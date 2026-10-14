Арсенал - Лилль 13 октября обзор матча
Дата публикации: 14-10-2026
События матча Арсенал - Лилль
29'
Микель Мерино
64'
⚽
Юрриен Тимбер (1 - 0)
65'
⇄
Кай Хаверц / Виктор Дьёкереш
65'
⇄
Мартин Эдегор / Микель Мерино
65'
⇄
Букайо Сака / Нони Мадуэке
67'
⚽
Эберечи Эзе (2 - 0)
71'
⚽
Букайо Сака (3 - 0)
72'
⇄
Мауритс Кьергор / Нгальяэль Мукау
72'
⇄
Осама Сахрауи / Набиль Бенталеб
78'
⇄
Кэлвин Вердонк / Ромен Перро
78'
⇄
Оливье Жиру / Аясе Уэда
78'
⇄
Бен Уайт / Юрриен Тимбер
81'
Максима Гоффи
82'
⇄
Сориба Дьяун / Дилан Баква
85'
⇄
Макс Дауман / Эберечи Эзе
90'
Кай Хаверц
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Арсенал - Лилль, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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