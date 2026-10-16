Хоффенхайм - Бешикташ 15 октября обзор матча Дата публикации: 16-10-2026 События матча Хоффенхайм - Бешикташ 23' Фисник Аслани 46' ⇄ Фабио Миретти / Оркун Кёкчю 59' ⇄ Тим Лемперле / Адам Гложек 59' ⇄ Александр Прасс / Адам Дагим 60' ⚽ Амир Мурильо (0 - 1) 67' Озан Кабак 68' ⚽ Фисник Аслани (1 - 1) 72' ⇄ Натан Де Кат / Ваутер Бургер 72' ⇄ Бамбасе Конте / Андрей Крамарич 72' ⚽ О Хён Гю (1 - 2) 78' ⇄ Салих Озджан / Джуниор Олаитан 79' ⚽ О Хён Гю (1 - 3) 80' О Хён Гю 85' ⇄ Семих Кылычсой / О Хён Гю 85' ⇄ Робин Гранач / Озан Кабак 87' ⚽ Коки Матида (2 - 3) 90' Тим Лемперле 90' ⇄ Рыдван Йылмаз / Кассум Уаттара 90' ⇄ Умит Акдаг / Уилфред Ндиди 90' Коки Матида

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хоффенхайм - Бешикташ, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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