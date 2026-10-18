Полесье - Динамо Киев 18 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 Полесье 3 : 1 Динамо К События матча Полесье Житомир - Динамо (Киев) 7' Олег Кудрик Прямое удаление 8' ⇄ Илир Красники / Леандро Андраде 8' ⇄ Евгений Волынец / Владислав Велетен 19' ⚽ Тарас Михавко (0 - 1) 25' ⚽ Игор Краснопир (1 - 1) 39' Владислав Дубинчак 45' Георгий Маисурадзе 45' Андрус Араухо 50' Богдан Михайличенко 53' Валентин Рубчинский 58' ⇄ Джастин Лонвейк / Николай Шапаренко 58' ⇄ Кессе Ба / Владислав Кабаев 60' ⇄ Руслан Бабенко / Александр Андриевский 61' ⇄ Борис Крушинский / Максим Брагару 68' ⚽ Эдуард Сарапий (2 - 1) Пенальти 70' ⇄ Андрей Ярмоленко / Назар Волошин 76' ⚽ Игор Краснопир (3 - 1) 81' ⇄ Николай Гайдучик / Игор Краснопир 83' ⇄ Николай Михайленко / Валентин Рубчинский Составы команд Полесье Житомир Динамо К Киев 1 вр Олег Кудрик 31 зщ Георгий Майсурадзе 44 зщ Сергей Чоботенко 5 зщ Эдуард Сарапий 15 зщ Богдан Михайличенко 22 зщ Андрусв Араухо 18 пз Александр Андриевский 60' 10 пз Владислав Велетень 8' 11 нп Леандру Андраде 8' 45 нп Максим Брагару 60' 95 нп Игорь Краснопир 81' 23 вр Евгений Волынец 8' 16 зщ Илир Красники 8' 8 пз Руслан Бабенко 60' 55 нп Борис Крушинский 60' 89 нп Николай Гайдучик 81' 35 вр Руслан Нещерет 5 зщ Алексей Сыч 94 зщ Томаш Кендзёра 32 зщ Тарас Михавко 44 зщ Владислав Дубинчак 6 пз Владимир Бражко 9 пз Назар Волошин 70' 15 пз Валентин Рубчинский 83' 10 пз Николай Шапаренко 58' 22 нп Владислав Кабаев 58' 11 нп Матвей Пономаренко 21 пз Джастин Лонвейк 58' 42 Keasse Bah 58' 7 пз Андрей Ярмоленко 70' 91 пз Николай Михайленко 83' Запасные 77 вр Назар Макаренко 4 зщ Никита Кравченко 14 пз Линдон Эмерлаху 27 пз Олег Федор 7 пз Александр Назаренко 19 пз Владимир Шепелев 9 нп Александр Филиппов 43 вр Илья Ольховый 66 зщ Алиу Тьяре 18 зщ Александр Тымчик 34 зщ Владислав Захарченко 47 пз Gustavo Alves 99 нп Пьер Мунгенге 16 нп Шола Огундана Главные тренеры Руслан Петрович Ротань Игорь Владимирович Костюк Голы Тарас Михавко Николай Шапаренко 0:1 20' Игорь Краснопир Александр Андриевский 1:1 26' Эдуард Сарапий 2:1 68' Илир Красники Руслан Бабенко 3:1 76' Наказания Олег Кудрик 6' Владислав Дубинчак 39' Георгий Майсурадзе 45+4' Андрусв Араухо 45+4' Богдан Михайличенко 50' Валентин Рубчинский 54' Руслан Нещерет 67'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Полесье - Динамо Киев, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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