Интер - Брюгге 13 октября обзор матча Дата публикации: 14-10-2026 События матча Интер - Брюгге -5' Ivan Leko 27' Йорне Спилерс 29' Хакан Чалханоглу 30' ⚽ Николо Тресольди (0 - 1) Пенальти 39' Мануэль Аканджи 44' ⚽ Лаутаро Мартинес (1 - 1) 61' ⇄ Ли Хан Бом / Йорне Спилерс 61' ⇄ Феликс Лемарешаль / Хуго Ветлесен 63' ⚽ Николо Тресольди (1 - 2) 67' ⇄ Петар Сучич / Хакан Чалханоглу 67' ⇄ Пио Эспозито / Маркус Тюрам 70' Жан Виргили 72' ⇄ Уго Сике / Кириани Саббе 72' Ли Хан Бом 74' ⚽ Николо Тресольди (1 - 3) 78' ⇄ Анж-Йоан Бонни / Николо Барелла 78' ⇄ Джед Спенс / Федерико Димарко 81' ⚽ Лаутаро Мартинес (2 - 3) 83' ⇄ Ромео Вермант / Николо Тресольди 83' ⇄ Мамаду Диакон / Жан Виргили 87' ⚽ Ромео Вермант (2 - 4) 88' ⇄ Александр Станкович / Петр Зелиньский 90' ⚽ Анж-Йоан Бонни (3 - 4) 90' Феликс Лемарешаль

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер - Брюгге, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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