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Вильярреал - Наполи 13 октября обзор матча

Дата публикации: 14-10-2026

Вильярреал - Наполи

События матча Вильярреал - ССК Наполи
8'
Амир Ррахмани (0 - 1)
23'
Георгий Микаутадзе (1 - 1)
26'
Сантьяго Моуриньо (2 - 1)
33'
Георгий Микаутадзе
55'
Жоване
60'
Ноа Ланг / Жоване
60'
Леонардо Спинаццола / Скотт Мактоминей
61'
Давид Нерес / Маттео Политано
62'
Кевин Де Брёйне
63'
Тани Олувасейи / Жерар Морено
63'
Александер Фримен / Георгий Микаутадзе
67'
Натан Салиба
68'
Хуан Фойт / Альберто Молейро
72'
Станислав Лоботка / Билли Гилмор
72'
Лоренцо Лукка / Рафа Марин
83'
Айосе Перес / Санти Комесанья
84'
Серхи Кардона / Пап Гей
85'
Джованни Ди Лоренцо
86'
Тани Олувасейи (3 - 1)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Вильярреал - Наполи, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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