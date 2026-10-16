Ренн - ОФИ 15 октября обзор матча
Дата публикации: 16-10-2026
События матча Стад Ренне - ОФИ Крит
10'
⚽
Таксиархис Фунтас (0 - 1)
41'
Крешимир Кризманич
46'
⇄
Яннис Апостолакис / Таксиархис Фунтас
59'
Лоренцо Дикманн
67'
Абдельхамид Аит Будлал
67'
⇄
Элиэзер Майенда / Людовик Блас
67'
⇄
Булайе Диа / Валантен Ронжье
67'
⇄
Зисис Карахалиос / Андреас Бухалакис
68'
⇄
Айтор Канталапьедра / Кенан Кодро
76'
⚽
Махамаду Нагида (1 - 1)
77'
⇄
Джауи Сиссе / Себастьян Шиманьски
77'
⇄
Брайан Рейнольдс / Пшемыслав Франковский
77'
⇄
Исса Сумаре / Муса Аль-Тамари
78'
Махди Камара
80'
⇄
Яннис Феодосулакис / Тьяго Нусс
83'
⇄
Борха Гонсалес / Лоренцо Дикманн
90'
⚽
Абдельхамид Аит Будлал (2 - 1)
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ренн - ОФИ, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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