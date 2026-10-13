Краснодар - Факел 13 октября обзор матча
Дата публикации: 13-10-2026
События матча ФК «Краснодар» - Факел Воронеж
3'
Александр Кокшаров
28'
⇄
Клейтон Сампайо / Станислав Магкеев
33'
✕
Валентин ПальцевПенальти не забит
42'
Альберт Габараев
46'
⇄
Антон Ковалёв / Дарко Тодорович
46'
⇄
Джон Кордоба / Жуан Батши
46'
⇄
Сергей Петров / Валентин Пальцев
61'
⇄
Максим Турищев / Александр Кокшаров
61'
⇄
Аксель Гнапи Дабле / Белайди Пуси
63'
⇄
Даниил Уткин / Ефим Буркин
63'
⇄
Кристиан / Дмитрий Воробьев
63'
⇄
Александр Черников / Магомед Оздоев
69'
⚽
Абдулла Багамаев (0 - 1)
75'
⇄
Худайфа Эль-Махасни / Ильнур Альшин
81'
⚽
Максим Турищев (0 - 2)
86'
Алексей Сутормин
88'
Абдулла Багамаев
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Краснодар - Факел, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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