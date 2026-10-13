Локомотив - Акрон 13 октября обзор матча Дата публикации: 13-10-2026 События матча Локомотив Москва - Акрон Тольятти 26' Зелимхан Бакаев 46' ⇄ Сергей Пиняев / Вадим Раков 46' ⇄ Сергей Бабкин / Зелимхан Бакаев 46' ⇄ Марат Бокоев / Жуан Эсковал 46' ⇄ Максим Болдырев / Кевин Аревало 46' ⇄ Георгий Джикия / Сесар Монтес 49' ⚽ Сергей Пиняев (1 - 0) 51' Сергей Пиняев 61' ⚽ Артём Шуманский (1 - 1) 64' ⇄ Артем Сидоренко / Никита Базилевский 64' ⇄ Слободан Тедич / Артём Шуманский 67' ⇄ Владислав Голубев / Николай Комличенко 74' ⇄ Данила Годяев / Александр Сильянов 85' Георгий Джикия 85' Слободан Тедич 88' ⇄ Дмитрий Пестряков / Арсений Дмитриев 90' Йомар Роча

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Локомотив - Акрон, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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