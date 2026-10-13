03:45 ()
Свернуть список

Сабах - Славия 13 октября обзор матча

Дата публикации: 13-10-2026

Сабах - Славия

События матча Сабах ФК - СК Славия Прага
14'
Велько Симич
49'
Кахим Пэррис (1 - 0)
62'
Мубарак Сулейман / Томаш Голеш
62'
Виктор Новак / Михал Садилек
66'
Стив Солве
67'
Эммануэль Аяоси
72'
Рахман Дашдамиров / Стив Солве
73'
Патрик Орфе М’Бина / Кахим Пэррис
73'
Кристиан Нвачукву / Ду Кейрос
73'
Сэмюэл Исифе / Томаш Влчек
73'
Моймир Хитил / Томаш Хоры
74'
Аким Зедадка
75'
Оскар Кубяк / Анж Н'Гессан
77'
Оскар Кубяк
86'
Абдуллах Хайбулаев / Велько Симич
88'
Джой Лэнс Микельс (2 - 0)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сабах - Славия, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Ланс - Спортинг 13 октября обзор матча
    Ланс - Спортинг 13 октября обзор матча
    Футбол | Лига Чемпионов 2026/27 | Видео...
  • Краснодар - Факел 13 октября обзор матча
    Краснодар - Факел 13 октября обзор матча
    Футбол | Кубок России 2026/27 | Видео...
  • Локомотив - Акрон 13 октября обзор матча
    Локомотив - Акрон 13 октября обзор матча
    Футбол | Кубок России 2026/27 | Видео...
  • Ковентри Сити - Ньюкасл 12 октября обзор матча
    Ковентри Сити - Ньюкасл 12 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Англии 2026/27 | Видео...
  • Леванте - Севилья 12 октября обзор матча
    Леванте - Севилья 12 октября обзор матча
    Футбол | Чемпионат Испании 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close