Парма - Торино 19 октября обзор матча
Дата публикации: 20-10-2026
Парма
0 : 3
Торино
События матча Парма - Торино
4'
⚽
Джованни Симеоне (0 - 1)
24'
⚽
Че Адамс (0 - 2)
28'
Диего Карлос
37'
Ардиан Исмайли
46'
⇄
Доминик Дробнич / Диего Карлос
46'
⇄
Симоне Лонтани / Джованни Фаббиан
54'
Саша Бричги
63'
⇄
Сандро Куленович / Че Адамс
63'
⇄
Гвидас Гинейтис / Роландо Мандрагора
69'
⚽
Джованни Симеоне (0 - 3)
70'
⇄
Джибриль Диалло / Саша Бричги
70'
⇄
Матия Фриган / Эль-Билаль Туре
73'
⇄
Закария Абухляль / Рафик Бельгали
73'
⇄
Чезаре Казадеи / Никола Влашич
75'
Пьетро Комуццо
80'
⇄
Кристиан Ордоньес / Адриан Бернабе
83'
⇄
Дуван Сапата / Джованни Симеоне
90'
Мариано Троило
Составы команд
Парма
Парма
Торино
Турин
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|34
|зщ
|Диего Карлос
46'
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|27
|зщ
|Саша Бричги
70'
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
46'
|16
|пз
|Мандела Кейта
|10
|пз
|Адриан Бернабе
80'
|9
|нп
|Давид Ромеро
|19
|нп
|Эль Билал Туре
70'
|72
|зщ
|Доминик Дробнич
46'
|76
|нп
|Симоне Лонтани
46'
|20
|нп
|Матия Фриган
70'
|7
|Djibril Diallo
70'
|32
|пз
|Кристиан Ордоньес
80'
|20
|вр
|Лукас Перри
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
|21
|пз
|Дэниел Браганса
|77
|пз
|Алессио Каччамани
|45
|пз
|Рафик Белгали
74'
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
63'
|10
|пз
|Никола Влашич
74'
|19
|нп
|Че Адамс
63'
|18
|нп
|Джованни Симеоне
84'
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
63'
|17
|нп
|Сандро Куленович
63'
|22
|пз
|Чезаре Казадей
74'
|7
|нп
|Закария Абухляль
74'
|91
|нп
|Дуван Сапата
84'
Запасные
|22
|вр
|Симоне Гидотти
|30
|вр
|Джованни Даффара
|3
|зщ
|Абдулайе Ндиайе
|29
|зщ
|Франко Карбони
|4
|пз
|Венсан Сьерро
|8
|пз
|Бенха Кремаски
|47
|пз
|Абду-Салам Конате
|25
|Tomas De Martis
|26
|вр
|Диего Маскарди
|76
|вр
|Лапо Сивьеро
|2
|зщ
|Нейтан Паттерсон
|3
|зщ
|Кристиано Бираги
|5
|зщ
|Эрай Джёмерт
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|9
|нп
|Пьетро Пеллегри
Главные тренеры
|Карлос Куэста
|Альберто Джилардино
|Альберто Джилардино
|Иньяцио Абате
Голы
Джованни Симеоне
Рафик Белгали
0:1
4'
Че Адамс
0:2
24'
Джованни Симеоне
Рафик Белгали
0:3
69'
Наказания
Диего Карлос
28'
Ардиан Исмайли
37'
Саша Бричги
54'
Пьетро Комуццо
75'
Марьяно Тройло
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Парма - Торино, который состоялся 19 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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