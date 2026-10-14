Интер - Брюгге 13 октября обзор матча
Дата публикации: 14-10-2026
События матча Интер - Брюгге
-5'
Ivan Leko
27'
Йорне Спилерс
29'
Хакан Чалханоглу
30'
⚽
Николо Тресольди (0 - 1)Пенальти
39'
Мануэль Аканджи
44'
⚽
Лаутаро Мартинес (1 - 1)
61'
⇄
Ли Хан Бом / Йорне Спилерс
61'
⇄
Феликс Лемарешаль / Хуго Ветлесен
63'
⚽
Николо Тресольди (1 - 2)
67'
⇄
Петар Сучич / Хакан Чалханоглу
67'
⇄
Пио Эспозито / Маркус Тюрам
70'
Жан Виргили
72'
⇄
Уго Сике / Кириани Саббе
72'
Ли Хан Бом
74'
⚽
Николо Тресольди (1 - 3)
78'
⇄
Анж-Йоан Бонни / Николо Барелла
78'
⇄
Джед Спенс / Федерико Димарко
81'
⚽
Лаутаро Мартинес (2 - 3)
83'
⇄
Ромео Вермант / Николо Тресольди
83'
⇄
Мамаду Диакон / Жан Виргили
87'
⚽
Ромео Вермант (2 - 4)
88'
⇄
Александр Станкович / Петр Зелиньский
90'
⚽
Анж-Йоан Бонни (3 - 4)
90'
Феликс Лемарешаль
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Интер - Брюгге, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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