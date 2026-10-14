Атлетико - Манчестер Юнайтед 13 октября обзор матча Дата публикации: 14-10-2026 События матча Атлетико Мадрид - Манчестер Юнайтед -5' Diego Simeone 1' ⚽ Пабло Барриос (1 - 0) 52' Маркус Рэшфорд 60' ⇄ Марк Пубиль / Пабло Барриос 61' ⇄ Джонатан Дэвид / Ли Кан Ин 66' ⇄ Джошуа Зиркзе / Юри Тилеманс 66' ⇄ Мейсон Маунт / Карлос Балеба 66' ⇄ Амад Диалло / Маркус Рэшфорд 71' ⇄ Адемола Лукман / Алекс Баэна 71' ⇄ Мортен Юльманн / Хулиан Альварес 74' Лени Йоро Прямое удаление 79' ⚽ Адемола Лукман (2 - 0) 80' ⇄ Гарри Магуайр / Айден Хевен 80' ⇄ Матеус Кунья / Бруну Фернандеш 88' ⇄ Робен Ле Норман / Джулиано Симеоне 88' Робен Ле Норман

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Атлетико - Манчестер Юнайтед, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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