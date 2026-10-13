Ланс - Спортинг 13 октября обзор матча Дата публикации: 13-10-2026 События матча РК Ланс - Спортинг ЛП 22' ⚽ Луис Хавьер Суарес (0 - 1) 58' ⇄ Рубен Агилар / Самсон Байду 58' ⇄ Одсонн Эдуар / Франьо Иванович 66' ⇄ Луис Гильерме / Жени Катаму 68' ⇄ Михал Скураш / Сауд Абдулхамид 68' ⇄ Мезиан Меслуб / Жуниор Кадиль 71' Микаэль Кюизанс 73' ⇄ Силас Андерсен / Жуан Симойнш 73' ⇄ Джесси Дерри / Нестори Иранкунда 74' ⚽ Исса Думбия (0 - 2) 80' ⇄ Ясин Титрауи / Амаду Айдара 81' Флориан Товен 85' ⇄ Фотис Иоаннидис / Луис Хавьер Суарес 85' ⇄ Педро Лима / Исса Думбия

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ланс - Спортинг, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Лайк Нравится Класс Мир Твит

Краснодар - Факел 13 октября обзор матча

Футбол | Кубок России 2026/27 | Видео... Футбол | Кубок России 2026/27 | Видео...

Локомотив - Акрон 13 октября обзор матча

Футбол | Кубок России 2026/27 | Видео... Футбол | Кубок России 2026/27 | Видео...

Ковентри Сити - Ньюкасл 12 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...

Леванте - Севилья 12 октября обзор матча

Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео... Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...