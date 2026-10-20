Парма - Торино 19 октября обзор матча Дата публикации: 20-10-2026 Парма 0 : 3 Торино События матча Парма - Торино 4' ⚽ Джованни Симеоне (0 - 1) 24' ⚽ Че Адамс (0 - 2) 28' Диего Карлос 37' Ардиан Исмайли 46' ⇄ Доминик Дробнич / Диего Карлос 46' ⇄ Симоне Лонтани / Джованни Фаббиан 54' Саша Бричги 63' ⇄ Сандро Куленович / Че Адамс 63' ⇄ Гвидас Гинейтис / Роландо Мандрагора 69' ⚽ Джованни Симеоне (0 - 3) 70' ⇄ Джибриль Диалло / Саша Бричги 70' ⇄ Матия Фриган / Эль-Билаль Туре 73' ⇄ Закария Абухляль / Рафик Бельгали 73' ⇄ Чезаре Казадеи / Никола Влашич 75' Пьетро Комуццо 80' ⇄ Кристиан Ордоньес / Адриан Бернабе 83' ⇄ Дуван Сапата / Джованни Симеоне 90' Мариано Троило Составы команд Парма Парма Торино Турин 40 вр Эдоардо Корви 37 зщ Марьяно Тройло 34 зщ Диего Карлос 46' 14 зщ Эмануэле Валери 15 зщ Энрико Дель Прато 27 зщ Саша Бричги 70' 80 пз Джованни Фаббьян 46' 16 пз Мандела Кейта 10 пз Адриан Бернабе 80' 9 нп Давид Ромеро 19 нп Эль Билал Туре 70' 72 зщ Доминик Дробнич 46' 76 нп Симоне Лонтани 46' 20 нп Матия Фриган 70' 7 Djibril Diallo 70' 32 пз Кристиан Ордоньес 80' 20 вр Лукас Перри 23 зщ Сауль Коко-Басси 15 зщ Пьетро Комуццо 44 зщ Ардиан Исмайли 21 пз Дэниел Браганса 77 пз Алессио Каччамани 45 пз Рафик Белгали 74' 8 пз Роландо Мандрагора 63' 10 пз Никола Влашич 74' 19 нп Че Адамс 63' 18 нп Джованни Симеоне 84' 66 пз Гвидас Гинейтис 63' 17 нп Сандро Куленович 63' 22 пз Чезаре Казадей 74' 7 нп Закария Абухляль 74' 91 нп Дуван Сапата 84' Запасные 22 вр Симоне Гидотти 30 вр Джованни Даффара 3 зщ Абдулайе Ндиайе 29 зщ Франко Карбони 4 пз Венсан Сьерро 8 пз Бенха Кремаски 47 пз Абду-Салам Конате 25 Tomas De Martis 26 вр Диего Маскарди 76 вр Лапо Сивьеро 2 зщ Нейтан Паттерсон 3 зщ Кристиано Бираги 5 зщ Эрай Джёмерт 13 зщ Рикардо Родригес 11 пз Гаэтано Ористанио 28 пз Киян Фитц-Джим 9 нп Пьетро Пеллегри Главные тренеры Карлос Куэста Альберто Джилардино Альберто Джилардино Иньяцио Абате Голы Джованни Симеоне Рафик Белгали 0:1 4' Че Адамс 0:2 24' Джованни Симеоне Рафик Белгали 0:3 69' Наказания Диего Карлос 28' Ардиан Исмайли 37' Саша Бричги 54' Пьетро Комуццо 75' Марьяно Тройло 90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Парма - Торино, который состоялся 19 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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