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Арсенал - Лилль 13 октября обзор матча

Дата публикации: 14-10-2026

Арсенал - Лилль

События матча Арсенал - Лилль
29'
Микель Мерино
64'
Юрриен Тимбер (1 - 0)
65'
Кай Хаверц / Виктор Дьёкереш
65'
Мартин Эдегор / Микель Мерино
65'
Букайо Сака / Нони Мадуэке
67'
Эберечи Эзе (2 - 0)
71'
Букайо Сака (3 - 0)
72'
Мауритс Кьергор / Нгальяэль Мукау
72'
Осама Сахрауи / Набиль Бенталеб
78'
Кэлвин Вердонк / Ромен Перро
78'
Оливье Жиру / Аясе Уэда
78'
Бен Уайт / Юрриен Тимбер
81'
Максима Гоффи
82'
Сориба Дьяун / Дилан Баква
85'
Макс Дауман / Эберечи Эзе
90'
Кай Хаверц

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Арсенал - Лилль, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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