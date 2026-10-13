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Краснодар - Факел 13 октября обзор матча

Дата публикации: 13-10-2026

Краснодар - Факел

События матча ФК «Краснодар» - Факел Воронеж
3'
Александр Кокшаров
28'
Клейтон Сампайо / Станислав Магкеев
33'
Валентин ПальцевПенальти не забит
42'
Альберт Габараев
46'
Антон Ковалёв / Дарко Тодорович
46'
Джон Кордоба / Жуан Батши
46'
Сергей Петров / Валентин Пальцев
61'
Максим Турищев / Александр Кокшаров
61'
Аксель Гнапи Дабле / Белайди Пуси
63'
Даниил Уткин / Ефим Буркин
63'
Кристиан / Дмитрий Воробьев
63'
Александр Черников / Магомед Оздоев
69'
Абдулла Багамаев (0 - 1)
75'
Худайфа Эль-Махасни / Ильнур Альшин
81'
Максим Турищев (0 - 2)
86'
Алексей Сутормин
88'
Абдулла Багамаев

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Краснодар - Факел, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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