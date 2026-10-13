Локомотив - Акрон 13 октября обзор матча
Дата публикации: 13-10-2026
События матча Локомотив Москва - Акрон Тольятти
26'
Зелимхан Бакаев
46'
⇄
Сергей Пиняев / Вадим Раков
46'
⇄
Сергей Бабкин / Зелимхан Бакаев
46'
⇄
Марат Бокоев / Жуан Эсковал
46'
⇄
Максим Болдырев / Кевин Аревало
46'
⇄
Георгий Джикия / Сесар Монтес
49'
⚽
Сергей Пиняев (1 - 0)
51'
Сергей Пиняев
61'
⚽
Артём Шуманский (1 - 1)
64'
⇄
Артем Сидоренко / Никита Базилевский
64'
⇄
Слободан Тедич / Артём Шуманский
67'
⇄
Владислав Голубев / Николай Комличенко
74'
⇄
Данила Годяев / Александр Сильянов
85'
Георгий Джикия
85'
Слободан Тедич
88'
⇄
Дмитрий Пестряков / Арсений Дмитриев
90'
Йомар Роча
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Локомотив - Акрон, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Ковентри Сити - Ньюкасл 12 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
Леванте - Севилья 12 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Тенерифе - Жирона 12 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
Торино - Удинезе 12 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Аталанта - Венеция 12 октября обзор матча
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...
Футбол | Чемпионат Италии 2026/27 | Видео...