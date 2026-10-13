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Ланс - Спортинг 13 октября обзор матча

Дата публикации: 13-10-2026

Ланс - Спортинг

События матча РК Ланс - Спортинг ЛП
22'
Луис Хавьер Суарес (0 - 1)
58'
Рубен Агилар / Самсон Байду
58'
Одсонн Эдуар / Франьо Иванович
66'
Луис Гильерме / Жени Катаму
68'
Михал Скураш / Сауд Абдулхамид
68'
Мезиан Меслуб / Жуниор Кадиль
71'
Микаэль Кюизанс
73'
Силас Андерсен / Жуан Симойнш
73'
Джесси Дерри / Нестори Иранкунда
74'
Исса Думбия (0 - 2)
80'
Ясин Титрауи / Амаду Айдара
81'
Флориан Товен
85'
Фотис Иоаннидис / Луис Хавьер Суарес
85'
Педро Лима / Исса Думбия

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ланс - Спортинг, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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