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Хоффенхайм - Бешикташ 15 октября обзор матча

Дата публикации: 16-10-2026

Хоффенхайм - Бешикташ

События матча Хоффенхайм - Бешикташ
23'
Фисник Аслани
46'
Фабио Миретти / Оркун Кёкчю
59'
Тим Лемперле / Адам Гложек
59'
Александр Прасс / Адам Дагим
60'
Амир Мурильо (0 - 1)
67'
Озан Кабак
68'
Фисник Аслани (1 - 1)
72'
Натан Де Кат / Ваутер Бургер
72'
Бамбасе Конте / Андрей Крамарич
72'
О Хён Гю (1 - 2)
78'
Салих Озджан / Джуниор Олаитан
79'
О Хён Гю (1 - 3)
80'
О Хён Гю
85'
Семих Кылычсой / О Хён Гю
85'
Робин Гранач / Озан Кабак
87'
Коки Матида (2 - 3)
90'
Тим Лемперле
90'
Рыдван Йылмаз / Кассум Уаттара
90'
Умит Акдаг / Уилфред Ндиди
90'
Коки Матида

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хоффенхайм - Бешикташ, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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