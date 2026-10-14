Викинг - Бавария 13 октября обзор матча Дата публикации: 14-10-2026 События матча Викинг - Бавария 2' ⚽ Джанни Стенснесс (1 - 0) 38' ⚽ Петер Кристиансен (2 - 0) 46' ⇄ Альфонсо Дэвис / Натаниэль Браун 46' ⇄ Дайо Упамекано / Джонатан Та 46' ⇄ Исмаэль Сайбари / Леннарт Карл 52' Конрад Лаймер 53' Кристоффер Хауген 54' ⚽ Гарри Кейн (2 - 1) Пенальти 59' ⇄ Йеспер Даланд / Кристоффер Хауген 60' ⚽ Гарри Кейн (2 - 2) 67' Йеспер Даланд 68' Исмаэль Сайбари 71' ⚽ Луис Диас (2 - 3) 72' ⇄ Херман Йохан Хауген / Хенрик Бьёрдаль 73' Майкл Олисе 73' Майкл Олисе Вторая желтая — удаление 76' ⇄ Йосип Станишич / Луис Диас 83' ⇄ Хироки Ито / Исмаэль Сайбари 85' ⇄ Симен Квиа-Эгеског / Джо Белл 85' ⇄ Вильяр Веватне / Хенрик Хеггхейм 85' ⇄ Тобиас Мои / Эрик Ботхейм 90' ⚽ Херман Йохан Хауген (3 - 3)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Викинг - Бавария, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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