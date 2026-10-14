Атлетико - Манчестер Юнайтед 13 октября обзор матча
Дата публикации: 14-10-2026
События матча Атлетико Мадрид - Манчестер Юнайтед
-5'
Diego Simeone
1'
⚽
Пабло Барриос (1 - 0)
52'
Маркус Рэшфорд
60'
⇄
Марк Пубиль / Пабло Барриос
61'
⇄
Джонатан Дэвид / Ли Кан Ин
66'
⇄
Джошуа Зиркзе / Юри Тилеманс
66'
⇄
Мейсон Маунт / Карлос Балеба
66'
⇄
Амад Диалло / Маркус Рэшфорд
71'
⇄
Адемола Лукман / Алекс Баэна
71'
⇄
Мортен Юльманн / Хулиан Альварес
74'
Лени ЙороПрямое удаление
79'
⚽
Адемола Лукман (2 - 0)
80'
⇄
Гарри Магуайр / Айден Хевен
80'
⇄
Матеус Кунья / Бруну Фернандеш
88'
⇄
Робен Ле Норман / Джулиано Симеоне
88'
Робен Ле Норман
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Атлетико - Манчестер Юнайтед, который состоялся 13 октября 2026 года, в рамках турнира: Лига Чемпионов 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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