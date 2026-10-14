РБ Лейпциг - ПСВ 13 октября обзор матча
Дата публикации: 14-10-2026
События матча РБ Лейпциг - ПСВ
19'
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Иван ПеришичПенальти не забит
43'
Сержиньо Дест
61'
⇄
Тидиам Гомис / Ромуло
75'
⚽
Браян Груда (1 - 0)
76'
⇄
Рокко Райтц / Браян Груда
77'
⇄
Райан Фламинго / Лютшарель Гертрюйда
77'
⇄
Ярек Гонсёровский / Филип Костич
81'
Антонио Нуса
84'
⇄
Айони Сантос / Рубен ван Боммел
84'
⇄
Миккель Бро Хансен / Свен Мейнанс
85'
Армандо Обиспо
86'
⇄
Николас Зайвальд / Ридле Баку
86'
⇄
Лукас Клостерман / Эзекиль Банзузи
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн РБ Лейпциг - ПСВ, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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