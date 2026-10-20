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Парма - Торино 19 октября обзор матча

Дата публикации: 20-10-2026
Парма
Парма
0 : 3
Торино
Торино
События матча Парма - Торино
4'
Джованни Симеоне (0 - 1)
24'
Че Адамс (0 - 2)
28'
Диего Карлос
37'
Ардиан Исмайли
46'
Доминик Дробнич / Диего Карлос
46'
Симоне Лонтани / Джованни Фаббиан
54'
Саша Бричги
63'
Сандро Куленович / Че Адамс
63'
Гвидас Гинейтис / Роландо Мандрагора
69'
Джованни Симеоне (0 - 3)
70'
Джибриль Диалло / Саша Бричги
70'
Матия Фриган / Эль-Билаль Туре
73'
Закария Абухляль / Рафик Бельгали
73'
Чезаре Казадеи / Никола Влашич
75'
Пьетро Комуццо
80'
Кристиан Ордоньес / Адриан Бернабе
83'
Дуван Сапата / Джованни Симеоне
90'
Мариано Троило
Составы команд
Парма
Парма
Торино
Турин
40ИталияврЭдоардо Корви
37АргентиназщМарьяно Тройло
34БразилиязщДиего Карлос
46'
14ИталиязщЭмануэле Валери
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
27ШвейцариязщСаша Бричги
70'
80ИталияпзДжованни Фаббьян
46'
16БельгияпзМандела Кейта
10ИспанияпзАдриан Бернабе
80'
9АргентинанпДавид Ромеро
19МалинпЭль Билал Туре
70'
72СловениязщДоминик Дробнич
46'
76ИталиянпСимоне Лонтани
46'
20ХорватиянпМатия Фриган
70'
7ИталияDjibril Diallo
70'
32АргентинапзКристиан Ордоньес
80'
20БразилияврЛукас Перри
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
15ИталиязщПьетро Комуццо
44АлбаниязщАрдиан Исмайли
21ПортугалияпзДэниел Браганса
77ИталияпзАлессио Каччамани
45АлжирпзРафик Белгали
74'
8ИталияпзРоландо Мандрагора
63'
10ХорватияпзНикола Влашич
74'
19ШотландиянпЧе Адамс
63'
18АргентинанпДжованни Симеоне
84'
66ЛитвапзГвидас Гинейтис
63'
17ХорватиянпСандро Куленович
63'
22ИталияпзЧезаре Казадей
74'
7МарокконпЗакария Абухляль
74'
91КолумбиянпДуван Сапата
84'
Запасные
22ИталияврСимоне Гидотти
30ИталияврДжованни Даффара
3СенегалзщАбдулайе Ндиайе
29АргентиназщФранко Карбони
4ШвейцарияпзВенсан Сьерро
8СШАпзБенха Кремаски
47СенегалпзАбду-Салам Конате
25АргентинаTomas De Martis
26ИталияврДиего Маскарди
76ИталияврЛапо Сивьеро
2ШотландиязщНейтан Паттерсон
3ИталиязщКристиано Бираги
5ШвейцариязщЭрай Джёмерт
13ШвейцариязщРикардо Родригес
11ИталияпзГаэтано Ористанио
28НидерландыпзКиян Фитц-Джим
9ИталиянпПьетро Пеллегри
Главные тренеры
ИспанияКарлос Куэста
ИталияАльберто Джилардино
ИталияАльберто Джилардино
ИталияИньяцио Абате
Голы
Джованни Симеоне
Рафик Белгали
0:1
4'
Че Адамс
0:2
24'
Джованни Симеоне
Рафик Белгали
0:3
69'
Наказания
Диего Карлос
28'
Ардиан Исмайли
37'
Саша Бричги
54'
Пьетро Комуццо
75'
Марьяно Тройло
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Парма - Торино, который состоялся 19 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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