 Украина зщ Александр Тымчик
34 Украина зщ Владислав Захарченко
47 Бразилия пз Gustavo Alves
99 Франция нп Пьер Мунгенге
16 Нигерия нп Шола Огундана
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
Украина Игорь Владимирович Костюк
Голы
Тарас Михавко
Николай Шапаренко
0:1
20'
Игорь Краснопир
Александр Андриевский
1:1
26'
Эдуард Сарапий
2:1
68'
Илир Красники
Руслан Бабенко
3:1
76'
Наказания
Олег Кудрик
6'
Владислав Дубинчак
39'
Георгий Майсурадзе
45+4'
Андрусв Араухо
45+4'
Богдан Михайличенко
50'
Валентин Рубчинский
54'
Руслан Нещерет
67'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Полесье - Динамо Киев, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 18 октября обзор матча
    Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 18 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Украины 2026/27 | Видео...
  • Зенит - Ахмат 18 октября обзор матча
    Зенит - Ахмат 18 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат России 2026/27 | Видео...
  • Удинезе - Лечче 18 октября обзор матча
    Удинезе - Лечче 18 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
  • Атланта Юнайтед - Интер Майами 18 Октября обзор матча
    Атланта Юнайтед - Интер Майами 18 Октября обзор матча
    Футбол | МЛС 2026 | Видео...
  • Валенсия - Атлетик 17 октября обзор матча
    Валенсия - Атлетик 17 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close