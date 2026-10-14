Вильярреал - Наполи 13 октября обзор матча
Дата публикации: 14-10-2026
События матча Вильярреал - ССК Наполи
8'
⚽
Амир Ррахмани (0 - 1)
23'
⚽
Георгий Микаутадзе (1 - 1)
26'
⚽
Сантьяго Моуриньо (2 - 1)
33'
Георгий Микаутадзе
55'
Жоване
60'
⇄
Ноа Ланг / Жоване
60'
⇄
Леонардо Спинаццола / Скотт Мактоминей
61'
⇄
Давид Нерес / Маттео Политано
62'
Кевин Де Брёйне
63'
⇄
Тани Олувасейи / Жерар Морено
63'
⇄
Александер Фримен / Георгий Микаутадзе
67'
Натан Салиба
68'
⇄
Хуан Фойт / Альберто Молейро
72'
⇄
Станислав Лоботка / Билли Гилмор
72'
⇄
Лоренцо Лукка / Рафа Марин
83'
⇄
Айосе Перес / Санти Комесанья
84'
⇄
Серхи Кардона / Пап Гей
85'
Джованни Ди Лоренцо
86'
⚽
Тани Олувасейи (3 - 1)
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Вильярреал - Наполи, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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