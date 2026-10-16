Хоффенхайм - Бешикташ 15 октября обзор матча
Дата публикации: 16-10-2026
События матча Хоффенхайм - Бешикташ
23'
Фисник Аслани
46'
⇄
Фабио Миретти / Оркун Кёкчю
59'
⇄
Тим Лемперле / Адам Гложек
59'
⇄
Александр Прасс / Адам Дагим
60'
⚽
Амир Мурильо (0 - 1)
67'
Озан Кабак
68'
⚽
Фисник Аслани (1 - 1)
72'
⇄
Натан Де Кат / Ваутер Бургер
72'
⇄
Бамбасе Конте / Андрей Крамарич
72'
⚽
О Хён Гю (1 - 2)
78'
⇄
Салих Озджан / Джуниор Олаитан
79'
⚽
О Хён Гю (1 - 3)
80'
О Хён Гю
85'
⇄
Семих Кылычсой / О Хён Гю
85'
⇄
Робин Гранач / Озан Кабак
87'
⚽
Коки Матида (2 - 3)
90'
Тим Лемперле
90'
⇄
Рыдван Йылмаз / Кассум Уаттара
90'
⇄
Умит Акдаг / Уилфред Ндиди
90'
Коки Матида
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хоффенхайм - Бешикташ, который состоялся 15 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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