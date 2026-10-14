Арсенал - Лилль 13 октября обзор матча Дата публикации: 14-10-2026 События матча Арсенал - Лилль 29' Микель Мерино 64' ⚽ Юрриен Тимбер (1 - 0) 65' ⇄ Кай Хаверц / Виктор Дьёкереш 65' ⇄ Мартин Эдегор / Микель Мерино 65' ⇄ Букайо Сака / Нони Мадуэке 67' ⚽ Эберечи Эзе (2 - 0) 71' ⚽ Букайо Сака (3 - 0) 72' ⇄ Мауритс Кьергор / Нгальяэль Мукау 72' ⇄ Осама Сахрауи / Набиль Бенталеб 78' ⇄ Кэлвин Вердонк / Ромен Перро 78' ⇄ Оливье Жиру / Аясе Уэда 78' ⇄ Бен Уайт / Юрриен Тимбер 81' Максима Гоффи 82' ⇄ Сориба Дьяун / Дилан Баква 85' ⇄ Макс Дауман / Эберечи Эзе 90' Кай Хаверц

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Арсенал - Лилль, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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