Краснодар - Факел 13 октября обзор матча Дата публикации: 13-10-2026 События матча ФК «Краснодар» - Факел Воронеж 3' Александр Кокшаров 28' ⇄ Клейтон Сампайо / Станислав Магкеев 33' ✕ Валентин Пальцев Пенальти не забит 42' Альберт Габараев 46' ⇄ Антон Ковалёв / Дарко Тодорович 46' ⇄ Джон Кордоба / Жуан Батши 46' ⇄ Сергей Петров / Валентин Пальцев 61' ⇄ Максим Турищев / Александр Кокшаров 61' ⇄ Аксель Гнапи Дабле / Белайди Пуси 63' ⇄ Даниил Уткин / Ефим Буркин 63' ⇄ Кристиан / Дмитрий Воробьев 63' ⇄ Александр Черников / Магомед Оздоев 69' ⚽ Абдулла Багамаев (0 - 1) 75' ⇄ Худайфа Эль-Махасни / Ильнур Альшин 81' ⚽ Максим Турищев (0 - 2) 86' Алексей Сутормин 88' Абдулла Багамаев

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Краснодар - Факел, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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