Полесье - Динамо Киев 18 октября обзор матча
Дата публикации: 18-10-2026
Полесье
3 : 1
Динамо К
События матча Полесье Житомир - Динамо (Киев)
7'
Олег КудрикПрямое удаление
8'
⇄
Илир Красники / Леандро Андраде
8'
⇄
Евгений Волынец / Владислав Велетен
19'
⚽
Тарас Михавко (0 - 1)
25'
⚽
Игор Краснопир (1 - 1)
39'
Владислав Дубинчак
45'
Георгий Маисурадзе
45'
Андрус Араухо
50'
Богдан Михайличенко
53'
Валентин Рубчинский
58'
⇄
Джастин Лонвейк / Николай Шапаренко
58'
⇄
Кессе Ба / Владислав Кабаев
60'
⇄
Руслан Бабенко / Александр Андриевский
61'
⇄
Борис Крушинский / Максим Брагару
68'
⚽
Эдуард Сарапий (2 - 1)Пенальти
70'
⇄
Андрей Ярмоленко / Назар Волошин
76'
⚽
Игор Краснопир (3 - 1)
81'
⇄
Николай Гайдучик / Игор Краснопир
83'
⇄
Николай Михайленко / Валентин Рубчинский
Составы команд
Полесье
Житомир
Динамо К
Киев
|1
|вр
|Олег Кудрик
|31
|зщ
|Георгий Майсурадзе
|44
|зщ
|Сергей Чоботенко
|5
|зщ
|Эдуард Сарапий
|15
|зщ
|Богдан Михайличенко
|22
|зщ
|Андрусв Араухо
|18
|пз
|Александр Андриевский
|
60'
|10
|пз
|Владислав Велетень
|
8'
|11
|нп
|Леандру Андраде
|
8'
|45
|нп
|Максим Брагару
|
60'
|95
|нп
|Игорь Краснопир
|
81'
|23
|вр
|Евгений Волынец
|
8'
|16
|зщ
|Илир Красники
|
8'
|8
|пз
|Руслан Бабенко
|
60'
|55
|нп
|Борис Крушинский
|
60'
|89
|нп
|Николай Гайдучик
|
81'
|35
|вр
|Руслан Нещерет
|5
|зщ
|Алексей Сыч
|94
|зщ
|Томаш Кендзёра
|32
|зщ
|Тарас Михавко
|44
|зщ
|Владислав Дубинчак
|6
|пз
|Владимир Бражко
|9
|пз
|Назар Волошин
|
70'
|15
|пз
|Валентин Рубчинский
|
83'
|10
|пз
|Николай Шапаренко
|
58'
|22
|нп
|Владислав Кабаев
|
58'
|11
|нп
|Матвей Пономаренко
|21
|пз
|Джастин Лонвейк
|
58'
|42
|Keasse Bah
|
58'
|7
|пз
|Андрей Ярмоленко
|
70'
|91
|пз
|Николай Михайленко
|
83'
Запасные
|77
|вр
|Назар Макаренко
|4
|зщ
|Никита Кравченко
|14
|пз
|Линдон Эмерлаху
|27
|пз
|Олег Федор
|7
|пз
|Александр Назаренко
|19
|пз
|Владимир Шепелев
|9
|нп
|Александр Филиппов
|43
|вр
|Илья Ольховый
|66
|зщ
|Алиу Тьяре
|18
|зщ
|Александр Тымчик
|34
|зщ
|Владислав Захарченко
|47
|пз
|Gustavo Alves
|99
|нп
|Пьер Мунгенге
|16
|нп
|Шола Огундана
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
|Игорь Владимирович Костюк
Голы
Тарас Михавко
Николай Шапаренко
0:1
20'
Игорь Краснопир
Александр Андриевский
1:1
26'
Эдуард Сарапий
2:1
68'
Илир Красники
Руслан Бабенко
3:1
76'
Наказания
Олег Кудрик
6'
Владислав Дубинчак
39'
Георгий Майсурадзе
45+4'
Андрусв Араухо
45+4'
Богдан Михайличенко
50'
Валентин Рубчинский
54'
Руслан Нещерет
67'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Полесье - Динамо Киев, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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