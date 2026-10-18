Осасуна - Расинг 18 октября обзор матча
Дата публикации: 18-10-2026
События матча Осасуна - Расинг
6'
Альваро Мантилья
9'
⚽
Анте Будимир (1 - 0)Пенальти
28'
Валентен Розье
46'
⇄
Андрес Мартин / Андре Алмейда
51'
Хорхе Салинас
60'
Анте Будимир
67'
⇄
Асьер Осамбела / Мой Гомес
67'
⇄
Лукас Торро / Икер Муньос
69'
⇄
Пабло Гарсия / Серхио Каналес
76'
⇄
Рауль Моро / Джонатан Дубасин
76'
⇄
Иньиго Аргибиде / Валентен Розье
80'
Иван Мартин
83'
⇄
Аарон Мартин / Хорхе Салинас
83'
⇄
Асьер Вильялибре / Иван Мартин
88'
⚽
Асьер Осамбела (2 - 0)
90'
⇄
Рауль Гарсия де Аро / Рубен Гарсия
90'
⇄
Георгий Гулиашвили / Яссир Забири
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Осасуна - Расинг, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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