Ренн - ОФИ 15 октября обзор матча Дата публикации: 16-10-2026 События матча Стад Ренне - ОФИ Крит 10' ⚽ Таксиархис Фунтас (0 - 1) 41' Крешимир Кризманич 46' ⇄ Яннис Апостолакис / Таксиархис Фунтас 59' Лоренцо Дикманн 67' Абдельхамид Аит Будлал 67' ⇄ Элиэзер Майенда / Людовик Блас 67' ⇄ Булайе Диа / Валантен Ронжье 67' ⇄ Зисис Карахалиос / Андреас Бухалакис 68' ⇄ Айтор Канталапьедра / Кенан Кодро 76' ⚽ Махамаду Нагида (1 - 1) 77' ⇄ Джауи Сиссе / Себастьян Шиманьски 77' ⇄ Брайан Рейнольдс / Пшемыслав Франковский 77' ⇄ Исса Сумаре / Муса Аль-Тамари 78' Махди Камара 80' ⇄ Яннис Феодосулакис / Тьяго Нусс 83' ⇄ Борха Гонсалес / Лоренцо Дикманн 90' ⚽ Абдельхамид Аит Будлал (2 - 1)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ренн - ОФИ, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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