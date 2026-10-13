Сабах - Славия 13 октября обзор матча Дата публикации: 13-10-2026 События матча Сабах ФК - СК Славия Прага 14' Велько Симич 49' ⚽ Кахим Пэррис (1 - 0) 62' ⇄ Мубарак Сулейман / Томаш Голеш 62' ⇄ Виктор Новак / Михал Садилек 66' Стив Солве 67' Эммануэль Аяоси 72' ⇄ Рахман Дашдамиров / Стив Солве 73' ⇄ Патрик Орфе М’Бина / Кахим Пэррис 73' ⇄ Кристиан Нвачукву / Ду Кейрос 73' ⇄ Сэмюэл Исифе / Томаш Влчек 73' ⇄ Моймир Хитил / Томаш Хоры 74' Аким Зедадка 75' ⇄ Оскар Кубяк / Анж Н'Гессан 77' Оскар Кубяк 86' ⇄ Абдуллах Хайбулаев / Велько Симич 88' ⚽ Джой Лэнс Микельс (2 - 0)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сабах - Славия, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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