Сабах - Славия 13 октября обзор матча
Дата публикации: 13-10-2026
События матча Сабах ФК - СК Славия Прага
14'
Велько Симич
49'
⚽
Кахим Пэррис (1 - 0)
62'
⇄
Мубарак Сулейман / Томаш Голеш
62'
⇄
Виктор Новак / Михал Садилек
66'
Стив Солве
67'
Эммануэль Аяоси
72'
⇄
Рахман Дашдамиров / Стив Солве
73'
⇄
Патрик Орфе М’Бина / Кахим Пэррис
73'
⇄
Кристиан Нвачукву / Ду Кейрос
73'
⇄
Сэмюэл Исифе / Томаш Влчек
73'
⇄
Моймир Хитил / Томаш Хоры
74'
Аким Зедадка
75'
⇄
Оскар Кубяк / Анж Н'Гессан
77'
Оскар Кубяк
86'
⇄
Абдуллах Хайбулаев / Велько Симич
88'
⚽
Джой Лэнс Микельс (2 - 0)
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сабах - Славия, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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