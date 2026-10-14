Вильярреал - Наполи 13 октября обзор матча Дата публикации: 14-10-2026 События матча Вильярреал - ССК Наполи 8' ⚽ Амир Ррахмани (0 - 1) 23' ⚽ Георгий Микаутадзе (1 - 1) 26' ⚽ Сантьяго Моуриньо (2 - 1) 33' Георгий Микаутадзе 55' Жоване 60' ⇄ Ноа Ланг / Жоване 60' ⇄ Леонардо Спинаццола / Скотт Мактоминей 61' ⇄ Давид Нерес / Маттео Политано 62' Кевин Де Брёйне 63' ⇄ Тани Олувасейи / Жерар Морено 63' ⇄ Александер Фримен / Георгий Микаутадзе 67' Натан Салиба 68' ⇄ Хуан Фойт / Альберто Молейро 72' ⇄ Станислав Лоботка / Билли Гилмор 72' ⇄ Лоренцо Лукка / Рафа Марин 83' ⇄ Айосе Перес / Санти Комесанья 84' ⇄ Серхи Кардона / Пап Гей 85' Джованни Ди Лоренцо 86' ⚽ Тани Олувасейи (3 - 1)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Вильярреал - Наполи, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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