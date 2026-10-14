Викинг - Бавария 13 октября обзор матча
Дата публикации: 14-10-2026
События матча Викинг - Бавария
2'
⚽
Джанни Стенснесс (1 - 0)
38'
⚽
Петер Кристиансен (2 - 0)
46'
⇄
Альфонсо Дэвис / Натаниэль Браун
46'
⇄
Дайо Упамекано / Джонатан Та
46'
⇄
Исмаэль Сайбари / Леннарт Карл
52'
Конрад Лаймер
53'
Кристоффер Хауген
54'
⚽
Гарри Кейн (2 - 1)Пенальти
59'
⇄
Йеспер Даланд / Кристоффер Хауген
60'
⚽
Гарри Кейн (2 - 2)
67'
Йеспер Даланд
68'
Исмаэль Сайбари
71'
⚽
Луис Диас (2 - 3)
72'
⇄
Херман Йохан Хауген / Хенрик Бьёрдаль
73'
Майкл Олисе
73'
Майкл ОлисеВторая желтая — удаление
76'
⇄
Йосип Станишич / Луис Диас
83'
⇄
Хироки Ито / Исмаэль Сайбари
85'
⇄
Симен Квиа-Эгеског / Джо Белл
85'
⇄
Вильяр Веватне / Хенрик Хеггхейм
85'
⇄
Тобиас Мои / Эрик Ботхейм
90'
⚽
Херман Йохан Хауген (3 - 3)
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Викинг - Бавария, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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