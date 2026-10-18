Осасуна - Расинг 18 октября обзор матча Дата публикации: 18-10-2026 События матча Осасуна - Расинг 6' Альваро Мантилья 9' ⚽ Анте Будимир (1 - 0) Пенальти 28' Валентен Розье 46' ⇄ Андрес Мартин / Андре Алмейда 51' Хорхе Салинас 60' Анте Будимир 67' ⇄ Асьер Осамбела / Мой Гомес 67' ⇄ Лукас Торро / Икер Муньос 69' ⇄ Пабло Гарсия / Серхио Каналес 76' ⇄ Рауль Моро / Джонатан Дубасин 76' ⇄ Иньиго Аргибиде / Валентен Розье 80' Иван Мартин 83' ⇄ Аарон Мартин / Хорхе Салинас 83' ⇄ Асьер Вильялибре / Иван Мартин 88' ⚽ Асьер Осамбела (2 - 0) 90' ⇄ Рауль Гарсия де Аро / Рубен Гарсия 90' ⇄ Георгий Гулиашвили / Яссир Забири

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Осасуна - Расинг, который состоялся 18 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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