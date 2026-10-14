РБ Лейпциг - ПСВ 13 октября обзор матча Дата публикации: 14-10-2026 События матча РБ Лейпциг - ПСВ 19' ✕ Иван Перишич Пенальти не забит 43' Сержиньо Дест 61' ⇄ Тидиам Гомис / Ромуло 75' ⚽ Браян Груда (1 - 0) 76' ⇄ Рокко Райтц / Браян Груда 77' ⇄ Райан Фламинго / Лютшарель Гертрюйда 77' ⇄ Ярек Гонсёровский / Филип Костич 81' Антонио Нуса 84' ⇄ Айони Сантос / Рубен ван Боммел 84' ⇄ Миккель Бро Хансен / Свен Мейнанс 85' Армандо Обиспо 86' ⇄ Николас Зайвальд / Ридле Баку 86' ⇄ Лукас Клостерман / Эзекиль Банзузи

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн РБ Лейпциг - ПСВ, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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