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Локомотив - Акрон 13 октября обзор матча

Дата публикации: 13-10-2026

Локомотив - Акрон

События матча Локомотив Москва - Акрон Тольятти
26'
Зелимхан Бакаев
46'
Сергей Пиняев / Вадим Раков
46'
Сергей Бабкин / Зелимхан Бакаев
46'
Марат Бокоев / Жуан Эсковал
46'
Максим Болдырев / Кевин Аревало
46'
Георгий Джикия / Сесар Монтес
49'
Сергей Пиняев (1 - 0)
51'
Сергей Пиняев
61'
Артём Шуманский (1 - 1)
64'
Артем Сидоренко / Никита Базилевский
64'
Слободан Тедич / Артём Шуманский
67'
Владислав Голубев / Николай Комличенко
74'
Данила Годяев / Александр Сильянов
85'
Георгий Джикия
85'
Слободан Тедич
88'
Дмитрий Пестряков / Арсений Дмитриев
90'
Йомар Роча

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Локомотив - Акрон, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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